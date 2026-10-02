Femicidio con arma blanca en Nicaragua: Hombre mató a su pareja a cuchilladas y atacó a su cuñada

La Policía Nacional acordonó la escena del crimen en Loma Linda, Managua, donde fue asesinada la joven (Cortesía: Acción 10).

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El sol apenas despuntaba sobre la capital nicaragüense este viernes 2 de octubre cuando las sirenas de patrullas y ambulancias rompieron la calma matutina en el sector de Loma Linda, en Managua. Lo que prometía ser el inicio de una jornada cotidiana se convirtió en un escenario de horror y desconsuelo.

En las inmediaciones del cementerio de la localidad, exactamente dos cuadras al norte y una al este, la violencia machista volvió a cobrar la vida de una mujer, dejando a una familia devastada y a toda una comunidad consternada.

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La víctima mortal ha sido identificada como Meybol Palacios, de 39 años. Según las primeras informaciones recabadas en el lugar de los hechos, la joven murió la madrugada de este viernes tras ser atacada violentamente con un arma blanca, presuntamente a manos de su pareja sentimental.

El suceso ha conmocionado a los vecinos de la zona, quienes observaron con impotencia y dolor el despliegue de las autoridades policiales que acordonaron la escena del crimen en busca de evidencias para esclarecer los detalles exactos del ataque.

En el mismo hecho violento resultó gravemente herida Marjorie Palacios, hermana de la víctima. Llevada por el instinto y el amor fraternal, Marjorie intentó socorrer a Palacios en el preciso momento en que era agredida. Sin embargo, su intervención la convirtió rápidamente en un segundo blanco de la ferocidad del atacante. La joven terminó herida.

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Agentes policiales y peritos recaban evidencias en el sitio donde ocurrió el mortal ataque con arma blanca (Cortesía: Acción 10).

De acuerdo con versiones extraoficiales, Marjorie Palacios tuvo que tomar una decisión extrema para salvar su propia vida: fingió estar muerta para que el agresor cesara las estocadas en su contra. Solo de esta manera el atacante detuvo su furia, permitiendo que la joven sobreviviera para ser atendida posteriormente por personal de socorro y trasladada a un centro asistencial.

El historial del sospechoso y la rápida respuesta policial

De manera extraoficial se conoció que el presunto atacante ha sido identificado como Luis Alberto Cárdenas, de 42 años, quien mantenía una relación sentimental con la víctima. Uno de los elementos que ha causado mayor indignación en la comunidad es que Cárdenas, según los reportes preliminares, contaba con poco tiempo de haber salido de la cárcel antes de perpetrar esta letal agresión.

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Tras el alerta de los pobladores, efectivos de la Policía Nacional se presentaron con rapidez al sector de Loma Linda para fijar la escena, recolectar evidencias y tomar declaraciones de los presentes.

Poco después, las autoridades confirmaron la detención del sospechoso, quien ya se encuentra bajo custodia policial a la espera de que se ejecuten los procedimientos legales correspondientes y se formalice la acusación por este aparente femicidio y la tentativa de homicidio en perjuicio de la hermana sobreviviente.

Un trágico suceso enluta a una familia en Loma Linda, Managua, donde Maybel Elieth Palacios fue presuntamente apuñalada mortalmente por su pareja sentimental. La hermana de la víctima también resultó herida al intentar defenderla.

La sombra incesante de la violencia machista en Nicaragua

Este sangriento episodio vuelve a poner en el centro del debate público la grave problemática de la violencia de género que impacta al país. En lo que va de 2026, las cifras independientes reflejan una realidad desgarradora. Organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir habían contabilizado al menos 22 femicidios en territorio nicaragüense hasta finales de julio de 2026, a los que se suman diversos casos de mujeres nicaragüenses asesinadas en el extranjero.

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Debido al extremo bloqueo de información y a las restricciones operativas que enfrentan los organismos independientes dentro de Nicaragua, no existen reportes estadísticos consolidados para los meses de agosto y septiembre de 2026. Mientras las autoridades continúan las investigaciones en el cementerio de Loma Linda para esclarecer cada detalle de esta tragedia, la familia Palacios enfrenta el duelo incalculable de haber perdido a una de sus hijas, al tiempo que clama por justicia y reza por la pronta recuperación física y psicológica de Marjorie.