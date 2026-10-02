Ricardo Darín abuelo y Dante en brazos: La foto que Chino compartió y los primeros ocho meses del bebé con Úrsula Corberó

Ricardo Darín, abuelo

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Ricardo Darín reapareció junto a su nieto Dante en una fotografía difundida por Chino Darín, una imagen que muestra al actor argentino con el bebé en brazos durante un encuentro familiar en Buenos Aires.

La publicación fue compartida por Chino Darín en sus historias de Instagram con una frase breve: “el abuelo”, acompañada por un corazón rojo. La fotografía sitúa a Ricardo Darín en un momento privado con Dante, el hijo que el intérprete tuvo con la actriz española Úrsula Corberó el 9 de febrero de 2026 en Barcelona.

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Chino Darín difundió en Instagram una imagen de Ricardo Darín con su nieto Dante durante un encuentro en Buenos Aires

El niño es el primer hijo de la pareja y también el primer nieto de Ricardo Darín y de su esposa, Florencia Bas. La familia ha difundido de forma esporádica algunas imágenes del crecimiento del bebé, aunque mantiene la mayor parte de su intimidad fuera de las redes sociales.

Ricardo Darín sostiene a su nieto con ambos brazos y dirige la mirada hacia él. La escena fue tomada en Buenos Aires, donde reside el actor, y se suma a otras publicaciones recientes que dejaron ver algunos momentos de la vida cotidiana de Dante.

El gesto de Chino Darín en Instagram puso el foco en la relación entre su padre y el bebé. La imagen circuló después de que Clara Darín, hermana de Chino, también compartiera una fotografía junto a su sobrino.

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El bebé cumplirá ocho meses el 9 de octubre en una etapa de mayor identificación de las personas de su entorno

Dante cumplirá ocho meses el 9 de octubre, una etapa en la que los bebés comienzan a identificar con mayor claridad a las personas de su entorno habitual. En la fotografía, el niño aparece recostado sobre su abuelo, en una postura que muestra un momento de descanso.

Hasta ahora, las publicaciones de sus padres habían mostrado detalles puntuales de sus primeros meses: un baño, juegos en casa, sonrisas y la aparición de sus dos primeros dientes. Corberó también compartió algunas fotografías en las que aparece con su hijo, sin exponer de forma constante su rostro ni su rutina.

Ricardo Darín ya se había referido públicamente a su nueva condición de abuelo en apariciones vinculadas a sus compromisos profesionales. El protagonista de El secreto de sus ojos, Nueve reinas y Relatos salvajes expresó su entusiasmo por esta etapa familiar y reconoció que el nacimiento de Dante modificó su perspectiva.

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Dante nació el 9 de febrero de 2026 en Barcelona y es el primer nieto de Ricardo Darín y Florencia Bas

Darín también habló del impacto que le produjo ver a su hijo convertido en padre. Para el actor, el encuentro con Dante tuvo un significado especial, aunque la experiencia de observar a Chino Darín en esa nueva faceta fue uno de los aspectos que más destacó en sus declaraciones.

En otra intervención, señaló que la palabra “abuelo” le resulta cercana y que no considera posible ofrecer fórmulas universales para afrontar la paternidad. “No hay consejos posibles”, afirmó al referirse a una vivencia que, según sostuvo, cada persona atraviesa de manera particular.

La distancia entre Argentina y España condiciona la frecuencia de los encuentros familiares. Chino Darín y Úrsula Corberó desarrollan buena parte de sus actividades profesionales en Europa, mientras que Ricardo Darín continúa ligado a producciones cinematográficas y televisivas en Argentina.

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Úrsula Corberó iniciará en noviembre de 2026 el rodaje de la película de terror Hay alguien en el jardín

La llegada de Dante no ha detenido las agendas de sus padres. Úrsula Corberó prepara su regreso al rodaje con Hay alguien en el jardín, un thriller de terror dirigido por Jaume Balagueró cuyo inicio de filmación está previsto para noviembre de 2026.

Por su parte, Chino Darín permanece vinculado a proyectos en Argentina, entre ellos la miniserie de Netflix Sangre. También participa en la producción de Lo dejamos acá, la nueva película protagonizada por Ricardo Darín.

El largometraje llegará a Netflix el 16 de octubre y presenta a un psicoanalista que cuestiona los métodos tradicionales de su profesión. La producción reúne nuevamente a padre e hijo en el ámbito laboral, mientras la familia atraviesa una etapa marcada por el crecimiento de Dante y la adaptación a las agendas de ambos lados del Atlántico.

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