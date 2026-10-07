La madre de la China Suárez le escribió a la mujer que recibió likes de Mauro Icardi: “Mamarracho”

Marcela Riveiro decidió defender a su hija en medio de la ola de me gustas que dejó el delantero (Video: Mitre Live-Radio Mitre)

Guardar

Hace unas semanas, el caso se habría desatado en la “casa de los sueños” de Nordelta cuando la China Suárez descubrió que Mauro Icardi había estado buscando a una mujer en redes con la que tiempo atrás había tenido una historia virtual. Se trata de Rocío Galera, una modelo cordobesa que no dudó en contar las reacciones que el futbolista tuvo con ella.

Apenas unos likes y algunos corazones que Icardi dejó en una de las últimas fotos de la modelo en su cuenta de Instagram alcanzaron para encender la furia de la actriz. Esto ocurrió justo durante un fin de semana que estuvo marcado por una fecha especial para la pareja: la primera vez que estuvieron juntos en París. Ese día tiene un particular recuerdo, ya que el delantero le fue infiel a Wanda Nara con su actual pareja. Si bien ninguno de los dos dio declaraciones acerca de este ida y vuelta virtual, quien decidió meterse de lleno en el conflicto fue, de manera inesperada, Marcela Riveiro, la madre de la China.

PUBLICIDAD

Desde su celular, buscó el perfil de Instagram de Rocío Galera y, sin dudarlo, le dejó un mensaje privado cargado de reproches. La modelo decidió mostrárselo al periodista Juan Etchegoyen al aire de Mitre Live (Radio Mitre), el mismo al que ya le había contado que Icardi había vuelto a interactuar con ella en redes.

Marcela tiene sus redes sociales privadas y mantiene un perfil bajo

“La semana pasada yo conté en este programa, te puse al aire en realidad, no es que lo conté, fue una información de redes. Después hablé con la protagonista, que es Rocío Galera. La cordobesa, modelo y demás. ¿Qué pasó? Icardi le dio un like a Rocío Galera en una foto la semana pasada. Eso se recontra viralizó. Hablé con Rocío Galera, me confirmó los likes de Mauro Icardi, no solamente a un posteo de ella, sino también algunas historias destacadas”, contó Etchegoyen en su programa. Y señaló que lo novedoso no era el vínculo en sí —que según el comunicador data de años— sino la reacción de la familia de la actriz: “Es una persona que nunca se expone y esto es lo nuevo”.

PUBLICIDAD

Riveiro le escribió a Galera a raíz de la viralización de la foto y los likes. El periodista explicó por qué lo hizo público: “La familia de La China Suárez es una familia muy de perfil bajo, la mamá nunca se expone, pero en este caso sí se expuso, porque es obvio, o es muy probable que si vos le mandás un mensaje tan agraviante a Rocío Galera, bueno, es probable que lo filtre”. El mensaje, que se vio en pantalla, decía: “Mamarracho, te metés en su relación y me vas a conocer”.

Galera recibió el mensaje con angustia. Etchegoyen relató que, al intercambiar mensajes con ella, tuvo la sensación de que “lo sintió desubicado de parte de la madre de La China Suárez”. La propia modelo, según el periodista, se preguntó: “¿Qué culpa tengo yo de que a Icardi le guste?”

PUBLICIDAD

El mensaje que Marcela le envió a Rocío

Frente a la reacción de Riveiro, Etchegoyen ensayó su propia lectura. “Yo, en algún momento dije que La China Suárez se icardizó, bueno, los familiares de La China también se icardizaron”, afirmó, en referencia a que respondieran de esa manera ante unos likes que su yerno le dejó a otra mujer.

Rivero, a pesar de la exposición constante de su hija, tomó la decisión de tener un perfil alejado de los reflectores, de los medios, de sus redes sociales privadas, con pocos seguidores y, hasta ahora, de los conflictos, dejando que su hija se defienda por si misma. Esta misma decisión tomó el hermano mayor de la actriz de Casi Ángeles que tiene una carrera completamente diferente a la de su hermana, ya que es publicista.

PUBLICIDAD