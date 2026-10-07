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El inesperado gesto de Celia Cuccittini con un cronista tras la despedida de Lionel Messi: “Ya pasó lo peor”

La mamá del crack rosarino estuvo presente en el Monumental y en zona mixta protagonizó un sorpresivo momento con Gonzalo Sorbo

Celia Cuccittini protagonizó un inesperado momento en la zona mixta luego del partido de despedida de su hijo (Video: Instagram)
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El martes por la noche el estadio Más Monumental se convirtió en el escenario de la despedida de Lionel Messi de la selección argentina. Luego de 21 años luciendo los colores de la bandera argentina, el capitán decidió retirarse, y el país le preparó una celebración que intentó estar a la altura de su trayectoria. Entre los presentes estuvo Celia Cuccittini, su madre, quien al retirarse del estadio protagonizó un momento que se volvió viral: un abrazo inesperado a un cronista de televisión que conmovió a todos los que lo presenciaron.

La familia Messi ocupó el palco que River Plate le asignó para la ocasión y estuvo a pleno durante todo el evento. Antonela Roccuzzo sonrió, coreó canciones junto a los hinchas e inmortalizó el momento con su celular cuando las 86.000 personas que colmaron el Monumental ovacionaron a su marido en el precalentamiento. Leo y su familia viajaron desde Miami especialmente para la noche, mientras que el resto de sus seres queridos llegó desde Rosario para acompañarlo en una despedida cargada de emoción y nostalgia.

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Al término del evento, Cuccittini pasó brevemente por la zona mixta del Monumental. Aunque mantuvo un perfil bajo durante toda la jornada —siguió el partido desde ese palco, junto a Roccuzzo, sus nietos y otros familiares—, al salir se detuvo para saludar a algunos de los periodistas que cubrían el encuentro. Fue en ese contexto donde se produjo el momento más emotivo de su paso por el lugar.

El último partido de Lionel Messi con la selección argentina - Argentina vs Benin
Celia estuvo junto a Antonela y sus tres nietos en uno de los palcos de la cancha de River (Luis ROBAYO / AFP)

Al identificar al cronista Gonzalo Sorbo, de América TV, Cuccittini se acercó y le dio un fuerte abrazo y un beso mientras el periodista estaba al aire. “Mi amor, te veo siempre”, fue lo primero que le dijo Celia previo a darle un abrazo. “Estoy emocionada, pero ya pasó lo peor”, le dijo antes de continuar su camino, donde también se acercó a otros profesionales de prensa para saludarlos con la misma calidez.

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Las palabras de la madre del capitán cobraron especial peso por su contexto: la mención a que “ya pasó lo peor” fue interpretada como una referencia tanto a la emoción propia de la despedida de su hijo de la selección como a la pérdida de Jorge Messi, padre del futbolista y esposo de Celia, fallecido el 7 de agosto pasado. Durante el Mundial 2026, Cuccittini no había podido acompañar a su hijo debido a la situación de salud de su marido; esta vez, sí pudo estar presente.

Visiblemente emocionado por el inesperado encuentro, Sorbo respondió con afecto: “Te queremos mucho”, le dijo a Celia antes de que ella siguiera su camino. Luego, el movilero compartió en sus redes sociales el video del encuentro y explicó qué sintió al recibir ese gesto. “Un abrazo que me durará para toda la vida. Gracias Celia por traer al mundo al más grande de todos los tiempos (estaba tan en shock que no podía soltarla, perdón)”, escribió en la publicación.

Soledad Pastorutti conmovió a Lionel Messi al cantar "Brindis" en la despedida de Lionel Messi

Durante toda la jornada la emoción estuvo a flor de piel, sin embargo, el último golpe al corazón fue con la presentación de La Sole. La artista nacida en Arequito interpretó “Brindis”, una canción que suele acompañar celebraciones y despedidas. La elección del tema acompañó el reconocimiento a Messi, y mientras la cantante avanzaba con la interpretación, el capitán argentino permaneció cerca de sus compañeros y siguió la actuación desde el campo de juego

La Sole terminó cantando a capella y luego se acercó a Messi y ambos se abrazaron sobre el campo de juego También tuvo un sentido intercambio con Antonela Roccuzzo y los hijos de la pareja. Otro momento familiar en una despedida plagada de emociones.

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