Los antecedentes de equipos que sufrieron quita de puntos en la Premier League

Una comisión independiente consideró al Manchester City responsable de 114 cargos por presuntas infracciones financieras (REUTERS/Jason Cairnduff)

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El expediente que involucra al Manchester City volvió a poner bajo la lupa la quita de puntos en la Premier League, una sanción poco frecuente, aunque capaz de alterar por completo una temporada. Una comisión independiente consideró responsable al club de 114 de los 115 cargos por presuntas infracciones financieras que presentó la liga inglesa. Sin embargo, de acuerdo con Reuters, la pena todavía no fue definida: se resolverá en una audiencia aparte y la institución ya anticipó que apelará la decisión.

El dictamen comprende hechos ocurridos entre las temporadas 2009/10 y 2017/18. Según la máxima categoría del fútbol inglés, la comisión concluyó que el City utilizó contratos simulados con socios comerciales, presentó información contable inexacta y superó los límites de gasto. También determinó que el elenco de Mánchester incumplió su obligación de colaborar con la investigación. El reglamento contempla desde multas hasta descuentos de unidades y otras sanciones deportivas, aunque por ahora no existe una pena concreta.

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La falta de una resolución sobre una eventual quita de puntos mantiene abierto el principal interrogante del caso. Si el conjunto dirigido por Pep Guardiola recibiera esa sanción, pasaría a integrar un grupo reducido: desde la creación de la competencia, en 1992, solo cuatro equipos sufrieron este tipo de sanción.

Los antecedentes de equipos que sufrieron quita de puntos

Los casos abarcan situaciones muy distintas, desde la suspensión de un partido hasta la administración concursal y el incumplimiento de las reglas de rentabilidad y sostenibilidad. La propia Premier League confirmó que el proceso disciplinario continúa en marcha y que una posible sanción contra los Citizens se resolverá en otra audiencia privada.

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Middlesbrough (1997): 3 puntos

Middlesbrough perdió tres puntos en 1997 tras no disputar un encuentro oficial contra el Blackburn Rovers (Captura)

El primer antecedente ocurrió en enero de 1997. Middlesbrough recibió una penalización de tres puntos después de no disputar un encuentro de diciembre de 1996 ante Blackburn Rovers, un rival directo en la lucha por evitar el descenso. El equipo era dirigido por Bryan Robson, quien sostuvo que tenía 23 futbolistas afectados por lesiones o enfermedades y que no podía completar la convocatoria.

El club afirmó que había recibido garantías de que el partido sería reprogramado, aunque no presentó la documentación exigida para respaldar esa versión. La sanción incluyó una multa de USD 65.000 y se mantuvo tras la apelación judicial. Su impacto fue directo: Middlesbrough terminó 19º y descendió.

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Portsmouth (2010): 9 puntos

Portsmouth sufrió una deducción de nueve puntos en 2010 al entrar en administración concursal por deudas acumuladas (FA)

La siguiente quita llegó 13 años después y estuvo ligada a una crisis financiera. En marzo de 2010, Portsmouth entró en administración concursal, una situación que activó una deducción automática de nueve puntos. El club ya arrastraba dificultades tras años de altos gastos en transferencias, falta de inversión y problemas para cumplir con sus obligaciones económicas.

Entre diciembre de 2009 y febrero de 2010, Portsmouth dejó de pagar salarios. También recibió una orden de liquidación por impuestos impagos. La llegada del propietario Ali Al-Faraj no revirtió el deterioro de las cuentas y la sanción dejó al equipo último en la tabla. El club no logró cambiar el rumbo y terminó descendiendo al final de la temporada.

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Everton (2023): 6 puntos

Everton logró reducir su sanción de diez a seis puntos tras presentar una apelación ante la liga inglesa (REUTERS/Carl Recine)

La regulación financiera pasó a ocupar el centro de la escena en 2023, cuando Everton recibió inicialmente la mayor deducción aplicada hasta entonces en la Premier League: diez puntos. Burnley y Leeds United habían pedido una investigación por las pérdidas de su rival en mayo de 2022. La liga abrió el procedimiento en marzo de 2023 y anunció la sanción en noviembre de ese año.

La comisión determinó que Everton había incumplido las normas financieras de la competición. De acuerdo con reportes de la BBC, el club apeló la decisión y logró que el descuento se redujera a seis puntos. El episodio se dio en una temporada marcada por la lucha por la permanencia y confirmó que las infracciones contables pueden afectar la disputa deportiva mucho tiempo después de que se registren los gastos cuestionados.

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Nottingham Forest (2024): 4 puntos

Nottingham Forest recibió un descuento de cuatro puntos en la tabla por superar los límites de gastos permitidos (REUTERS/Molly Darlington)

Durante la misma campaña 2023/24, Nottingham Forest se convirtió en el segundo club sancionado por el régimen de rentabilidad y sostenibilidad. La institución superó en USD 45.500 millones el límite de USD 80 millones permitido durante su período de evaluación, de acuerdo con el recuento de Sports Illustrated. La consecuencia fue una deducción de cuatro puntos.

La sanción volvió a poner el foco sobre las reglas de control económico en Inglaterra. A diferencia de Middlesbrough y Portsmouth, cuyos casos derivaron de un partido sin disputar y de la administración concursal, los expedientes de Everton y Forest se resolvieron a partir de balances, límites de pérdidas y procedimientos regulatorios de la liga.

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