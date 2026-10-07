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La nueva vida de Luciano Castro tras la ruptura con Leticia Siciliani: campañas, trabajo de actor y cuidado personal

El actor comparte elenco con Carla Peterson, Jerónimo Bosia y Valentina Zenere en la producción de Netflix Tiempo al tiempo, mientras continúa con producciones de modelo a 10 meses de la separación de la actriz

El actor Luciano Castro protagoniza una sesión de fotos y posa para una marca de ropa

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Mientras publica en Instagram imágenes de una campaña de indumentaria, el actor Luciano Castro avanzó con Tiempo al tiempo, la serie de Netflix que marca su reencuentro laboral con una producción del productor Sebastián Ortega y Underground.

El proyecto fue anunciado inicialmente como El tiempo puede esperar, comenzó a rodarse en Buenos Aires y reúne a Carla Peterson, Jerónimo Bosia, Valentina Zenere y el actor Pablo Culell quien está actualmente en España y confirmó a Teleshow que la serie se estrenara el próximo año.

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La presencia de Castro en redes volvió a llamar la atención en los últimos días. En sus historias, el intérprete compartió imágenes en las que posa como modelo para una marca de ropa, una actividad que ya había mostrado en distintas etapas de su carrera. Aunque ese contenido no ofrece precisiones sobre sus próximos trabajos, coincide con su regreso gradual a la actividad profesional y de menor exposición sobre su vida privada.

Cuatro personas posan de pie en fila frente a un portón negro con texto blanco sobre un fondo de pared de ladrillos
Los actores Carla Peterson, Gerónimo Bosia, Valentina Zenere y Luciano Castro posan frente a la puerta de un estudio de grabación durante una sesión fotográfica. (Gentileza Netflix)

El anuncio de Netflix despejó una de las dudas alrededor de la ficción: la plataforma incluyó el título entre sus producciones argentinas previstas para 2027, aunque bajo el nombre Tiempo al tiempo. La compañía confirmó que se trata de una creación de Sebastián Ortega y que contará con Peterson, Bosia, Zenere y Castro como figuras centrales del elenco.

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Cuando se informó el comienzo de las grabaciones en Buenos Aires, el proyecto tenía otro nombre: El tiempo puede esperar. La historia gira alrededor de Bruno y Florencia, una pareja de jóvenes de los años 90 que proyecta una vida en común hasta que él desaparece en circunstancias inexplicables.

Luciano Castro y su nueva vida: de actor a modelo tras la separación de Griselda Siciliani
Luciano Castro y su nueva vida: de actor a modelo tras la separación de Griselda Siciliani

Tres décadas más tarde, Bruno regresa sin cambios físicos y con la sensación de que apenas transcurrieron unas horas. Florencia, en cambio, atravesó 30 años. Ese choque entre dos tiempos distintos funciona como punto de partida de una trama que combina romance, nostalgia, amistad y un elemento fantástico.

El reparto se completa con participaciones de Pablo Rago, Jorgelina Aruzzi, Alan Sabbagh, María Leal, Juan Leyrado, Verónica Llinás, Leticia Siciliani, Leonora Balcarce, Toto Ferro y Mariana Genesio. La producción se incorporó a la lista de proyectos de Netflix realizados en Argentina junto con títulos como Mafalda, El futuro es nuestro y la nueva ficción de Sebastián Borensztein.

El actor atravesó un año de escasa exposición pública. En marzo habló brevemente de su recuperación personal y señaló que seguía un tratamiento mientras retomaba sus obligaciones laborales. “Estoy sanando para mí y mis hijos”, expresó entonces, sin brindar mayores detalles sobre su situación.

Su expareja Sabrina Rojas también sostuvo en agosto que Castro había concluido una serie y se preparaba para otro proyecto. “Está bien, está trabajando”, dijo al referirse al presente del padre de sus hijos. Tras confirmar su separación de Pepe Chatruc, Sabrina habló sobre su vínculo actual con Luciano Castro, padre de sus hijos. En una entrevista con Ángel de Brito, aseguró que mantienen contacto diario por cuestiones familiares y sostuvo que el actor atraviesa un buen momento, enfocado en el trabajo y en la paternidad.

Después del escándalo tras la separación de Griselda Siciiani, el actor retomó sus actividades y se destacó en una campaña de indumentaria
Después del escándalo tras la separación de Griselda Siciiani, el actor retomó sus actividades y se destacó en una campaña de indumentaria

“Lo veo bien”, afirmó la conductora, quien contó que Castro terminó de grabar una serie y ya ensaya para un nuevo proyecto. También destacó que está “más presente” y que se convirtió en “un mejor papá”.

Entre las colaboraciones que mantiene con distintas marcas de indumentaria y los proyectos de ficción que se preparan para los próximos meses, Castro empiezó a recuperar el ritmo de su carrera. La vuelta al trabajo llega después de un período de interrupciones que lo mantuvo alejado de la exposición habitual, pero que no detuvo sus planes profesionales ni las propuestas que continúan en marcha.

Uno de esos proyectos es Tiempo al tiempo, la ficción que Netflix prevé estrenar en 2027. Por el momento, la plataforma no informó una fecha de lanzamiento definida ni difundió imágenes oficiales de los personajes. Aun así, el regreso de Castro a la actividad deja una señal de continuidad: después de las pausas, los cambios y los imprevistos que pueden modificar un camino, la vida y los proyectos encuentran la forma de seguir adelante.

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