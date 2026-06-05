Qué ocurre si nunca apagas el Bluetooth del celular y cómo puede afectar su rendimiento

Especialistas en ciberseguridad advierten que mantener el Bluetooth encendido puede traer riesgos de accesos no autorizados al celular.

El Bluetooth se ha convertido en una de las funciones más utilizadas en los teléfonos inteligentes gracias a su capacidad para conectar audífonos inalámbricos, relojes inteligentes, altavoces y una amplia variedad de accesorios. Sin embargo, mantener esta tecnología activada de forma permanente puede tener implicaciones en materia de seguridad, privacidad y, en menor medida, en el consumo de batería.

Aunque muchos usuarios optan por dejar el Bluetooth encendido por comodidad, especialistas en ciberseguridad advierten que esta práctica puede aumentar la exposición del dispositivo a intentos de acceso no autorizados y facilitar ciertas técnicas empleadas por ciberdelincuentes.

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El impacto sobre la autonomía del celular es relativamente reducido. Diversos análisis señalan que mantener esta función activa durante todo el día puede incrementar el consumo energético en alrededor de un 1,8 % en comparación con tenerla apagada. Sin embargo, el principal motivo de preocupación no es la batería, sino los riesgos asociados a la conectividad permanente.

Una persona sostiene un teléfono móvil con Bluetooth activado, mientras siluetas de ciberdelincuentes acechan en el fondo, simbolizando los peligros de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué dejar el Bluetooth encendido puede ser un problema

Cuando el Bluetooth permanece activo, el teléfono continúa buscando y detectando dispositivos cercanos para establecer conexiones. Este proceso puede ser aprovechado por atacantes que se encuentren en las proximidades del usuario.

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Entre las técnicas más conocidas figura el denominado “bluejacking”, que consiste en enviar mensajes no solicitados a otros dispositivos mediante esta tecnología. Aunque generalmente se trata de una práctica poco peligrosa, puede ser utilizada para enviar enlaces o contenido malicioso.

Otra amenaza es el “bluesnarfing”, una modalidad más avanzada que permite acceder sin autorización a información almacenada en el dispositivo, como contactos, correos electrónicos o archivos.

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Dejas el Bluetooth activado puede ocasionar que ciberdelincuentes ingresen a tu celular.

También existe el “bluebugging”, considerado uno de los ataques más sofisticados relacionados con Bluetooth. En estos casos, los ciberdelincuentes pueden obtener un mayor control del teléfono y acceder a determinadas funciones sin conocimiento del usuario.

Además, mantener la función siempre activa puede facilitar que terceros rastreen la presencia del dispositivo o intenten emparejarse con él en espacios públicos muy concurridos.

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El impacto en la privacidad

Más allá de los ataques informáticos, dejar el Bluetooth encendido de manera permanente puede afectar la privacidad del usuario.

Algunos sistemas son capaces de detectar la señal emitida por los teléfonos y utilizarla para identificar patrones de movimiento o reconocer la presencia de un mismo dispositivo en distintos lugares. Por ello, los expertos recomiendan limitar la exposición innecesaria cuando no se requiere una conexión inalámbrica.

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Los riesgos son mayores en aeropuertos, centros comerciales, estaciones de transporte y otros lugares con gran concentración de personas y dispositivos electrónicos.

El Bluetooth puede ser usado para identificar patrones de movimientos. (foto: Revista Gerente)

Cómo reducir los riesgos

Los especialistas coinciden en que no es necesario renunciar al Bluetooth, sino utilizarlo de forma más segura.

Una de las recomendaciones principales es apagarlo cuando no se esté utilizando. También se aconseja activar el modo “no visible” o “no detectable”, de forma que otros dispositivos cercanos no puedan identificar fácilmente el teléfono.

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Otra medida importante es eliminar las conexiones con accesorios que ya no se utilizan y aceptar solicitudes de emparejamiento únicamente de dispositivos conocidos.

Mantener actualizado el sistema operativo del celular también resulta fundamental, ya que las actualizaciones incorporan parches que corrigen vulnerabilidades descubiertas por los fabricantes.

Asimismo, los expertos sugieren evitar el uso del Bluetooth en espacios públicos especialmente concurridos, donde aumentan las probabilidades de sufrir intentos de conexión no autorizados.

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Especialistas dan a conocer los peligros de dejar el Bluetooth del celular siempre encendido. Foto: Andrea Warnecke/dpa

¿Realmente consume mucha batería?

En términos de autonomía, el efecto del Bluetooth es relativamente limitado en los teléfonos modernos. Los avances en esta tecnología han permitido reducir considerablemente el gasto energético, por lo que dejarla activada no representa una disminución drástica de la batería.

No obstante, apagarla cuando no sea necesaria puede contribuir a prolongar ligeramente el tiempo de uso del dispositivo y, al mismo tiempo, reducir los riesgos relacionados con la seguridad y la privacidad.

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Por ello, aunque mantener el Bluetooth encendido no supone un problema grave para el rendimiento del teléfono, los especialistas recomiendan utilizar esta función de manera responsable y desactivarla cuando no esté en uso para minimizar posibles amenazas.