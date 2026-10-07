Economía

El nuevo mapa del mercado automotor: los SUV dominan las ventas, pero los sedanes vuelven a ganar terreno

La composición del mercado de autos 0 km no deja de modificarse. La eliminación de impuestos y los programas de incentivo a la electromovilidad ampliaron la oferta en segmentos que habían perdido en los últimos años

Vista lateral de un sedán Kia K4 de color azul claro, estacionado en la calle frente a un edificio moderno con paneles blancos y grandes ventanas de vidrio
La reaparición de los sedanes empieza a apreciarse en las estadísticas. El KIA K4 es un fiel exponente del regreso de la silueta de tres volúmenes al mercado argentino.
Guardar

La apertura del mercado automotor no sólo está cambiando las proporciones de las cuotas de las marcas tradicionales, la mayoría de las cuales está vendiendo cerca de un 20% menos de autos 0 km que el año pasado, sino también en la composición de los segmentos que se comercializan en la actualidad.

En los primeros nueve meses, en la categoría de autos, SUV y vehículos comerciales livianos se vendieron casi 410.000 unidades, de las cuales el 45,3% son SUV, el 25,7% son autos convencionales, un 22,2% son pick ups y un 6,8% son forgones y vans.

PUBLICIDAD

Estas cifras muestran un cambio, porque luego de haber tenido un mercado con mayoría de autos compactos y pick ups tres años atrás, el crecimiento de las camionetas y los SUV habían cambiado las proporciones sustancialmente, a punto tal que los autos más chicos bajaron al tercer lugar y la cuarta categoría, la de los vehículos de trabajo cerrados, había bajado casi al 4%.

Pero la apertura de las importaciones, la eliminación de las dos escalas del impuesto interno y la creación del cupo de autos híbridos y eléctricos volvió a cambiar la composición del mercado con un crecimiento de estas dos últimas franjas de manera sostenida.

PUBLICIDAD

Interior de un Toyota RAV4 con volante multifunción negro y rojo, pantalla táctil central, panel de instrumentos digital y consola con palanca de cambios
El crecimiento de los SUV no se dio solo por los modelos regionales y los híbridos y eléctricos, también por los autos que ya no pagan impuesto interno del 35% y pueden ser más competitivos como los Toyota RAV4.

Los SUV dominan las ventas

Los SUV son tendencia y ya pasaron el 45%, alcanzando un nivel de patentamientos de casi 185.000 unidades entre enero y septiembre. Aquí hay mucho híbrido y eléctrico, pero también está la apuesta de las marcas tradicionales con modelos como Volkswagen Tera, Chevrolet Sonic, Renault Boreal o Nissan Kicks, que sumaron modelos nuevos de motorización convencional.

En esta categoría hay 189 modelos diferentes de vehículos Aunque los que dominan y superaron las 10.000 unidades son solo 41, hay otros 55 modelos que vendieron más de 100 pero menos de 1.000 autos, 61 que vendieron entre 10 y 100 autos y 32 que patentaron menos de 10 unidades en los 9 meses de 2026.

Esto demuestra la debilidad de los SUV en el mercado, con la mitad de los modelos que no alcanzaron a vender siguiera 100 unidades, muchos de ellos apoyados únicamente en el cupo de autos híbridos y eléctricos que, por sus propias características, tienen una limitación de volumen de unidades.

Sedán Chery Arrizo 8 plateado exhibido en una plataforma de madera. Detrás, un cartel azul muestra el nombre del modelo y un paisaje urbano. Un cargador eléctrico verde a la izquierda
El Chery Arrizo 8 Super Híbrido es uno de los sedanes que reaparecieron en el mercado gracias al cupo de autos híbridos y eléctricos exentos de arancel de importación.

Suben los autos convencionales y los sedanes

Los autos comunes son los que parecen estar reviviendo, con mucho menor impacto directo de los vehículos híbridos y eléctricos, pero en cambio con el regreso al mercado de los sedanes, algo que no se dio por el cupo sino por la eliminación de la escala 2 del impuesto a los autos de lujo.

En los primeros nueve meses del año se patentaron casi 107.000 unidades de esta categoría, con 106 modelos con al menos 2 unidades patentadas.

De ese total de vehículos, solo tres superaron las 10.000 unidades (Fiat Cronos, Peugeot 208 y Chevrolet Onix), 13 vehículos vendieron entre 1.000 y 10.000, y 29 modelos patentaron más de 100 unidades pero menos de 1.000, 35 autos entre 10 y 100, y 26 autos entre 2 y 10 autos en lo que va del año.

Pero la gran novedad es que la suba de las ventas vino por parte de los sedanes, que alcanzaron una cuota del 34% entre todos los modelos, dejando el 66% restante para autos hatchback y coupés deportivas. Claro que dentro de los sedanes hay un vehículo que domina el mercado, el Fiat Cronos, que patentó 17.800 de los 36.000 autos de esta categoría.

Tres camionetas Ford Ranger blancas: una cabina simple con chasis, una doble cabina y una cabina simple con caja, estacionadas junto a contenedores de envío
El cambio en el mercado de pickups obligó a las marcas a atender con mayor oferta a los usuarios que compran camionetas de trabajo como las de cabina simple. (Ford Argentina)

Las pick up cambiaron su oferta

En cambio, aunque las pick ups perdieron una parte de sus usuarios históricos que se volcaron a los SUV, ganaron también nuevos clientes con una mayor oferta de camionetas compactas y de un modelo distinto al tradicional, el de las camionetas asiáticas de cabina simple y frontal, que tienen una caja de carga con laterales bajos móviles.

Así, de las 92.000 pick ups totales patentadas, 66.000 unidades siguen siendo vehículos con chasis de largueros de segmentos D y E, 24.500 vehículos son camionetas monocasco y unas 1.500 unidades ya corresponden a este nuevo tipo de vehículo con caja descubierta.

También cambió la oferta de camionetas convencionales, porque ya son tres las automotrices que ofrecen pick ups de cabina simple y caja extendida, como una muestra del cambio al que se tuvieron que adaptar redirigiendo parte de la oferta a vehículos más de trabajo que de recreación en esta categoría. Las tres variantes de camionetas medianas de cabina simple son las de Toyota Hilux, Ford Ranger y Chevrolet S10.

Varias vans blancas Peugeot Partner y Citroën Berlingo estacionadas en un césped frente a un edificio moderno con ventanas rectangulares y un árbol
La renovación de los modelos de utilitario cerrado de Stellantis se produjo este año con los nuevos Peugeot Partner y Citroën Berlingo, importadas de Europa, como parte del acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea.

Furgones y vans

Finalmente, el otro segmento que creció notablemente en volumen y en oferta es el de los furgones y vans, que está casi en las 28.000 unidades patentadas este año, con el regreso de los furgones grandes, donde Mercedes-Benz Sprinter era casi dueño de la categoría, mientras el Renault Kangoo dominaba en los de menor tamaño.

Aquí no hay tanto crecimiento de modelos asiáticos (aunque hay nuevas marcas que no existían dos años atrás), pero lo que más creció es la oferta de los fabricantes tradicionales, como Toyota, Renault, Ford, Fiat, Peugeot y Citroën.

La oferta creció en todos los segmentos, con furgones T2 de las automotrices europeas, pero también con la llegada de las nuevas Peugeot Partner y Citroën Berlingo importadas con la mitad del aracel extrazona por el acuerdo comercial del Mercosur y la Unión Europea, o el nuevo Peugeot Parnter Rapid que extiende la oferta que ya tenía Stellantis con Fiat Fiorino.

Temas Relacionados

mercado automotorventas autos 0 kmsedanesautos SUVpickupsfurgonesúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

ANSES: cuándo cobro en octubre 2026 si mi DNI termina en 7

Los haberes del período se actualizaron un 1,66%, con nuevos valores para jubilaciones, pensiones, asignaciones y otros beneficios

ANSES: cuándo cobro en octubre 2026 si mi DNI termina en 7

Latam anunció vuelos directos entre Santiago de Chile y Caracas desde enero del año que viene

La compañía aérea retomará la conexión con cuatro frecuencias semanales y una proyección de más de 50.000 pasajeros durante el primer año

Latam anunció vuelos directos entre Santiago de Chile y Caracas desde enero del año que viene

Un negocio de hasta USD 1.000 millones: YPF confirmó que producirá en la Argentina el combustible estrella del transporte aéreo

La petrolera firmó un acuerdo de venta de largo plazo con TotalEnergies para toda su producción de SAF, el combustible sostenible aviones que es un boom en el mundo. El contrato es la llave para ejecutar el proyecto

Un negocio de hasta USD 1.000 millones: YPF confirmó que producirá en la Argentina el combustible estrella del transporte aéreo

El FMI alertó que el petróleo seguirá caro en 2027: cuál es el impacto en la Argentina

Kristalina Georgieva alertó que la persistencia de tensiones en el Golfo puede sostener valores altos de la energía, con efectos sobre surtidores, transporte e inflación local

El FMI alertó que el petróleo seguirá caro en 2027: cuál es el impacto en la Argentina

En medio del debate por el compre local, una minera de litio aseguró que ya destinó USD 1.800 millones a proveedores argentinos

Rio Tinto lanzó un nuevo Portal de Proveedores mientras el Gobierno anuncia rondas de negocios para conectar pymes con los proyectos del RIGI y crece la discusión por el costo fiscal del régimen

En medio del debate por el compre local, una minera de litio aseguró que ya destinó USD 1.800 millones a proveedores argentinos

DEPORTES

El increíble video que compartió Valtteri Bottas de los 420 kilómetros que recorrió en bicicleta para ir del Gran Premio de Malasia al de Singapur

El increíble video que compartió Valtteri Bottas de los 420 kilómetros que recorrió en bicicleta para ir del Gran Premio de Malasia al de Singapur

Lane Johnson, el Eagle más leal, anuncia su retiro y pone su salud mental por delante del fútbol americano: “Es tiempo de decir adiós”

Los antecedentes de equipos que sufrieron quita de puntos en la Premier League

Un famoso árbitro español destacó el “noble” rasgo de Lionel Messi: “Nos podía haber echado en contra a 100 mil personas por partido”

Tevez recordó a “Cabañas”, su compañero de Fuerte Apache que era mejor que él y afirmó: “La mayoría de mis amigos de la infancia están muertos”

TELESHOW

La madre de la China Suárez le escribió a la mujer que recibió likes de Mauro Icardi: “Mamarracho”

La madre de la China Suárez le escribió a la mujer que recibió likes de Mauro Icardi: “Mamarracho”

El reencuentro de Wanda Nara y Kennys Palacios luego de estar distanciados: “Te dejé de ver y sos otra”

La nueva vida de Luciano Castro tras la ruptura con Griselda Siciliani: campañas, trabajo de actor y cuidado personal

El inesperado gesto de Celia Cuccittini con un cronista tras la despedida de Lionel Messi: “Ya pasó lo peor”

Pata Villanueva celebró sus 75 años en familia tras un largo proceso de recuperación

INFOBAE AMÉRICA

“Siete años consecutivos de fracasos”, el reclamo de un científico cubano al régimen ante la crisis de la isla

“Siete años consecutivos de fracasos”, el reclamo de un científico cubano al régimen ante la crisis de la isla

Un equipo identifica en Egipto una especie extinta de cocodrilo de hace 45 millones de años

Elecciones de 2026 en Costa Rica estuvieron marcadas por ataques digitales, montajes con IA y narrativas de fraude, según informe de la UCR

Honduras ocupa el puesto 157 de 182 países en el Índice de Percepción de la Corrupción

Fuga de la cárcel Fraijanes II, el saldo a un año del escape: 10 recapturados, un muerto y nueve en búsqueda