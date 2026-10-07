El nuevo mapa del mercado automotor: los SUV dominan las ventas, pero los sedanes vuelven a ganar terreno

La reaparición de los sedanes empieza a apreciarse en las estadísticas. El KIA K4 es un fiel exponente del regreso de la silueta de tres volúmenes al mercado argentino.

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La apertura del mercado automotor no sólo está cambiando las proporciones de las cuotas de las marcas tradicionales, la mayoría de las cuales está vendiendo cerca de un 20% menos de autos 0 km que el año pasado, sino también en la composición de los segmentos que se comercializan en la actualidad.

En los primeros nueve meses, en la categoría de autos, SUV y vehículos comerciales livianos se vendieron casi 410.000 unidades, de las cuales el 45,3% son SUV, el 25,7% son autos convencionales, un 22,2% son pick ups y un 6,8% son forgones y vans.

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Estas cifras muestran un cambio, porque luego de haber tenido un mercado con mayoría de autos compactos y pick ups tres años atrás, el crecimiento de las camionetas y los SUV habían cambiado las proporciones sustancialmente, a punto tal que los autos más chicos bajaron al tercer lugar y la cuarta categoría, la de los vehículos de trabajo cerrados, había bajado casi al 4%.

Pero la apertura de las importaciones, la eliminación de las dos escalas del impuesto interno y la creación del cupo de autos híbridos y eléctricos volvió a cambiar la composición del mercado con un crecimiento de estas dos últimas franjas de manera sostenida.

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El crecimiento de los SUV no se dio solo por los modelos regionales y los híbridos y eléctricos, también por los autos que ya no pagan impuesto interno del 35% y pueden ser más competitivos como los Toyota RAV4.

Los SUV dominan las ventas

Los SUV son tendencia y ya pasaron el 45%, alcanzando un nivel de patentamientos de casi 185.000 unidades entre enero y septiembre. Aquí hay mucho híbrido y eléctrico, pero también está la apuesta de las marcas tradicionales con modelos como Volkswagen Tera, Chevrolet Sonic, Renault Boreal o Nissan Kicks, que sumaron modelos nuevos de motorización convencional.

En esta categoría hay 189 modelos diferentes de vehículos Aunque los que dominan y superaron las 10.000 unidades son solo 41, hay otros 55 modelos que vendieron más de 100 pero menos de 1.000 autos, 61 que vendieron entre 10 y 100 autos y 32 que patentaron menos de 10 unidades en los 9 meses de 2026.

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Esto demuestra la debilidad de los SUV en el mercado, con la mitad de los modelos que no alcanzaron a vender siguiera 100 unidades, muchos de ellos apoyados únicamente en el cupo de autos híbridos y eléctricos que, por sus propias características, tienen una limitación de volumen de unidades.

El Chery Arrizo 8 Super Híbrido es uno de los sedanes que reaparecieron en el mercado gracias al cupo de autos híbridos y eléctricos exentos de arancel de importación.

Suben los autos convencionales y los sedanes

Los autos comunes son los que parecen estar reviviendo, con mucho menor impacto directo de los vehículos híbridos y eléctricos, pero en cambio con el regreso al mercado de los sedanes, algo que no se dio por el cupo sino por la eliminación de la escala 2 del impuesto a los autos de lujo.

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En los primeros nueve meses del año se patentaron casi 107.000 unidades de esta categoría, con 106 modelos con al menos 2 unidades patentadas.

De ese total de vehículos, solo tres superaron las 10.000 unidades (Fiat Cronos, Peugeot 208 y Chevrolet Onix), 13 vehículos vendieron entre 1.000 y 10.000, y 29 modelos patentaron más de 100 unidades pero menos de 1.000, 35 autos entre 10 y 100, y 26 autos entre 2 y 10 autos en lo que va del año.

Pero la gran novedad es que la suba de las ventas vino por parte de los sedanes, que alcanzaron una cuota del 34% entre todos los modelos, dejando el 66% restante para autos hatchback y coupés deportivas. Claro que dentro de los sedanes hay un vehículo que domina el mercado, el Fiat Cronos, que patentó 17.800 de los 36.000 autos de esta categoría.

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El cambio en el mercado de pickups obligó a las marcas a atender con mayor oferta a los usuarios que compran camionetas de trabajo como las de cabina simple. (Ford Argentina)

Las pick up cambiaron su oferta

En cambio, aunque las pick ups perdieron una parte de sus usuarios históricos que se volcaron a los SUV, ganaron también nuevos clientes con una mayor oferta de camionetas compactas y de un modelo distinto al tradicional, el de las camionetas asiáticas de cabina simple y frontal, que tienen una caja de carga con laterales bajos móviles.

Así, de las 92.000 pick ups totales patentadas, 66.000 unidades siguen siendo vehículos con chasis de largueros de segmentos D y E, 24.500 vehículos son camionetas monocasco y unas 1.500 unidades ya corresponden a este nuevo tipo de vehículo con caja descubierta.

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También cambió la oferta de camionetas convencionales, porque ya son tres las automotrices que ofrecen pick ups de cabina simple y caja extendida, como una muestra del cambio al que se tuvieron que adaptar redirigiendo parte de la oferta a vehículos más de trabajo que de recreación en esta categoría. Las tres variantes de camionetas medianas de cabina simple son las de Toyota Hilux, Ford Ranger y Chevrolet S10.

La renovación de los modelos de utilitario cerrado de Stellantis se produjo este año con los nuevos Peugeot Partner y Citroën Berlingo, importadas de Europa, como parte del acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea.

Furgones y vans

Finalmente, el otro segmento que creció notablemente en volumen y en oferta es el de los furgones y vans, que está casi en las 28.000 unidades patentadas este año, con el regreso de los furgones grandes, donde Mercedes-Benz Sprinter era casi dueño de la categoría, mientras el Renault Kangoo dominaba en los de menor tamaño.

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Aquí no hay tanto crecimiento de modelos asiáticos (aunque hay nuevas marcas que no existían dos años atrás), pero lo que más creció es la oferta de los fabricantes tradicionales, como Toyota, Renault, Ford, Fiat, Peugeot y Citroën.

La oferta creció en todos los segmentos, con furgones T2 de las automotrices europeas, pero también con la llegada de las nuevas Peugeot Partner y Citroën Berlingo importadas con la mitad del aracel extrazona por el acuerdo comercial del Mercosur y la Unión Europea, o el nuevo Peugeot Parnter Rapid que extiende la oferta que ya tenía Stellantis con Fiat Fiorino.