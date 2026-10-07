Fuga de la cárcel Fraijanes II, el saldo a un año del escape: 10 recapturados, un muerto y nueve en búsqueda

El saldo tras un año de la fuga en la cárcel Fraijanes II incluye diez reos recapturados, un fallecido y nueve personas que continúan prófugas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A casi un año de la fuga masiva de 20 privados de libertad del Centro de Detención Preventiva para Hombres Fraijanes II, las autoridades de Guatemala contabilizan 11 prófugos ya localizados: diez detenidos y uno hallado sin vida. Nueve integrantes de la pandilla Barrio 18 permanecen con paradero desconocido, pese a los operativos de búsqueda nacional e internacional que se mantienen activos.

La evasión salió a la luz el 12 de octubre de 2025, cuando las autoridades reportaron la fuga de los 20 reclusos, todos vinculados a la estructura del Barrio 18.

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La salida del penal se produjo de forma gradual, en pequeños grupos y en algunos casos de manera individual, presuntamente durante horarios de visita familiar. El hecho no fue detectado de inmediato, sino que se descubrió tras un conteo general de reclusos, lo que dejó en evidencia fallas graves en los controles del centro carcelario.

Desde entonces, el gobierno de Guatemala ofrece una recompensa de 150 mil quetzales por información que conduzca a la localización de cada uno de los prófugos restantes. La Policía Nacional Civil (PNC) solicita a la población reportar cualquier dato de forma confidencial a los números 110 y 1561.

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Unos de los profugos recapturado (Ministerio de Gobernación de Guatemala)

El historial de recapturas

La primera detención se produjo apenas un día después de conocerse la fuga. Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias “Black Demon”, líder de la clica Latin Family, fue localizado el 13 de octubre de 2025 en la colonia Linda Vista, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa. Cumplía una condena de 180 años por delitos como asesinato, extorsión y robo agravado.

El 18 de octubre, las fuerzas de seguridad ubicaron en un mismo inmueble de Huehuetenango a Melcin de León, alias “Liro Strong”, y a Marlon Manolo Sincuir, alias “Spektro”, ambos integrantes de la clica Solo Para Locos. Tres días después, el 21 de octubre, la PNC reportó la captura de Nicolás Xantes Sis, alias “Brown”, líder de la clica Vatos Locos, interceptado en La Democracia, Escuintla.

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Durante noviembre y diciembre se sumaron dos capturas más. Ever Jonathan Sinay Dionicio, alias “Cartoon”, señalado como ranflero de la clica Crazy Gánster, fue detenido el 20 de noviembre en una vivienda de la aldea Las Anonas, San José Pinula. El 23 de diciembre, Milton Noel Najarro García, alias “Soberbio” o “Dark”, líder de la clica Solo Para Locos, fue localizado en la aldea Las Pitas, Los Amates, Izabal. Durante ese operativo se decomisaron un arma de fuego, una tolva, municiones y teléfonos celulares.

Rudy Augusto Ortiz Morales acumuló condenas por homicidio, extorsión y asociación ilícita mientras ejercía como cabecilla de la clica Imperial Gangsters. (MP de Guatemala)

Un prófugo hallado sin vida

El 4 de enero de 2026, las autoridades localizaron sin vida a Edwin Roberto González Ortega, alias “Psyco”, señalado como líder de la clica Hollywood Gánster. Su cuerpo fue encontrado en el parcelamiento San Rafael, aldea El Jocotillo, Villa Canales, e identificado mediante el sistema biométrico MI-3. González Ortega, de origen nicaragüense, ostentaba el rango de ranflero dentro de la estructura pandilleril. El Ministerio de Gobernación indicó que la investigación sobre las circunstancias de su muerte continuaba abierta.

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El 30 de enero, la PNC reportó la recaptura de Carlos Agustín Reyes Popol, alias “Bufón”, localizado en el sector Las Maravillas, San Pedro Ayampuc. El 13 de marzo se sumó la detención de José Carmelo Sinay Ortiz, alias “Inquieto” o “Style”, en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, tras diligencias de allanamiento. Sinay Ortiz resultó herido durante un enfrentamiento armado con agentes, al igual que dos elementos de la Fuerza Especial Policial. El detenido cumplía condena por homicidio en grado de tentativa, conspiración para el asesinato y asociación ilícita.

Lester Gabriel García Quiñónez, de 41 años, alias Liro Spyder, también líder del Barrio 18. (MP de Guatemala)

Dos capturas en territorio mexicano

El capítulo más reciente se registró el 5 de octubre de 2026, cuando la coordinación entre Guatemala y México permitió localizar a dos prófugos más en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Se trata de Rudy Augusto Ortiz Morales, también registrado como Mynor Aníbal Ortiz Morales, de 42 años, conocido como “Smoking”, y Esvin Estuardo Herrera Ardiano, también registrado como Lester Gabriel García Quiñónez, de 41 años, alias “Liro Spyder” o “Little Spyder”. Ambos contaban con notificación roja de Interpol desde su fuga del penal.

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La detención fue resultado de una operación coordinada entre el Centro Antipandillas Transnacional (CAT) de la PNC, el Ministerio Público (MP) de Guatemala y autoridades mexicanas. Al momento del arresto, las fuerzas de seguridad incautaron en flagrancia presunta marihuana, armas de fuego y municiones en poder de los detenidos. Ortiz Morales era señalado como uno de los cabecillas de la estructura del Barrio 18 y enfrentaba acusaciones por asesinato, tentativa de asesinato y evasión, además de la coordinación de atentados contra policías, custodios penitenciarios y fiscales del Ministerio Público.

El MP informó que continúan las diligencias para establecer las responsabilidades legales de ambos hombres y definir los procedimientos de extradición hacia Guatemala. Hasta el momento, no se ha informado una fecha para su traslado.

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Nueve prófugos siguen en búsqueda

Con el saldo actualizado, las autoridades buscan a Edwin René Ramírez Iboy, Fernando Muñoz Sinar, Kevin Amilear Ramos Aguilar, Carlos Augusto Aguilar Escobar, Wilfredo Alfredo Monzón Paniagua, Julio Cristóbal Gómez Lic, Gerson Alexander Osorio Herrera, Carlos Estuardo Boch y Winston Estivenson Mereira Aristondo.

La PNC mantiene activas las líneas de investigación y la coordinación con fuerzas policiales de México, El Salvador, Honduras y Belice para ampliar las posibilidades de recaptura. El vocero de la institución, Jorge Aguilar, señaló que el trabajo policial se enfoca en la prevención del delito, la pesquisa y el combate a las estructuras criminales vinculadas con la fuga.

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