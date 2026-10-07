ANSES: cuándo cobro en octubre 2026 si mi DNI termina en 7

La ANSES aplica un incremento del 1,66% en todos los haberes de octubre de 2026 con base en la variación del índice de precios

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el cronograma oficial de acreditaciones para octubre de 2026, y los beneficiarios con DNI terminado en 7 ya tienen asignadas las fechas en que recibirán cada una de sus prestaciones. El esquema de pagos, que cubre prácticamente todo el mes, distribuye las acreditaciones según el último dígito del Documento Nacional de Identidad de cada titular para ordenar el flujo de cobros y evitar la concentración de transacciones en una misma jornada bancaria.

Todos los haberes del período incorporan una actualización del 1,66%, resultado del mecanismo de movilidad previsto en el Decreto 274/24, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago. La suba rige para jubilaciones, pensiones y la mayoría de las asignaciones, con independencia de la terminación del documento. Las asignaciones familiares, además, contemplan valores diferenciados por zona geográfica: las regiones reconocidas por normativa como zona 1 —La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones— perciben importes más elevados en razón del mayor costo de vida.

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Mediante la Resolución 284/2026, publicada en el Boletín Oficial, la ANSES oficializó los montos y topes vigentes para el mes. El calendario abarca el conjunto de las prestaciones que gestiona el organismo. En algunas de estas prestaciones, el cobro no se segmenta por terminación de documento sino que permanece habilitado durante una ventana extendida para todos los beneficiarios.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Quienes perciben jubilaciones o pensiones hasta el haber mínimo vigente y tienen DNI terminado en 7 recibirán el depósito el martes 20 de octubre. Tras el ajuste del 1,66%, la jubilación mínima quedó fijada en $ 435.748,51. A ese valor se suma el bono previsional extraordinario de $ 70.000 que el Gobierno ratificó para el mes, con lo que el ingreso total del período asciende a $ 505.748,51.

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En este mismo grupo se ubica la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), dirigida a personas de 65 años o más que no reúnen los requisitos para acceder a una jubilación ordinaria. Su valor de base en octubre es de $ 348.598,81, y con el bono completo el monto llega a $ 418.598,81. La Prestación Básica Universal (PBU), componente estructural del cálculo de los haberes del régimen general, asciende en este período a $ 199.335,05; a diferencia de la PUAM y la jubilación mínima, la PBU no lleva asociado el bono extraordinario, dado que no es una prestación autónoma sino un elemento de la fórmula de liquidación del haber.

Los jubilados que perciben el haber mínimo con DNI terminado en 7 cobran el 20 de octubre junto con el bono extraordinario de 70.000 pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los beneficiarios del SIPA cuyos ingresos superan el haber mínimo y tienen documento finalizado en 7 recibirán la acreditación el miércoles 28 de octubre, fecha que comparten con quienes tienen DNI terminado en 6. El haber máximo para este mes quedó establecido en $ 2.932.174,85. Este segmento no accede al bono extraordinario, ya que esa prestación complementaria está orientada exclusivamente a sostener los ingresos ubicados en el tramo más bajo del sistema.

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Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 7 cobran el martes 20 de octubre. El valor general de la AUH por hijo alcanza los $ 156.588, mientras que en la zona 1 el importe sube a $ 203.565. Para los casos en que el hijo presente discapacidad, los montos son de $ 509.863 en el valor general y de $ 662.822 en la zona 1.

El mecanismo de pago mensual contempla una retención del 20% del total, que se libera de forma acumulada una vez al año cuando la titular presenta la Libreta AUH, el documento que certifica la asistencia escolar, el esquema de vacunación y los controles de salud correspondientes a los menores a cargo.

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Para los trabajadores registrados en relación de dependencia, la Asignación Familiar por Hijo tiene un valor de $ 78.304 cuando el ingreso del grupo familiar no supera $ 1.212.301. La escala desciende según los ingresos y llega a $ 16.487 en el tramo más alto. Quedan excluidos del beneficio los grupos familiares con ingresos superiores a $ 3.209.863.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 7 tienen asignado el miércoles 21 de octubre como fecha de cobro. El monto general de esta prestación es de $ 156.588, con un valor de $ 203.565 en la zona 1. Al igual que la AUH, la liquidación mensual incluye una retención del 20%, que se restituye una vez que la titular acredita el resultado del embarazo mediante la documentación requerida: partida o certificado de nacimiento, certificado de defunción o constancia médica de interrupción del embarazo, junto con los registros de controles prenatales.

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La Asignación Universal por Hijo alcanza un importe general de 156.588 pesos y se liquida el 20 de octubre para el documento terminado en 7

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

La Asignación por Prenatal tiene fecha de cobro el lunes 19 de octubre para los documentos finalizados en 6 y 7 de forma conjunta. Su escala de importes sigue el mismo esquema que la asignación familiar por hijo: el valor más alto es de $78.304 para ingresos familiares de hasta $ 1.212.301, y desciende a $ 52.821, $ 31.949 y $ 16.487 en los tramos siguientes. En la zona 1, los montos parten de $ 32.231 y pueden alcanzar los $ 78.304.

La Asignación por Maternidad se acredita el primer día del calendario para la totalidad de las terminaciones de documento, sin distinción, y su monto varía según la remuneración de cada trabajadora.

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Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Las Asignaciones de Pago Único —que comprenden matrimonio, adopción y nacimiento— están disponibles para todos los beneficiarios desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre, sin segmentación por dígito del DNI. Los valores vigentes son $136.662 por matrimonio, $545.685 por adopción y $91.273 por nacimiento. La ayuda escolar anual se ubica en $ 55.672 en el valor general y en $ 74.257 para la zona 1.

Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) con documento finalizado en 7 tuvieron disponible su acreditación desde el miércoles 14 de octubre, fecha que compartieron con los DNI terminados en 6. La PNC por invalidez o vejez equivale al 70% de la jubilación mínima, por lo que en octubre su valor es de $305.023,96; con el bono completo de $ 70.000, el monto total puede llegar a $ 375.023,96. La pensión para madres de siete hijos tiene un importe equivalente a la jubilación mínima: $435.748,51, o $505.748,51 con el refuerzo.

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Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas permanecen habilitadas para todas las terminaciones entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre. Los importes varían según el tipo de prestación: por hijo, el rango va de $ 16.487 a $ 78.304 en función de los ingresos del grupo familiar; por hijo con discapacidad, el monto oscila entre $113.829 y $254.943.

Las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, adopción y nacimiento permanecen disponibles entre el 9 de octubre y el 10 de noviembre para todas las terminaciones de DNI (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prestación por Desempleo

Los titulares de la Prestación por Desempleo con documento finalizado en 7 cobran el martes 27 de octubre, fecha que comparten con el DNI terminado en 6. El piso de la prestación para octubre se fijó en $195.600 y el tope máximo en $391.200, con valores intermedios que dependen de los aportes realizados y de la remuneración previa del trabajador. El cronograma informado corresponde al Plan 1; los beneficiarios del Plan 2, en cambio, no tienen fecha diferenciada por terminación de documento y podrán cobrar entre el 2 y el 10 de noviembre.

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