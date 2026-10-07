Subastan un Apple-1 firmado por Steve Jobs y Wozniak: podría venderse en 800.000 dólares

La escasez de unidades conservadas y la documentación vinculada a sus fundadores explican su cotización. (Foto: REUTERS/Eduardo Munoz)

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Un Apple-1 firmado por Steve Wozniak y acompañado por una carta de Steve Jobs saldrá a subasta en Bonhams con una estimación de venta de entre 500.000 y 800.000 dólares.

La pieza reúne dos elementos que elevan su interés para los coleccionistas: pertenece a la primera serie de computadoras comercializadas por Apple y conserva referencias directas de sus dos principales creadores.

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Jeffrey Kral, especialista del departamento de Historia de la Ciencia y la Tecnología de Bonhams, dijo que el dispositivo forma parte de un grupo reducido de ejemplares supervivientes.

La casa Bonhams pondrá a la venta una de las primeras computadoras personales de Apple, con elementos que permiten rastrear su relación con Steve Wozniak y Steve Jobs. (Foto: REUTERS/Eduardo Munoz)

La estimación supera ampliamente el precio original del dispositivo, que se comercializó en 1976 por 666,66 dólares. La diferencia se explica por el paso del tiempo, la baja cantidad de unidades disponibles y el interés de coleccionistas e instituciones por los primeros aparatos vinculados con el surgimiento de la informática personal.

Cómo era el primer ordenador creado por Apple

El Apple-1 fue la primera computadora personal que comercializó la empresa fundada por Jobs, Wozniak y Ronald Wayne. Wozniak lo diseñó y construyó a mano en 1976 como una tarjeta madre ya ensamblada, una característica que lo distinguía de otros productos de su época.

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El Apple-1 se vendía como una placa madre ya montada, una diferencia relevante frente a los kits de computación que exigían al comprador ensamblar y soldar sus componentes. (Foto: REUTERS/Eduardo Munoz)

Muchos ordenadores de entonces se vendían como kits con componentes separados. Quien los compraba debía montar y soldar varias piezas antes de ponerlos en funcionamiento.

El Apple-1 simplificó parte de ese proceso: el usuario debía incorporar una carcasa, un teclado, una fuente de alimentación y un televisor que funcionara como pantalla.

De qué forma surgió la idea de comercializar el ordenador

El origen del modelo se remonta a las reuniones del Homebrew Computer Club, un espacio de aficionados a la informática de Silicon Valley durante la década de 1970. Allí, Wozniak presentó un prototipo que permitía conectar un teclado a un televisor, una solución que acercaba la computación a usuarios no especializados.

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Steve Wozniak presentó uno de los primeros prototipos en las reuniones del Homebrew Computer Club, en Silicon Valley. Steve Jobs identificó una posibilidad de negocio y ambos reunieron capital con la venta de bienes personales para financiar la producción inicial. (Foto: REUTERS/Kimberly White)

Jobs identificó una posibilidad comercial en ese prototipo y convenció a Wozniak de producirlo para la venta. Para reunir dinero destinado al primer lote, Jobs vendió su furgoneta Volkswagen y Wozniak se desprendió de una calculadora programable HP-65. Esa inversión permitió iniciar la fabricación de las primeras unidades.

Cuál empresa fue clave para este desarrollo de Apple

La naciente compañía obtuvo uno de sus primeros pedidos de The Byte Shop, una tienda local de informática que solicitó 50 computadoras ensambladas. El encargo fue clave porque obligó a los fundadores a pasar de un prototipo de aficionado a una producción limitada destinada al mercado.

Jobs y Wozniak fabricaron aquellas unidades de forma manual en el garaje de la familia Jobs. El proceso anticipó una etapa inicial marcada por recursos escasos y producción reducida. Entre 1976 y 1977, se construyeron cerca de 200 Apple-1 antes de que la empresa concentrara sus esfuerzos en el Apple II.

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La producción del Apple-1 se extendió entre 1976 y 1977 y rondó las 200 unidades. El lanzamiento posterior del Apple II permitió a la empresa ampliar su presencia en el mercado de computadoras personales, mientras que el Macintosh introdujo una nueva etapa en 1984. (Foto: REUTERS/Yves Herman)

Qué pasó después del Apple-1

El ordenador tuvo una producción breve, pero abrió el camino para el Apple II, un modelo que alcanzó una mayor escala comercial. Más tarde, el Macintosh, lanzado en 1984, extendió el uso de la interfaz gráfica y el ratón en computadoras destinadas al público general.

Durante las décadas siguientes, Apple amplió su catálogo con productos como el iPod, el iPhone, el iPad y el Apple Watch. En 2026, el lanzamiento del iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple, representa la entrada de la empresa en un segmento que otros fabricantes ya desarrollaban desde hace años.

Lo cierto es que la subasta del Apple-1 remite a una etapa anterior a esa expansión global que tuvo Apple en los 2000, cuando la empresa, ahora liderada por John Ternus, todavía fabricaba pequeñas series de placas de circuito para un mercado incipiente de computadoras personales.

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