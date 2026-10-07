Pata Villanueva celebró sus 75 años en familia tras un largo proceso de recuperación

Pata Villanueva junto a sus hijos Robertino, Bernardita y Agostina y su nieta Joaquina en su cumpleaños 75

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Después de años atravesados por internaciones, cirugías y una rehabilitación que exigió el acompañamiento permanente de su familia, Pata Villanueva celebró sus 75 años rodeada por sus afectos más cercanos. La exmodelo y vedette fue protagonista de un festejo íntimo que reunió a sus tres hijos y a su nieta Joaquina, en una imagen que alegró a sus seguidores en las redes sociales.

La postal mostró a Villanueva sentada frente a una torta decorada con frutillas, vestida de rojo y con una sonrisa. A su alrededor estuvieron Bernardita y Robertino -frutos de su relación con el exfutblista Alberto Conejo Tarantini-, y Agostina, de su vínculo con el empresario Héctor Cavallero, con su hija Joaquina. Como Agostina cumple años el mismo día que su madre, la reunión familiar tuvo un doble homenaje.

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La imagen permitió ver a Pata acompañada por su entorno luego de un período marcado por problemas de salud que la mantuvieron alejada de la exposición pública. Aun así, su familia compartió el momento y dejó registro de una fecha que reunió a varias generaciones alrededor de la exfigura de la moda, la televisión y el espectáculo argentino.

La exmodelo tuvo que ser hospitalizada y se encuentra fuera de peligro (Video: LAM/ América TV)

El encuentro tuvo un tono íntimo, lejos de los eventos multitudinarios que durante décadas formaron parte de la vida pública de Pata. Desde finales de los años 70, Villanueva se consolidó como una presencia habitual de la farándula argentina, con trabajos en las producciones más destacadas de la época y romances explosivos.

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El estado de salud de Pata generó preocupación desde febrero de 2021, cuando sufrió una caída por las escaleras de su casa en Punta del Este. El accidente le provocó una fractura de cráneo y obligó a realizarle dos intervenciones quirúrgicas.

La recuperación se extendió durante meses y tuvo episodios que complejizaron el cuadro. Durante su internación, Villanueva enfrentó una hemorragia digestiva y una infección intrahospitalaria. Esas situaciones prolongaron su estadía médica y el posterior proceso de rehabilitación.

Parte médico de Pata Villanueva extendido por el Hospital Alemán

Tras superar la etapa más crítica, la actriz habló en distintas oportunidades sobre las consecuencias del accidente. “No podía hablar, no podía comer, no podía hacer nada”, recordó al referirse a los primeros tiempos posteriores a la caída.

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Con el paso de los meses, Pata recuperó parte de sus capacidades y volvió a comunicarse con la prensa. Su testimonio expuso la dimensión de una rehabilitación que requirió constancia y tratamientos sostenidos.

En una entrevista con Puro show en 2025, Villanueva detalló los progresos que había alcanzado luego de la caída. “Hoy ya recuperé la voz, ya como bien, hablo bien, recuperé un brazo casi todo, y me falta la movilidad en las piernas”, afirmó.

Sus palabras reflejaron tanto los avances como los desafíos que todavía enfrentaba. La recuperación de la movilidad fue uno de los objetivos centrales de su tratamiento, después de un accidente que alteró de forma abrupta su rutina y su independencia.

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Pata Villanueva fue una de las modelos y vedettes más destacadas del espectáculo argentino

La exmodelo definió el proceso como lento y destacó el respaldo que recibió de quienes la acompañaron durante las internaciones y las terapias. Su familia mantuvo una presencia constante en ese camino, con especial reserva sobre algunos aspectos de su evolución médica.

La aparición de Pata en el festejo de cumpleaños se produjo luego de que, en mayo último, volviera a ser internada en el Hospital Alemán. El ingreso derivó en preocupación entre sus seguidores, ya que fue trasladada a la unidad de terapia intensiva apenas llegó al centro de salud.

En ese momento, una allegada a la familia indicó a Teleshow que Villanueva había sufrido una infección urinaria y que permanecía internada por control. “Pata está bien. Lo único que tuvo fue una infección urinaria. Está internada por control pero nada más”, señaló entonces.

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La familia eligió no brindar mayores precisiones sobre el diagnóstico, una decisión que mantuvo la cautela alrededor de su salud. Hoy, la postal junto a sus hijos y su nieta dejó otra imagen de Pata: sentada ante la torta de cumpleaños, rodeada por su familia y presente en una fecha que tuvo un valor especial para todos.