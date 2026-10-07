El reencuentro de Wanda Nara y Kennys Palacios luego de estar distanciados: “Te dejé de ver y sos otra”

La conductora y su estilista tomaron caminos separados semanas atrás y finalmente se volvieron a mostar juntos (Video: Instagram)

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Wanda Nara y Kennys Palacios por años fueron inseparables. La relación profesional entre la empresaria y el estilista mutó en amistad y luego en hermandad: compartieron viajes en familia, fiestas, cumpleaños y él se volvió confidente y mano derecha en la relación con Mauro Icardi y la posterior infidelidad del delantero con Eugenia la China Suárez y cientos de momentos más que marcaron el vínculo. Sin embargo, algo sucedió entre ellos meses atrás y, si bien nunca explicaron los motivos de la supuesta pelea, la distancia se hizo notar y dejaron de aparecer juntos en los eventos y en las redes sociales.

La pausa en esta amistad comenzó cuando Palacios decidió construir un camino propio, alejado de la sombra del nombre de Wanda, e ingresó a la casa de Gran Hermano (Telefe). Desde ese momento, finales de febrero de este año, ya no se los vio juntos, interrumpiendo una relación que durante años estuvo abierta al público que los seguía en las redes.

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El reencuentro tuvo lugar en el camarín que Nara heredó de Susana Giménez, dentro del canal, donde pasa gran parte de su tiempo entre grabaciones de la nueva edición de MasterChef Celebrity. Fue allí donde Palacios, visiblemente sorprendido por el cambio físico de su amiga, expresó: “Yo no puedo creer… La dejé de ver… te dejé de ver dos meses y sos otra. Miren lo que es. Chicos, es una muñeca. No, no, quiero tu personal (trainer)”.

La última vez que se mostraron juntos fue en mayo de este año en Uruguay, donde Wanda estuvo grabando su pelíula (Instagram)

Ante el elogio de su amigo, Wanda atribuyó el cambio a su entrenador personal: “Mi personal, lo que pasa, es que te hace el seguimiento veinticuatro horas”, respondió. Las imágenes del encuentro la muestran de espaldas, con un conjunto negro, mientras una asistente le ajusta la ropa frente a un espejo de marco dorado en lo que parece ser una sesión de prueba de vestuario. Tras el encuentro, Palacios compartió el video en su cuenta de X con un mensaje breve: “Lo fuego que estás, Wan”.

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Este reencuentro se produjo pocos días después del casamiento de Palacios con Roi Orbegozo, su pareja desde hace 14 años. La ceremonia fue íntima y tuvo lugar en Cancún, frente al mar: ambos vistieron de blanco y el único acompañante fue un violinista que musicalizó el momento. La celebración se llevó a cabo sobre una plataforma instalada en el medio del agua, con el paisaje caribeño como único testigo visible.

El estilista publicó un video en sus redes que mostró parte de la celebración. En las imágenes, Kennys y Roi se colocaron los anillos, se abrazaron y se besaron frente al mar. Junto al registro, Palacios escribió: “Después de 14 años, finalmente dijimos que sí. Y qué lindo mirar para atrás y pensar en todo lo que vivimos juntos… Las risas interminables, las peleas, las reconciliaciones, los viajes, las aventuras, los días increíbles y también esos momentos no tan fáciles que nos hicieron crecer y elegirnos una y otra vez”.

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A solas en una romántica ceremonia en Cancún, Kennys Palacios y su pareja Roi dieron el "sí" en una íntima ceremonia donde estuvieron disfrutaron del paisaje (Instagram)

En el mismo texto, agregó: “Hoy decimos que sí, pero en realidad siento que nos venimos diciendo que sí desde hace 14 años. Sí a nosotros, a nuestra historia, a nuestros sueños y a todo lo que todavía nos queda por vivir. Porque si algo aprendí en todo este tiempo es que el amor también es reírse hasta que duela la panza, discutir por pavadas, viajar, compartir silencios, abrazarse fuerte y volver a elegirse”.

La publicación recibió numerosos mensajes de cariño de amigos, conocidos y seguidores. Entre ellos apareció el de Wanda, quien escribió: “Los amo. Felicidades para siempre”. El comentario cobró un peso particular dado que desde hacía meses circulaban rumores de distanciamiento entre ambos: con esas palabras, la empresaria acompañó públicamente a Kennys en uno de los momentos más significativos de su vida.

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