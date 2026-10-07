Valtteri Bottas mostró las imágenes más singulares que se cruzó en su particular viaje en bicicleta de 420 kilómetros desde el Gran Premio de Malasia al de Singapur

La travesía de Valtteri Bottas al viajar en bicicleta a Singapur

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Valtteri Bottas convirtió el traslado entre dos Grandes Premios de Fórmula 1 en un viaje de 420 kilómetros en bicicleta, desde las cercanías del circuito de Sepang, en Malasia, hasta el centro de Singapur. El piloto finlandés dividió el recorrido en cuatro etapas, transitó de noche, atravesó caminos de tierra y completó el último tramo antes del inicio de las actividades del siguiente fin de semana de carrera.

El corredor de Cadillac dejó el Circuito Internacional de Sepang después del Gran Premio de Baréin, celebrado el domingo en ese trazado malasio, y no tomó el vuelo que utilizaron la mayoría de los integrantes del paddock. En su lugar, preparó una ruta hacia el sur que combinó carreteras y caminos secundarios hasta llegar a Singapur.

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La distancia inicial estimada era de 350 kilómetros entre Sepang y Marina Bay. Sin embargo, el itinerario final se extendió hasta los 420 kilómetros, de acuerdo con los datos publicados por Mundo Deportivo. La diferencia responde a la elección de rutas alternativas y al recorrido concreto que realizó el finlandés durante las cuatro jornadas.

Bottas emprendió el viaje el domingo por la noche, una vez que terminó sus compromisos posteriores a la carrera. Había abandonado el Gran Premio de Baréin a las nueve vueltas tras una salida de pista, luego de largar con neumáticos lisos en un circuito con condiciones cambiantes.

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Lejos de iniciar el traslado al día siguiente, el piloto tomó su bicicleta y recorrió los primeros 56 kilómetros entre Sepang y Port Dickson. Esa etapa se extendió por algo más de dos horas y transcurrió en parte durante la noche, con la necesidad de adaptarse a un trayecto que no formaba parte de la logística habitual de la Fórmula 1.

El plan incluía llegar a Singapur con margen suficiente para asistir a los compromisos de prensa obligatorios del jueves, antes de la actividad en pista prevista para el viernes. Motorsport.com había informado que Bottas proyectaba una travesía en etapas entre el circuito de Sepang y el trazado urbano de Marina Bay.

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La decisión alteró por completo la rutina que suele seguir el paddock entre dos carreras consecutivas. Mientras las escuderías y los pilotos trasladan equipos, materiales y personal mediante vuelos y vehículos de apoyo, Bottas resolvió cubrir el trayecto con una bicicleta apta para circular tanto por asfalto como por superficies sin pavimentar.

La segunda etapa fue la más extensa de la travesía. Bottas recorrió cerca de 162 kilómetros desde la zona de Port Dickson, pasó por Malaca y llegó a Muar. El tramo tuvo unos 800 metros de desnivel positivo y demandó menos de seis horas de pedaleo.

El tercer día repitió una distancia similar, con algo más de 160 kilómetros por territorio malasio. Según los registros citados por Mundo Deportivo, esa jornada acumuló 620 metros de desnivel positivo y una duración aproximada de cinco horas y media.

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De ese modo, el corredor completó dos días consecutivos de esfuerzo prolongado en medio de una semana de competencia. El recorrido atravesó áreas alejadas de las rutas principales y sectores de tierra, una elección que coincidió con la modalidad de ciclismo que Bottas practica fuera de la Fórmula 1.

El finlandés utilizó una Canyon Grail CFR para el desafío. La bicicleta está diseñada para el gravel, una especialidad que combina superficies asfaltadas, caminos rurales y tramos de tierra. Esa condición permitió que el trayecto no quedara limitado a la conexión vial más directa entre Sepang y Singapur.

La llegada a Johor, en el extremo sur de Malasia, dejó preparado el último cruce. Bottas debía atravesar la frontera y avanzar hacia el centro de Singapur, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio en el circuito callejero de Marina Bay.

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El miércoles, Bottas salió desde Johor y completó los últimos 40 kilómetros del recorrido. Esa parte final incluyó unos 400 metros de desnivel positivo y demandó una hora y 40 minutos, de acuerdo con la información publicada por el medio especializado en ciclismo.

Con esa última etapa, el piloto completó cuatro días de viaje, alrededor de 2.000 metros de desnivel acumulado y 420 kilómetros entre dos fechas del campeonato. El arribo se produjo dos días antes de que comenzara la actividad del Gran Premio de Singapur en pista.

El trayecto tuvo un componente deportivo, pero también una dimensión logística poco habitual para un piloto de la máxima categoría. Bottas no realizó el viaje durante un receso del calendario ni como parte de una exhibición: lo hizo entre dos compromisos de Fórmula 1, después de un abandono y antes de volver a conducir el monoplaza de Cadillac.

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La experiencia se vincula con una afición que el finlandés mantiene desde hace años. Bottas compitió en el Campeonato Mundial de Gravel de la Unión Ciclista Internacional y participó en pruebas de resistencia fuera del automovilismo. También organiza una carrera de gravel en Lahti, Finlandia, y comparte entrenamientos con su pareja, la ciclista australiana Tiffany Cromwell.

La travesía de Valtteri Bottas en bicicleta para llegar a Singapur: