“Siete años consecutivos de fracasos”, el reclamo de un científico cubano al régimen ante la crisis de la isla

Raúl González Hernández pidió a las autoridades cubanas que no prolonguen el sufrimiento del pueblo tras siete años sin resultados. REUTERS/Ricardo Arduengo

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“Después de siete años consecutivos de fracasos en la Dirección del país, sin que puedan mostrar un solo resultado positivo, hay que tener la cara dura y total desprecio por el pueblo cubano”, recalcó el científico e investigador Raúl González Hernández en una publicación en la que cuestionó a las autoridades gubernamentales y pidió que “no prolonguen el sufrimiento del pueblo”.

El investigador, vinculado al desarrollo de productos contra la anemia, difundió el mensaje en Facebook en medio de la crisis económica y social que afecta a la isla. Allí reclamó cambios en la conducción del país y sostuvo que las autoridades no han dado respuestas a los problemas de la población.

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“Comprendan que la oportunidad de ustedes se agotó, no prolonguen más el sufrimiento del pueblo”, escribió González Hernández. Aunque no mencionó a ningún dirigente por su nombre, el texto está dirigido a quienes integran la estructura de poder y toman las principales decisiones políticas y económicas.

El científico vinculó el deterioro de la situación en Cuba con una crisis de valores y la pérdida de autoridad moral del Gobierno. REUTERS/Ricardo Arduengo

El investigador cuestionó la respuesta oficial ante la crisis

González Hernández afirmó que el Gobierno ha sostenido durante años un discurso que no coincide, según su interpretación, con las medidas aplicadas en el país. Cuestionó la defensa oficial del socialismo mientras, a su juicio, se adoptan políticas de carácter capitalista.

“El socialismo cubano es un sistema del cual solo quedan recuerdos”, expresó el científico. En el mismo mensaje, sostuvo que esas decisiones agravaron las diferencias económicas y sociales entre los ciudadanos.

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El investigador vinculó el deterioro de la situación nacional con una crisis de valores, problemas de disciplina y la pérdida de autoridad moral de quienes ejercen el poder. Su planteo se produjo en un contexto marcado por dificultades para acceder a alimentos, medicamentos, electricidad y otros bienes básicos, junto con el impacto de la inflación y la emigración.

González Hernández también rechazó que las autoridades atribuyan los problemas de la isla de forma exclusiva al embargo de Estados Unidos, denominado bloqueo por el Gobierno cubano. Para el científico, esa explicación deja fuera decisiones internas que, según afirmó, influyeron en la situación actual.

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La escasez de alimentos, medicamentos y electricidad afecta la vida cotidiana en Cuba junto con la inflación y la emigración. REUTERS/Ricardo Arduengo

“Si es necesario reprimen para mantenerse en el poder”

Uno de los pasajes más directos de la publicación se refiere a la relación entre el Estado y quienes expresan descontento. González Hernández acusó a las autoridades de utilizar el engaño y la represión como recursos para sostenerse en el poder.

“Engañan, mienten y si es necesario reprimen para mantenerse en el poder”, señaló. La afirmación forma parte de una crítica más amplia a la continuidad del modelo de gobierno y a la falta de participación ciudadana en las decisiones que afectan al país.

El científico sostuvo que la población debe tener un papel central en cualquier proceso de transformación. “Los cambios son necesarios e inevitables”, escribió, antes de pedir que no se adopten medidas “a espaldas” de los cubanos.

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“Con la participación de todo el pueblo y no a espaldas de él”, planteó González Hernández. Su mensaje propone que las respuestas a la crisis incluyan a la ciudadanía y no dependan únicamente de decisiones tomadas desde las estructuras oficiales.

El científico cerró su mensaje con una apelación a la responsabilidad de quienes dirigen Cuba. Para él, el escenario actual exige reconocer el malestar social y habilitar una participación más amplia de la población en el rumbo del país.