Mapa de lluvias en tiempo real en Bogotá: Guía para verlos desde el celular

Desde hace varios días la capital colombiana experimenta lluvias en diferentes localidades. (Foto: Idiger)

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Las jornadas de lluvia persistente en Bogotá, capital de Colombia, suelen alterar los recorridos, la operación del transporte público y los planes al aire libre, así que antes de salir de casa, una consulta desde el celular aporta una referencia sobre las zonas que registran precipitaciones y sobre el comportamiento reciente del clima en Bogotá.

La ciudad dispone de una herramienta pública para seguir estos cambios. El Sistema de Alerta de Bogotá permite revisar en un mapa las lluvias en tiempo real que se presentan en distintos puntos de la capital, con información de las estaciones de monitoreo y del radar meteorológico del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER).

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Qué plataforma permite ver los mapas de lluvias en tiempo real en Bogotá

El visor de lluvias del Sistema de Alerta de Bogotá, conocido como SAB, está disponible en app.sab.gov.co/sab/lluvias.htm. No requiere descargar una aplicación: solo hay que abrir el enlace desde el navegador del teléfono, ya sea en Android o iPhone.

El mapa del IDIGER reúne datos de radar y de 72 estaciones para mostrar en tiempo real las zonas con lluvias y los acumulados en Bogotá. (Foto: Sistema de Alerta de Bogotá)

La plataforma reúne los datos de estaciones distribuidas en varias localidades y los presenta sobre un mapa de la ciudad. De esta forma, una persona que debe desplazarse puede revisar si hay registros de lluvia cerca de su punto de partida, destino o trayecto habitual antes de iniciar el recorrido.

Cómo leer el mapa de lluvias en tiempo real en Bogotá desde el celular

Al abrir la página, el usuario encontrará una vista geográfica de Bogotá con varios símbolos sobre el mapa. Para una mejor visualización, conviene activar la ubicación del teléfono y ampliar la zona de interés con los gestos habituales de la pantalla, como separar dos dedos para hacer zoom.

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El visor incluye información del radar meteorológico del IDIGER, que detecta partículas de agua presentes en la atmósfera. Esa lectura permite identificar áreas con precipitaciones y observar su distribución en la ciudad, una opción útil cuando las condiciones cambian entre localidades durante la misma franja horaria.

Al seleccionar una estación en el mapa, la plataforma muestra la hora de la última lectura y el acumulado de lluvia registrado durante el día. (Foto: Sistema de Alerta de Bogotá)

Qué significan los triángulos que aparecen en el mapa

Los triángulos indican la ubicación de las estaciones pluviométricas que integran la red de monitoreo. Cuando uno de esos símbolos parpadea, la estación respectiva está registrando lluvia en ese momento. Si permanece estático, no hay precipitaciones detectadas en ese punto específico.

Asimismo, el mapa muestra una escala de colores relacionada con el agua acumulada durante el día. Los registros superiores a 50 milímetros corresponden a los niveles más altos de acumulación diaria dentro de la clasificación del visor.

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El visor del Sistema de Alerta de Bogotá explica la simbología de las estaciones pluviométricas y permite consultar los registros de lluvia de las últimas seis horas. (Foto: Sistema de Alerta de Bogotá)

Cómo consultar la evolución de la lluvia en una localidad en Bogotá

Para obtener información de un punto concreto, hay que presionar sobre el triángulo de la estación más cercana a la zona que interesa consultar. El sistema abrirá una ventana con datos de precipitación y una referencia al comportamiento registrado durante las últimas seis horas.

Esa información permite comparar los valores recientes y establecer si la lluvia perdió intensidad o si aumentó en el sector. El historial de seis horas ayuda a tomar decisiones sobre desplazamientos, actividades deportivas o salidas al aire libre, pero no reemplaza las alertas oficiales ni las pautas de las autoridades ante emergencias.

Los dispositivos de diferentes sistemas operativos cuentan con opciones nativas para anticipar tempestades. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Qué opciones nativas ofrece el teléfono para anticipar lluvias

Los celulares incluyen aplicaciones meteorológicas preinstaladas. En los dispositivos con iOS (iPhone), la app Tiempo muestra pronósticos por hora, probabilidad de lluvia y avisos asociados a la ubicación.

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En Android, las herramientas del sistema y los servicios de Google ofrecen funciones similares, según el modelo y la configuración elegida.

Para aprovechar esas opciones, es necesario permitir el acceso a la ubicación y activar las notificaciones meteorológicas. Las alertas de lluvia inminente pueden complementar la consulta del mapa del SAB, sobre todo para quienes necesitan saber si habrá precipitaciones durante las próximas horas en el lugar donde se encuentran.