El Salvador alcanza 503,432 operaciones de importación en 2026

Las operaciones de importación en El Salvador aumentaron un 1.7 % hasta septiembre de 2026 impulsadas por la digitalización de los procesos aduaneros. (Cortesía: Aduana de El salvador)

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Las operaciones de importación incrementaron 1.7%, al pasar de 495,000 en 2025 a 503,432 hasta septiembre de 2026, según afirmó José Benjamín Mayorga, director general de Aduanas, durante una entrevista en Panorama.

Mayorga atribuyó el aumento de la actividad a la digitalización de los procesos, la reducción de los tiempos de despacho y la atención a los usuarios. A su juicio, estas medidas ofrecen previsibilidad a las empresas que ingresan mercancías al país y favorecen nuevas operaciones comerciales.

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El funcionario sostuvo que un importador puede decidir ampliar sus pedidos cuando encuentra mecanismos que le permiten retirar un contenedor, trasladarlo y colocarlo en el mercado sin demoras. Según su explicación, esa agilidad incide tanto en el movimiento de productos como en la posibilidad de que las empresas mantengan sus inversiones.

También indicó que el mayor flujo de mercancías amplía la oferta disponible para los consumidores, que pueden escoger entre productos según precios, calidad o preferencias personales. Mayorga vinculó ese movimiento con un crecimiento de la recaudación aduanera.

Hasta septiembre, Aduanas acumulaba más de USD 2,108 millones en ingresos tributarios, frente a los USD 1,894 millones que, según Mayorga, se registraban en 2025 en el período de comparación citado durante la entrevista.

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La diferencia supera los USD 214 millones y representa un crecimiento de más del 11%, de acuerdo con el director. Mayorga señaló que esos recursos ingresan al Estado y pueden destinarse a proyectos de salud, educación e infraestructura vial.

La recaudación de la Dirección General de Aduanas superó los 2.108 millones de dólares en ingresos tributarios hasta septiembre. (Cortesía: Aduanas de El Salvador)

El director añadió que las inversiones en carreteras también repercuten sobre el comercio, porque un vehículo de carga puede desplazarse con más rapidez después de cruzar una frontera hasta llegar a su destino final.

Aduanas atribuye el alza a la facilitación comercial

Mayorga mencionó mejoras en la calificación del país, la confianza de organismos multilaterales y los indicadores económicos divulgados por el Banco Central de Reserva como factores asociados al aumento de las operaciones comerciales.

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El titular de Aduanas afirmó que la institución participa en el gabinete económico junto con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de Inversiones e Invest in El Salvador. Según explicó, esas entidades reciben a inversionistas interesados en conocer las condiciones de seguridad y de negocios en el país.

Mayorga consideró que El Salvador compite con otros países de Centroamérica a partir de la rapidez de sus procesos aduaneros. “Cuando un medio de transporte pasa por una aduana, se le atiende de manera expedita y eficiente”, afirmó al referirse a los despachos de carga.

El funcionario dijo que el Banco Interamericano de Desarrollo realizó un estudio en diciembre de 2025 que, según su versión, identificó a la aduana salvadoreña como la más rápida de América Latina.

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Mayorga también describió un cambio en el vínculo con empresas y usuarios. Señaló que Aduanas cuenta con atención en redes sociales y mecanismos para responder a problemas operativos desde que la institución conoce un caso.

La demanda del sector de la construcción impulsó el ingreso de hierro, maquinaria y vehículos pesados al país. (Cortesía: Aduana El Salvador)

Según el director, la institución busca dejar atrás una dinámica en la que los usuarios debían resolver por su cuenta las dificultades antes de acudir al Estado. Planteó que la atención debe concentrarse en empresarios, transportistas y personas que utilizan los servicios aduaneros.

Cifacil y las gremiales del sector privado

Mayorga destacó la coordinación con el Comité de Facilitación del Comercio, espacio en el que participan instituciones públicas y gremiales privadas. El funcionario indicó que las empresas colaboran con pruebas piloto y reciben información sobre los proyectos previstos por la Dirección General de Aduanas.

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El director mencionó a la Corporación de Exportadores de El Salvador, la Asociación Salvadoreña de Industriales y otras agrupaciones empresariales. También señaló que Carmen Aída preside Cifacil en representación de la Asociación Salvadoreña de Industriales.

Mayorga afirmó que esta coordinación permite que el sector privado participe en los cambios operativos antes de su aplicación. A su juicio, el papel de Aduanas consiste en facilitar que las empresas produzcan, importen insumos, exporten mercancías y generen empleo.

Textiles, plásticos y acero en las exportaciones

El director señaló que el sector textil mantiene presencia entre las principales actividades exportadoras del país. También mencionó productos plásticos, manufacturas, hierro y acero transformados, químicos industriales y mercancías farmacéuticas.

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Las instituciones públicas y las gremiales privadas coordinan iniciativas de facilitación comercial a través del Comité de Facilitación del Comercio. (Cortesía: Aduana de El Salvador)

Mayorga citó a Vijosa como una de las empresas que, según dijo, ha comprometido inversiones, genera empleos y contribuye a las exportaciones salvadoreñas. No precisó el monto de esas inversiones ni el volumen de mercancías enviadas al exterior.

En cuanto a las importaciones, el funcionario vinculó el aumento con la actividad de la construcción. Mencionó el ingreso de hierro, maquinaria, vehículos y tractores, además de otros productos relacionados con proyectos de infraestructura y obras privadas.

Mayorga sostuvo que existe una relación entre el crecimiento de la construcción y el tipo de mercancías que ingresan al país. Según explicó, la demanda de materiales y equipos se refleja en los registros que procesa la Dirección General de Aduanas.

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Operadores confiables y mercados internacionales

Mayorga planteó que uno de los objetivos del Gobierno es diversificar los destinos para los productos salvadoreños. Mencionó los productos nostálgicos, el café, las manufacturas, el plástico y ciertos servicios como parte de la oferta que puede ganar presencia en mercados internacionales.

El director citó a Dollarcity como una empresa acreditada como operador confiable. Afirmó que la compañía alcanzó mercados en Colombia y avanza hacia su ingreso a México, aunque no ofreció cifras de ventas ni detalles sobre los productos que comercializa.

El Salvador mantiene acuerdos de reconocimiento mutuo de operadores confiables con República Dominicana, Ecuador y la región centroamericana. (Foto cortesía Aduanas El Salvador)

También mencionó a Lactolac, empresa dedicada a productos lácteos perecederos. Mayorga sostuvo que la rapidez del traslado permite competir con otras compañías de la región, porque reduce el tiempo de transporte y facilita que los productos lleguen frescos al mercado.

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“Entre más rápido un producto se coloca en el mercado internacional, abarata los costos”, sostuvo Mayorga. El funcionario explicó que las demoras elevan gastos de combustible, pago a motoristas y permanencia de la carga en puestos fronterizos.

La figura de operador confiable, según explicó, permite otorgar facilidades en los controles, la gestión de riesgos y el tránsito de mercancías. Mayorga afirmó que El Salvador cuenta con acuerdos de reconocimiento mutuo en Centroamérica, República Dominicana y Ecuador.

El director añadió que Aduanas busca ampliar esos mecanismos hacia Sudamérica. Como ejemplo, indicó que la Unidad Internacional de Aduanas puede comunicarse con la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala cuando un operador confiable enfrenta un problema durante un tránsito de carga.

Combustibles y la factura de importaciones

Mayorga reconoció que los combustibles fósiles continúan entre las importaciones de mayor valor para El Salvador, debido a que el país no produce petróleo. El funcionario abordó el tema tras una consulta sobre el alza de precios y las dificultades internacionales en el suministro.

El director sostuvo que los precios de los combustibles en El Salvador se mantienen por debajo de los registrados en otros países de Centroamérica. Atribuyó esa situación a que, según afirmó, el Gobierno no ha aumentado impuestos a los combustibles desde el inicio de la administración de Bukele.

Según el funcionario, la administración de los recursos públicos ha permitido que la población no asuma nuevos impuestos por los combustibles. “A pesar que no somos productores, seguimos teniendo un precio por debajo del mercado centroamericano”, afirmó.