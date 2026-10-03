Cuba

ONU incluye a Cuba entre las crisis humanitarias con menor financiación y asigna USD 4 millones para asistencia vital

La Organización de las Naciones Unidas incluyó a la isla entre doce crisis más desatendidas del mundo, al detectar una brecha entre las necesidades de la población y los recursos disponibles

Cuba recibirá USD 4 millones del Fondo Central para la Respuesta a Emergencias de las Naciones Unidas. (REUTERS/Ricardo Arduengo)
Cuba recibirá USD 4 millones del Fondo Central para la Respuesta a Emergencias de las Naciones Unidas. (REUTERS/Ricardo Arduengo)
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Cuba recibirá USD 4 millones del Fondo Central para la Respuesta a Emergencias de las Naciones Unidas (CERF, por sus siglas en inglés), dentro de una asignación de USD 160 millones destinada a 12 crisis humanitarias con financiación insuficiente. La isla figura entre los contextos seleccionados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para reforzar la asistencia de emergencia durante 2026.

El desembolso forma parte de un paquete de USD 150 millones dirigido a intervenciones para salvar vidas en Afganistán, Burkina Faso, Camerún, Chad, Cuba, Mali, Níger, el Territorio Palestino Ocupado, Somalia, Sudán del Sur, Sudán y Yemen. Otros USD 10 millones se destinarán a atender las necesidades de personas con discapacidad en esos mismos escenarios humanitarios.

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La ONU informó que la asignación se integra en una estrategia más amplia que busca llegar este año a 87 millones de personas con las necesidades humanitarias más graves. La decisión se adoptó tras un análisis de más de 100 indicadores y consultas con los socios que participan en las respuestas de emergencia.

La ayuda humanitaria para la isla integra un plan global del Fondo Central para la Respuesta a Emergencias de las Naciones Unidas. (REUTERS/Ricardo Arduengo)
La ayuda humanitaria para la isla integra un plan global del Fondo Central para la Respuesta a Emergencias de las Naciones Unidas. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Afganistán, el Territorio Palestino Ocupado y Yemen recibirán USD 18 millones cada uno; Somalia contará con USD 16 millones; Sudán y Sudán del Sur, con USD 16 millones y USD 15 millones, respectivamente.

Mali y Níger obtendrán USD 10 millones cada uno, al igual que Burkina Faso. Chad recibirá USD 9 millones y Camerún, USD 6 millones. En 2025, el CERF desembolsó USD 212 millones para 18 emergencias de ese tipo.

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La actual asignación sitúa a la isla dentro de un grupo de países y territorios donde Naciones Unidas detectó una brecha entre las necesidades de la población y los recursos disponibles para responder.

Naciones Unidas pidió acceso y decisiones políticas para evitar exclusiones

El subsecretario general de Asuntos Humanitarios y coordinador de Ayuda de Emergencia de la ONU, Tom Fletcher, sostuvo que el desembolso permitirá ampliar la cobertura en situaciones donde los recursos no alcanzan para atender todas las demandas.

La ayuda humanitaria para la isla integra un plan global del CERF enfocado en ochenta y siete millones de personas. (AP Foto/Ramón Espinosa)
La ayuda humanitaria para la isla integra un plan global del CERF enfocado en ochenta y siete millones de personas. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Tenemos que llegar a 87 millones de personas y no hay tiempo que perder. Los nuevos fondos anunciados hoy nos ayudarán a brindar asistencia a quienes, de otro modo, podrían quedar excluidos”, afirmó Fletcher.

El funcionario sostuvo que la financiación debe ir acompañada de medidas que garanticen que la ayuda llegue a quienes la necesitan. “Pero el dinero por sí solo no basta: los líderes deben demostrar voluntad política para facilitar el acceso, eliminar obstáculos y ayudarnos a llegar a las personas cuyas vidas están en peligro”, agregó.

Los USD 10 millones adicionales aprobados por el CERF tendrán como destino las necesidades urgentes de personas con discapacidad en las 12 crisis seleccionadas. La iniciativa busca que la ayuda humanitaria resulte más accesible e inclusiva.

En septiembre, la ONU advirtió que la crisis energética en Cuba amenaza los programas de vacunación sistemática de cerca de 70,000 menores.

Por su parte, ese mismo mes, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destinó 24,000 lámparas recargables a las familias afectadas por el impacto, el pasado año, del huracán Melissa.

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