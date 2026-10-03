Video: Le robaron el celular al diputado nacional Esteban Paulón en Brasil cuando daba una entrevista en vivo

El diputado nacional Esteban Paulón sufrió el robo de su celular en plena vía pública durante una entrevista

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El diputado nacional Esteban Paulón protagonizó este sábado un episodio que se viralizó rápidamente en las redes sociales: mientras participaba de una entrevista en vivo desde San Pablo, Brasil, un ladrón le arrebató el celular en plena calle. La escena quedó registrada por la propia cámara del dispositivo.

Paulón, legislador del Partido Socialista (PS), se encontraba en territorio brasileño para respaldar la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de mañana. Durante la comunicación con el programa La excepción a la regla, emitido por Radio Rebelde en modo videollamada con el fondo difuminado, el diputado expresaba su apoyo al mandatario.

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“Lula es uno de los pocos líderes internacionales que se le plantó a Trump, a Musk, a Zuckerberg. Por eso le suspendieron una semana las redes sociales durante la campaña. Por eso hay una campaña brutal de inteligencia artificial y de desacreditación y desinformación”, sostuvo ante los conductores del programa.

La cámara del dispositivo grabó la cara del asaltante y la huida por las calles de la ciudad

Antes de que el robo ocurriera, Paulón alcanzó a agregar otra referencia política: “Por eso han estado Marco Rubio y JD Vance aquí de visita, haciendo apoyo a otros candidatos, lo mismo que hizo Milei hace unas semanas”. Cerró su intervención con una expectativa de cara al comicio: “Esperemos que el resultado mañana sea positivo. Ojalá que gane Lula en primera vuelta. Y si no, que sea una elección muy competitiva para la segunda vuelta”.

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Fue en ese instante cuando la situación cambió por completo. La imagen se cortó durante una fracción de segundo y una mano cubrió la pantalla. “¡La concha de tu madre!”, se escuchó gritar al legislador.

“Me robaron el celular, la puta que lo parió”, añadió, ya fuera de cuadro, mientras la conexión de Bluetooth mantenía activo el micrófono por unos instantes más.

La cámara del celular, ya en manos del ladrón, comenzó a enfocar el cielo y la parte alta de los edificios paulistas mientras el autor del robo corría. Segundos después, el micrófono dejó de funcionar, aunque la videollamada siguió activa.

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El legislador del Partido Socialista viajó a San Pablo para respaldar la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva

El ladrón quedó registrado de frente por el dispositivo: una remera blanca, una mochila y una gorra. “¡No! Lo estamos viendo”, se escuchó decir a una columnista del programa. “Estamos viendo, en vivo y en directo, cómo un brasileño o un ciudadano... o alguien que está ahí le robó el celular a Esteban Paulón”, retomó el conductor, sorprendido por el episodio que le ocurrió en vivo.

El video, que es un recorte de la transmisión en vivo, captó la secuencia completa y circuló durante la tarde del sábado a través de distintas cuentas. El propio Paulón lo compartió alrededor de las 17:00 con un mensaje escueto: “Haciendo una nota radial en San Pablo me robaron el celu”. Lo acompañó con un emoji de un hombre tapándose la cara con la mano, mostrando resignación por el hecho. Las redes del programa y de la radio también publicaron la grabación.

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Antes del episodio, el diputado había participado de la marcha del silencio —la manifestación de apoyo a Lula— que se realizó en San Pablo como cierre de campaña. Incluso, compartió fotos en su cuenta oficial de X, y escribió: “En San Pablo acompañando la esperanza de América Latina. Mañana se juega parte de nuestro futuro para frenar el avance de la extrema derecha. Todos y todas con Lula”.