Recibió un brutal estrangulamiento en una pelea y mostró cómo le quedó el rostro junto a su rival: “Son cosas del oficio”

El representante de Turquía neutralizó al británico con una definición sobre el cuello durante el segundo asalto en Bangkok

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Shamil Erdogan consolidó su candidatura al título vacante de peso pesado de ONE Championship tras someter a Paul Elliott en el segundo round del combate estelar de ONE Fight Night 48, disputado en el estadio Lumpinee de Bangkok. El invicto turco llevó al británico a la lona, anuló su potencia y cerró la definición con un rear-naked choke (estrangulamiento desnudo trasero) a los 2:28 minutos.

La victoria elevó el récord de Erdogan a 14-0 y le otorgó un bono de USD 50.000 por actuación. El resultado también reforzó su reclamo por el cinturón de MMA de peso pesado, una división que permanece sin campeón listado después del retiro anunciado por Anatoly Malykhin. Tras imponerse, el peleador de 36 años pidió una oportunidad por la corona y retó directamente al ruso a regresar.

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Elliott llegó al evento con una cadena de triunfos por detención y con el antecedente de haber igualado el récord de ONE Championship del nocaut más rápido, gracias a su definición sobre Regan Upshaw en apenas seis segundos durante junio.

El británico, nacido en Middlesbrough, buscaba la victoria más importante de su carrera con un registro de ocho triunfos, dos derrotas y una pelea sin decisión. Su tasa de definiciones era del 100%, una amenaza que Erdogan reconoció desde el comienzo. El turco evitó concederle espacio para atacar de pie durante el primer asalto y apeló a la lucha para desgastar a un rival que necesitaba distancia para desplegar sus golpes.

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La imagen de Shamil Erdogan y Paul Elliott tras el combate

Erdogan consiguió el derribo temprano y pasó buena parte de los primeros cinco minutos sobre Elliott. El especialista turco que integró equipos nacionales de lucha libre de Rusia y Turquía, presionó desde las posiciones superiores, lo arrastró contra la lona y redujo las opciones de escape del inglés. Elliott logró volver a ponerse de pie en varias ocasiones, aunque cada intento terminó con una nueva proyección o con el peso de su adversario encima.

La primera ronda dejó a Erdogan en control, pero la resistencia de Elliott mantuvo abierta la pelea. El inicio del segundo asalto ofreció el mejor momento de Elliott. El británico conectó patadas bajas, alcanzó a Erdogan con una mano derecha y lanzó una patada trasera giratoria que no impactó en la cabeza, pero sí golpeó con claridad el hombro del turco. La derecha sacudió al peleador de 36 años, que había dominado el primer round y, por primera vez en la pelea, quedó expuesto a los intercambios de pie.

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Erdogan entendió que prolongar ese escenario podía favorecer a su rival. En vez de responder con un cruce de golpes, llevó nuevamente a Elliott hacia una esquina, conectó al cuerpo y consiguió otro derribo. A partir de ese momento recuperó el control de la pelea con una secuencia de lucha, presión y golpes cortos que dejó al británico sin margen para reconstruir su ofensiva.

El luchador turco retó a Anatoly Malykhin por el título de ONE Championship

El turco atacó con rodillas a la cabeza y mantuvo una presión constante sobre Elliott, que intentó moverse para encontrar una salida. El inglés resistió mientras pudo, pero cedió la espalda durante la secuencia defensiva y quedó en una posición que Erdogan aprovechó sin demora.

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Cuando Elliott buscó incorporarse, expuso el cuello. Erdogan pasó el brazo por debajo de la mandíbula y cerró el estrangulamiento desnudo trasero, también conocido como mata león. El británico se rindió segundos después y la definición quedó registrada a los 2:28 del segundo round, el primer triunfo por sumisión de Erdogan dentro de ONE Championship.

El resultado mantuvo intacto su récord y elevó su porcentaje de finalizaciones al 71%. Además, confirmó su adaptación a una tercera categoría de peso, luego de haber competido en peso mediano, semipesado y, desde noviembre pasado, en la división de peso pesado.

“Tengo que luchar por el cinturón”, dijo Erdogan durante su entrevista en el ring. “No me importa a quién luchar. Cualquiera”. Su pedido apuntó al título de peso pesado que no tiene dueño, aunque ONE no anunció una pelea titular inmediatamente después de la función celebrada en Bangkok.

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El recorrido de Erdogan en la organización incluye un nocaut contra Fan Rong en su debut en peso mediano, dos victorias frente a Aung La N Sang y una detención contra Gilberto Gálvão después de ascender al peso semipesado. Su estreno entre los pesados llegó con un triunfo en el primer round sobre Ryugo Takeuchi en Tokio, una actuación que anticipó su intención de buscar una oportunidad entre los máximos aspirantes.

Shamil Erdogan mantiene el invicto tras enfrentarse a Paul Elliot

Luego del combate, Elliott compartió una foto junto a Erdogan en la que apareció con un vendaje debajo de un ojo y relató las consecuencias de la pelea: “Sabía que al entrar en esta pelea me enfrentaba a uno de los mejores luchadores del mundo, y estaba preparado para cualquier resultado. Lo di todo, pero esta noche simplemente no fue la mía. Me atraparon en el segundo asalto con un estrangulamiento por la espalda; así es este deporte. Terminé con 8 puntos de sutura y una vacuna contra el tétanos; son cosas del oficio”. El inglés también felicitó a su rival con un mensaje directo: “Eres una bestia”, y agradeció el apoyo recibido.

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Luego de reclamar una oportunidad por el título vacante, Erdogan se dirigió a Anatoly Malykhin, quien anunció su retiro tras noquear a Oumar Reug Reug Kane en la cuarta ronda de su revancha por el campeonato de peso pesado en mayo. El ruso, de 38 años, recuperó esa corona aquella noche, dejó sus guantes en el ring y declaró: “Estoy acabado”, antes de explicar que regresaría a Rusia para cuidar de sus “vacas y perros”.

“Anatoly Malykhin, vamos, hagámoslo: peso mediano, peso semipesado y peso pesado”, dijo Erdogan. “Yo no soy 1 aquí”, agregó. El reto incluyó las tres divisiones en las que Malykhin fue campeón de manera simultánea, aunque la eventual pelea contra el ruso y la disputa por el cinturón vacante son asuntos distintos: el excampeón no confirmó públicamente su regreso a la competencia.

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La relación deportiva entre ambos se remonta a sus años como luchadores. ONE informó que Erdogan venció a Malykhin en un combate de lucha cuando eran más jóvenes, aunque el ruso describió posteriormente al turco como un amigo y compañero de entrenamiento. Erdogan ya lo había retado a una pelea de MMA después de vencer por primera vez a Aung La N Sang, cuando Malykhin todavía poseía los tres títulos.