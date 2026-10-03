Gobierno subsidiará US$0.45 por galón de diésel durante 30 días en Honduras

El Gobierno de Honduras asumirá L12.01 por cada galón de diésel durante 30 días. (Foto: Casa de Gobierno)

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El Gobierno de Honduras asumirá temporalmente L12.01 por cada galón de diésel a partir de este lunes 5 de octubre, como parte de una nueva medida destinada a contener el impacto de las alzas internacionales en los precios de los combustibles.

La disposición fue anunciada este sábado por la Secretaría de Energía (SEN) y tendrá una duración inicial de 30 días, período durante el cual el Estado absorberá un monto equivalente al Aporte para la Conservación del Patrimonio Vial (ACPV), evitando que ese costo sea trasladado directamente al consumidor.

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Según las autoridades, la decisión responde al comportamiento de los precios internacionales de los derivados del petróleo y busca reducir el impacto que un incremento en el valor del diésel puede generar sobre diferentes sectores de la economía nacional.

La SEN explicó que el objetivo es contener los efectos sobre el transporte público y de carga, así como sobre la distribución de alimentos e insumos, la agricultura y otras actividades productivas que dependen directamente de este combustible.

La medida llega después de que el precio del diésel registrara nuevos incrementos en la estructura de precios vigente en Honduras.

La Secretaría de Energía anunció el nuevo mecanismo para contener el impacto de las alzas internacionales. (Foto: Casa de Gobierno)

En Tegucigalpa, por ejemplo, el combustible había alcanzado L153.53 por galón tras un incremento de L2.43 aplicado a finales de septiembre, según los reportes de precios de la SEN.

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El nuevo subsidio se suma a otras medidas que ya están vigentes para contener el impacto de las variaciones internacionales de los combustibles.

La administración mantiene un Apoyo Económico Temporal del 70 % para la gasolina regular, mecanismo que fue reforzado a finales de septiembre ante la continuidad de las alzas internacionales. La medida busca amortiguar parte del incremento que corresponde trasladar al precio final de este combustible.

La SEN había establecido previamente un esquema mediante el cual el Gobierno subsidia una parte del diferencial generado por los aumentos internacionales en la gasolina regular y el diésel.

Un decreto ejecutivo publicado en septiembre autorizó un subsidio de hasta el 65 % del diferencial para ambos combustibles hasta finales de 2026; posteriormente, las autoridades comunicaron el refuerzo del apoyo a la gasolina regular y el diésel al 70 %.

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El subsidio busca reducir el impacto del precio del diésel en el transporte de carga y pasajeros. (Foto: Casa de Gobierno)

Con la nueva disposición anunciada este sábado, el Gobierno establece para el diésel un mecanismo específico por el cual asumirá L12.01 por galón durante 30 días, independientemente del esquema de apoyo económico aplicado previamente.

A las medidas sobre las gasolinas y el diésel se agrega el subsidio temporal para el Gas Licuado de Petróleo (GLP) de uso doméstico.

Durante octubre, el Gobierno aplicará un apoyo de L54 por cada cilindro de GLP, con el propósito de evitar que las variaciones internacionales se trasladen completamente al precio que pagan los hogares hondureños.

De esta manera, las autoridades mantienen vigentes diferentes mecanismos de apoyo dirigidos a combustibles utilizados tanto por las familias como por sectores productivos y de transporte.

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La SEN indicó que la nueva disposición sobre el diésel tendrá una vigencia inicial de 30 días, durante los cuales las autoridades darán seguimiento al comportamiento de los precios internacionales de los combustibles.

La medida para el diésel comenzará a aplicarse este lunes 5 de octubre. (Foto: Casa de Gobierno)

El Gobierno señaló que la medida busca estabilizar temporalmente el precio del diésel y reducir el impacto que las fluctuaciones internacionales puedan tener sobre la economía hondureña.

El comportamiento del mercado internacional será determinante para las decisiones que adopten las autoridades una vez concluido el período establecido.

Mientras tanto, desde este lunes 5 de octubre los consumidores comenzarán a beneficiarse del mecanismo mediante el cual el Estado absorberá L12.01 por cada galón de diésel, mientras continúan los apoyos establecidos para la gasolina regular y el gas doméstico durante el mes de octubre.

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