En un parate de las grabaciones de Menem, Griselda Siciliani fue a ver Sex: "Amiga del alma"

Un video grabado desde el público muestra a Flor de la V sobre el escenario de la obra teatral Sex luciendo un vestuario de color rojo. Durante la función, la artista saluda a los asistentes desde la pista en un salón iluminado con luces de tonos rojos y violetas, mientras el público observa y aplaude la presentación.

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Griselda Siciliani aprovechó uno de sus viajes de Uruguay a Buenos Aires para asistir por primera vez a Sex, el espectáculo creado por José María Muscari que lleva siete años en cartel y en el que trabaja su amiga, la bailarina y cantante Flor Anca. La actriz fue acompañada por un amigo y, tras la función, pasó al detrás de escena para saludar a la artista y al resto del elenco.

Siciliani mantiene una agenda dividida entre ambos países por las grabaciones de la segunda temporada de Menem, la serie de Amazon Prime Video dirigida por Ariel Winograd en la que interpreta a Zulema Yoma. Durante la semana permanece en Uruguay por el rodaje y los fines de semana viaja a Buenos Aires, donde aprovechó una noche libre para conocer la propuesta teatral.

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Griselda Siciliani fue a ver a su amiga Flor Anca a Sex

La visita tuvo como principal motivo acompañar a Anca, a quien la actriz definió en sus redes sociales como su “amiga del alma”. “Fui a ver a mi amiga del alma, que es una artista de otro planeta. Te amo, amiguita”, escribió al compartir una postal de la función con la artista en escena, envuelta en luces rojas.

Flor Anca es sobrina de Nancy Anka, aunque escribe su apellido con “c”. Bailarina y cantante, se dio a conocer masivamente en 2020 cuando participó del Cantando, donde hizo pareja con Dan Breitman. En una de las galas del certamen, Breitman comentó que Anca recibía muchos mensajes de hombres, aclaró que a ella le gustan las chicas y le cedió el micrófono. Anca asintió, redobló el reclamo y le cantó “Bésame mucho” a Karina, la princesita, como una serenata. “No te conseguimos marido, pero te conseguimos una esposa”, remató Ángel de Brito, y la escena se volvió uno de los momentos más comentados de esa edición. Hoy trabaja en Sex, el espectáculo que conduce Flor de la V en el Gorriti Art Center de Buenos Aires, y que desde 2019 acumuló más de 700.000 espectadores.

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Flor Anca, en su performance de Sex y el elogio de Griselda Siciliani

Después del espectáculo, Griselda Siciliani fue al sector de camarines, donde se abrazó con Flor Anca y posaron juntas para las fotos. La actriz llegó vestida con un conjunto negro intervenido con cadenas y detalles metalizados, mientras que su amiga lució una campera de jean deportiva. En otra de las postales del encuentro, una tercera integrante del elenco se sumó al abrazo detrás del escenario.

La actriz también saludó esa noche a Flor de la V y le dedicó palabras de elogio en sus redes. Subió a sus historias un video del saludo con la conductora y escribió: “Y esta reina absolutaaaaaaaaaaaaaaaaa. El glam en persona!!!!! La gran Flor de la V. Capocómica y modela de alta costura”, seguido de una serie de aplausos. El posteo completó la crónica que Siciliani hizo de su noche en el teatro, con imágenes del show, los camarines y el elenco.

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El encuentro de Griselda Siciliani con Flor Anca y Flor de la V en los camarines de Sex

La segunda temporada de Menem

En Menem, Siciliani comparte escena con Leo Sbaraglia, quien interpreta al expresidente, y con Cumelén Sanz y Agustín Sullivan, que encarnan a Zulemita y Carlitos Jr. El elenco incluye también a Alberto Ajaka y Violeta Urtizberea como los hermanos Yoma. La dirección general está a cargo de Winograd.

Su caracterización de la ex primera dama fue uno de los aspectos más elogiados de la primera temporada. La propia Zulema Yoma la valoró en público con un escueto “Griselda está perfecta”, y Zulemita también celebró su trabajo, destacando especialmente la voz. El personaje concentra algunos de los momentos más dramáticos de la ficción, y la segunda temporada retomará la historia en uno de los episodios más duros para Zulema: la muerte de su hijo.

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