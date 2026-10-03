Economía

Gracias a Vaca Muerta: entre 2031 y 2032 Neuquén superaría a Buenos Aires, para ser la principal provincia exportadora de la Argentina

En 2021 no figuraba entre las primeras diez, pero en 2027 superaría a Córdoba, en 2028 a Santa Fe y a principios del próximo decenio a la provincia más grande y poblada del país

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La región pampeana fue durante gran parte de la historia argentina la principal región exportadora del país. De hecho, lo sigue siendo. El actual ranking de provincias exportadoras lo encabeza Buenos Aires, seguida por Córdoba y Santa Fe, gracias al peso del agro, la agroindustria y algunas ramas de la industria manufacturera.

Pero ya en el cuarto lugar aparece Neuquén, que apenas cinco años atrás, en 2021, no figuraba siquiera entre las primeras diez provincias exportadoras de la Argentina, precisa un informe del Ieral de la Fundación Mediterránea.

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El autor, Federico Belich, responsable de la Regional Comahue, proyectó en base a escenarios de volumen de producción y de precios hidrocarburíferos, en particular del petróleo, cómo el desarrollo de Vaca Muerta, una formación de recursos de petróleo y gas “no convencionales” con epicentro en Neuquén pero que también abarca partes de Mendoza, Río Negro y La Pampa, seguirá modificando el ranking de las provincias argentinas que más exportan, tomando como referencia el origen provincial de la exportación, no el puerto de salida.

Según las proyecciones, Neuquén superaría en valor exportado a Córdoba el año próximo, a Santa Fe en 2028 y a Buenos Aires entre 2031 y 2032, gracias al aumento de la producción de petróleo no convencional, la ampliación de la infraestructura de transporte y la futura exportación de gas natural licuado (GNL).

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Durante las últimas dos décadas el 74% de las exportaciones argentinas se concentró en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, sostenidas por el campo, la agroindustria, la industria automotriz, los complejos aceiteros y las manufacturas.

El explosivo crecimiento de Añelo

El crecimiento de los hidrocarburos no convencionales empezó a alterar esa estructura y Vaca Muerta emergió como un potentísimo motor de generación de divisas y ya compite con las actividades tradicionales.

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El fenómeno implicó y sigue implicando una transformación acelerada: Milton Morales, actual delegado regional del gobierno neuquino para Vaca Muerta y exintendente de Añelo, precisó el jueves en un evento sobre “cómo gestionar un territorio en auge” en la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato di Tella, que esa localidad neuquina pasó en pocos años de 1.500 a 15.000 habitantes, a ella ingresan 25.000 personas por semana y tiene 8.000 ”camas calientes", aquellas sucesivamente ocupadas por trabajadores del sector petrolera o conexos que trabajan en turnos o rosters y se van reemplazando entre sí.

El podio actual

En 2025, Buenos Aires encabezó el ranking exportador con USD 31.684 millones, seguida por Santa Fe, con USD 16.190 millones, y Córdoba, con USD 10.913 millones. Neuquén aún se encontraba detrás de esas provincias, pero ya mostraba una expansión fenomenal: entre 2021 y 2025 sus exportaciones se multiplicaron casi por siete, lo que le permitió pasar del puesto 14 en 2021 al cuarto lugar en 2022, un avance de diez posiciones en un solo año.

La distancia con Córdoba se redujo a unos US$3.300 millones durante los últimos doce meses que consideró el informe, bajo cuyo “escenario base”, Neuquén superaría a la provincia mediterránea en 2027 y a Santa Fe en 2028 con ventas externas estimadas para entonces en USD 18.400 millones.

El salto de Neuquén redefinió además el mapa de la Patagonia. Durante años, Chubut lideró las exportaciones de la región, apoyada en la producción petrolera convencional del Golfo San Jorge, el aluminio y la pesca. Ahora, Neuquén ocupa el primer lugar de la región, seguida por Santa Cruz y Chubut. Las exportaciones de la Patagonia en conjunto pasaron de cerca de USD 7.400 millones en 2021 a más de USD 13.000 millones en 2025. Dentro de la región, la participación neuquina creció del 13 al 50% (esto es, de casi uno de cada ocho, a uno de cada dos dólares).

infografia

El informe sostiene que esta expansión no depende solo de expectativas, sino de proyectos de infraestructura concretos. Dos obras ya cuentan con financiamiento y contratos, mientras que una tercera, de mayor escala, avanza hacia una decisión final de inversión. Entre los elementos centrales se encuentran las ampliaciones en la capacidad de evacuación del crudo mediante los sistemas de Oldelval, Otasa y el oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), además de los proyectos de exportación de GNL de Southern Energy y Argentina LNG.

La metodología empleada toma como referencia la serie de Origen Provincial de las Exportaciones (OPEX) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Ese criterio atribuye las ventas externas a la provincia donde se produce el bien, y no al punto por el que sale del país. Por ese motivo, aunque el petróleo neuquino se embarque por Punta Colorada, en Río Negro, se computa como exportación neuquina.

Para estimar el desempeño de la provincia, Belich proyecta la producción petrolera con datos calibrados según previsiones de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH). La producción crecería 23% en 2027 y luego desaceleraría su ritmo hasta estabilizarse cerca de 1,5 millones de barriles diarios hacia 2035. A ese volumen se le descuenta el consumo de las refinerías locales y se le suman las ventas de GNL previstas. Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba se aplican en cambio tasas de crecimiento real similares a sus promedios de las últimas dos décadas: 1% anual para Buenos Aires, 1,2% para Santa Fe y 2% para Córdoba.

Hipótesis de precios

La disputa por el primer lugar depende en gran medida del precio internacional del petróleo. El escenario base supone que el crudo Medanito cotizará a USD 85 por barril en 2026, bajará a USD 80 en 2027 y 2028, y seguirá descendiendo gradualmente hasta USD 70 el barril en 2035. También prevé una reducción en el precio del GNL, desde USD 11 hasta USD 7,5 por millón de BTU entre 2028 y 2035, debido a una mayor oferta global liderada por Estados Unidos y Qatar.

Con esos supuestos, a su vez muy sujetos a la geopolítica y los desarrollos internacionales, como el grado de conflictividad en Medio Oriente y la transitabilidad del Estrecho de Ormuz, Neuquén alcanzaría el primer puesto en 2031, cuando entraría en operación Argentina LNG. Ese año, sus exportaciones rondarían los USD 34.300 millones y superarían por un margen reducido a las de Buenos Aires.

El estrecho de Ormuz pasó a ser un punto clave de la política y la economía internacionales
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Hacia 2035, las ventas neuquinas llegarían a unos USD 37.000 millones, cerca de USD 2.000 millones por encima de las bonaerenses. Si el barril descendiera hasta US$60, el resultado sería menos concluyente: Neuquén llegaría al primer lugar recién en 2032, lo conservaría de forma acotada y volvería a quedar detrás de Buenos Aires desde 2034.

Buenos Aires mantendría una base exportadora más diversificada, que incluye granos, aceites, carnes, autos y productos químicos. Sus exportaciones llegarían a unos USD 35.000 millones en 2035. Santa Fe, condicionada por una capacidad de molienda de soja cercana a su techo, alcanzaría alrededor de USD 18.200 millones. Córdoba, con una combinación de producción agropecuaria, automotriz y maquinaria agrícola, sumaría unos USD 13.300 millones.

Obviamente, el clima, los precios internacionales, el ritmo de las inversiones y la ejecución de las obras pueden modificar los resultados. Una sequía, como la de 2023, podría afectar fuertemente las ventas externas de la región pampeana, acelerando el proceso, o cambios geopolíticos y de precios podrían suavizar algo el ímpetu del crecimiento de las exportaciones de petróleo y gas. Pero la tendencia central es clara: Vaca Muerta está trasladando el eje exportador hacia la Patagonia y apunta a convertir a Neuquén en la principal provincia exportadora de la Argentina.

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