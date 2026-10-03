Tecno

Cómo usar Gemini sin conexión en el Google Pixel Watch 5

La nueva versión del firmware permite configurar alarmas y temporizadores, e iniciar entrenamientos sin necesidad de wifi, Bluetooth o datos móviles

El Google Pixel Watch 5 recibió una actualización que permite usar Gemini sin conexión a internet desde el 1 de septiembre de 2026. (Europa Press)
El Google Pixel Watch 5 recibió una actualización que permite usar Gemini sin conexión a internet desde el 1 de septiembre de 2026. (Europa Press)
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El Google Pixel Watch 5 ya permite ejecutar comandos de voz a través de Gemini sin necesidad de conexión a internet. Google incorporó esta función mediante una actualización de software que comenzó a distribuirse de forma gradual en septiembre de 2026 y que forma parte del primer gran paquete de mejoras de Wear OS 7 para este reloj inteligente.

Hasta antes de este cambio, el dispositivo requería acceso a la red para realizar incluso acciones sencillas a través del asistente de voz. Con la nueva versión del firmware, parte de ese procesamiento se ejecuta de manera local, directamente en el reloj, lo que amplía la utilidad de Gemini y modifica la experiencia de uso del dispositivo.

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Qué tareas puede ejecutar Gemini sin internet

Una vez instalada la actualización, el asistente puede completar determinadas acciones aunque el reloj no tenga acceso a wifi, Bluetooth ni datos móviles. Entre ellas figuran configurar temporizadores y alarmas, iniciar o detener entrenamientos, activar el modo No Molestar y gestionar algunas funciones del propio dispositivo.

El reloj inteligente descarga e instala las actualizaciones de forma automática, generalmente durante la noche o mientras está conectado al cargador. (EFE)
El reloj inteligente descarga e instala las actualizaciones de forma automática, generalmente durante la noche o mientras está conectado al cargador. (EFE)

Las peticiones más complejas, en cambio, siguen necesitando conexión a internet para completarse. Esto incluye principalmente las búsquedas avanzadas y aquellas consultas que requieren recuperar información externa al dispositivo.

Según detalla la actualización, el asistente de voz debería activarse ahora de forma más fiable al acercar el reloj inteligente a la boca, un ajuste que acompaña la llegada del procesamiento local.

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Cómo comprobar si la actualización ya está disponible

El Google Pixel Watch 5 descarga e instala las actualizaciones de forma automática, generalmente durante la noche o mientras el reloj permanece conectado al cargador. Cuando el nuevo firmware llega al dispositivo, también puede aparecer una notificación en la pantalla que informa de su disponibilidad.

Gemini ahora accede a información de Gmail, Google Calendar, Google Fotos, Google Search y YouTube para ofrecer respuestas más precisas. (Europa Press)
Gemini ahora accede a información de Gmail, Google Calendar, Google Fotos, Google Search y YouTube para ofrecer respuestas más precisas. (Europa Press)

Para verificar de forma manual si la actualización ya está instalada, el usuario debe seguir estos pasos:

  • Abrir Ajustes.
  • Entrar en Sistema.
  • Acceder a Actualizaciones del sistema.
  • Verificar la versión del firmware disponible o instalada.

Google ha advertido que pasarán varias semanas más antes de que la actualización quede disponible para la totalidad de los usuarios del Pixel Watch 5.

El asistente puede sugerir información de forma proactiva, como consultar el horario de una comida programada en el calendario. (Europa Press)
El asistente puede sugerir información de forma proactiva, como consultar el horario de una comida programada en el calendario. (Europa Press)

Un asistente con acceso más amplio a datos personales

La actualización también refuerza la personalización de Gemini. Con el nuevo software instalado, el asistente puede utilizar información procedente de Gmail, Google Calendar, Google Fotos, Google Search y YouTube, lo que permite ofrecer respuestas más precisas vinculadas a la actividad del usuario, como el seguimiento de un pedido recibido por correo electrónico.

Gemini obtiene un acceso más amplio a los datos personales, como entradas del calendario o correos electrónicos, para responder a las preguntas con mayor precisión. El asistente también puede ofrecer sugerencias de forma proactiva: si un mensaje pregunta a qué hora tendrá lugar una comida programada, el sistema busca esa información en el calendario y la muestra de inmediato.

Otros cambios que trae la actualización

Además de las mejoras en Gemini, la actualización perfecciona Google Health, que ahora muestra con mayor precisión la ruta registrada mediante GPS tras una carrera o un recorrido en bicicleta.

Google Health mejora con la actualización de septiembre y ahora registra con mayor precisión la ruta GPS tras una carrera o un recorrido en bicicleta. (Europa Press)
Google Health mejora con la actualización de septiembre y ahora registra con mayor precisión la ruta GPS tras una carrera o un recorrido en bicicleta. (Europa Press)

Google también amplía la funcionalidad del gesto de “doble pellizco”, que consiste en juntar rápidamente dos veces el pulgar y el índice de la mano que lleva puesto el reloj. En el futuro, este gesto permitirá abrir notificaciones, desplazarse por las respuestas de Gemini, cambiar entre mapas meteorológicos, recorrer los resultados de los entrenamientos o modificar la vista en Google Maps.

Tras la actualización, girar la muñeca hacia afuera funcionará como un gesto universal de “volver atrás”, con el objetivo de simplificar el manejo del Google Pixel Watch 5 con una sola mano.

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