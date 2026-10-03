Juliana Awada disfrutó del show de Shakira en España junto a su hija Valentina Barbier y Calu Rivero (Instagram)

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Juliana Awada viajó a España para asistir al show de Shakira en el marco de Es Latina, el festival cultural y musical organizado por la artista colombiana en Madrid como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La ex primera dama compartió la experiencia con su hija mayor, Valentina Barbier, y la actriz Calu Rivero.

El grupo asistió a uno de los doce conciertos que Shakira ofreció en el Estadio Shakira, un recinto temporal ubicado en el barrio madrileño de Villaverde con capacidad para más de 50.000 personas por noche. Las tres difundieron imágenes del encuentro en sus redes sociales, donde etiquetaron las cuentas oficiales del festival y de la artista.

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Una de las fotografías reunió a Valentina Barbier junto a una amiga, a Awada y a otra acompañante, con el escenario y las luces del predio de fondo en una toma nocturna. La imagen incluyó las etiquetas de Es Latina y de Shakira, acompañadas de un corazón.

Shakira organizó su propia residencia en un estadio creado especialmente para la ocasión

Dua Lipa fue la gran invitada de Shakira y juntas cantaron Antología

Durante la presentación, Shakira apareció con el cabello suelto y ondulado, lentes de sol de marco rosa y un conjunto de cuello alto cubierto de lentejuelas con estampa paisley en tonos lila, rosa y rojo. La puesta en escena se desarrolló bajo una iluminación en tonos púrpura y rosado, visible desde las pantallas gigantes del predio.

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En uno de los momentos del show, Dua Lipa se sumó a la cantante colombiana sobre el escenario. Ambas se sentaron sobre pedestales de madera mientras sostenían micrófonos y reían ante el público. Lipa llevó un vestido negro con brillos y corte asimétrico; Shakira, un enterito rojo con lentejuelas y escote profundo sujeto con tiras entrecruzadas. Decenas de celulares desde el público registraron la escena de las dos artistas compartiendo el escenario.

Otra fotografía mostró a Rivero, Awada y Valentina Barbier integradas a un grupo más numeroso de asistentes, en una toma nocturna bajo las luces rojas del predio. La imagen, en formato selfie, incluyó al menos siete personas sonrientes, con el escenario y el público de fondo.

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Es Latina se extendió del 18 de septiembre al 11 de octubre en el marco del cierre europeo de la gira de Shakira, con una programación que combinó música, moda, gastronomía, literatura y otras expresiones culturales en torno a la latinidad.

Juliana y Calu posan junto a otras personas durante un concierto de la cantante (Instagram)

Hace semanas que Rivero se encuentra en España acompañando a la cantante colombiana.

La actriz publicó una serie de fotos y videos que funcionan como un relato fragmentado del viaje. La primera postal, titulada “Madrid, estos días”, abrió una secuencia que combina escenas cotidianas, momentos íntimos y la experiencia del recital. Calu, Aíto de la Rúa y sus dos hijos, Tao y Bee, posaron con sus acreditaciones “Shakira All Access” colgando del cuello, sobre una alfombra azul y con una estructura roja de fondo, como prueba gráfica de su presencia en el predio.

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La llegada a la ciudad quedó registrada en distintas escenas. Una imagen muestra a Bee con una campera a rayas rojas y blancas junto a Calu, entre árboles y escalones de piedra en lo que parece un jardín público. Otra capta a la actriz en primer plano con un top de lentejuelas fucsia y corazones rosas superpuestos. Los niños también tuvieron su protagonismo: Bee aparece trepada a un sillón, con las piernas colgando y una media rosa; Tao, caminando con una mochila verde a rayas por un pasillo de mármol, en una imagen que Calu tituló “Aho”.

El recital de Shakira fue el eje que organizó el viaje. Un video captura a Tao durante el show nocturno, con los brazos levantados y auriculares puestos en medio de las luces del escenario. En el predio, un micro de dos pisos iluminado al atardecer aparece con la frase “Lo extraordinario” como único acompañamiento. El concepto de residencia artística al que alude Calu refiere a una serie de shows consecutivos que una artista ofrece en una misma ciudad, lo que permitió a la familia planificar una estadía prolongada en torno al evento.

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