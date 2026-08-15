Taiwán afirma haber sido víctima de ciberataques con IA: “Violación de seguridad sin precedentes”

Taiwán reportó ciberataques que comprometieron cuentas oficiales y datos de personal estatal. (Reuters)

Guardar

El gobierno de Taiwán denunció una violación de seguridad a ciberataques asistidos por inteligencia artificial, que afectaron a diversas agencias estatales en julio.

La Administración de Asuntos Digitales (MDA) informó que sus sistemas de monitoreo de ciberseguridad detectaron el 20 de julio un ataque anómalo dirigido a organismos gubernamentales, dando inicio a una investigación oficial.

PUBLICIDAD

Durante la ofensiva, el Instituto Nacional de Ciberseguridad emitió varias alertas mientras se analizaba el incidente. La empresa israelí Dream, dedicada a la inteligencia artificial y que colaboró en la detección de la intrusión, señaló que los responsables utilizaron agentes de código abierto de inteligencia artificial para crear una herramienta autónoma de hackeo, capaz de operar como un equipo coordinado de ciberatacantes, informó Financial Times.

Los atacantes accedieron a registros de empleados y sistemas de la Agencia de Seguridad Nuclear. (Reuters)

Dream describió el hecho como un “una violación de seguridad sin precedentes”.

Alcance y consecuencias del ataque

Dream indicó que el ataque comprometió al menos 85 cuentas de usuarios gubernamentales, extrayendo más de 2.500 registros de personal antes de expandirse a la Agencia de Seguridad Nuclear y a por lo menos siete empresas del sector energético de Taiwán. El acceso no autorizado impactó áreas sensibles de la infraestructura estatal.

PUBLICIDAD

La MDA afirmó que el ataque mostró características propias de una fuente extranjera y una estrategia híbrida que combinó operaciones manuales con recursos automatizados asistidos por IA, como la herramienta Open Claw. Las autoridades aseguraron que “las fuentes del ataque, los métodos y el alcance del impacto han sido plenamente investigados, y las unidades afectadas completaron las medidas de contención”.

La empresa Dream detectó el uso de inteligencia artificial para desarrollar herramientas autónomas de hackeo. (Reuters)

Contexto de amenazas crecientes

Taiwán ha denunciado de forma recurrente el aumento de una “guerra híbrida” impulsada por China, que incluye maniobras militares cercanas a la isla, campañas de desinformación y ciberataques.El

PUBLICIDAD

Buró de Seguridad Nacional de Taiwán comunicó que, en 2025, los ciberataques dirigidos contra hospitales, bancos y otras infraestructuras clave subieron un 6% respecto al año anterior, con un promedio diario de 2,63 millones de intentos. Parte de estas ofensivas coincidió con ejercicios militares, en el marco de amenazas para paralizar el funcionamiento de la isla.

Aunque los funcionarios taiwaneses no responsabilizaron de forma directa a China, el uso de chino simplificado en las comunicaciones internas de los atacantes, detectado por Dream, sugiere una alta probabilidad de vínculo con operadores chinos.

PUBLICIDAD

El incidente coincidió con un aumento de ciberataques a infraestructura crítica, según autoridades taiwanesas. (Reuters)

Respuesta y medidas preventivas

En respuesta a este ataque, el gobierno de Taiwán estableció nuevas directrices de protección y reforzó el monitoreo de sistemas para bloquear futuras intrusiones en etapas tempranas.

La declaración oficial evitó mencionar al gobierno chino, y la Oficina de Asuntos de Taiwán de China no respondió a las solicitudes de comentarios sobre el ataque. Tampoco hubo declaraciones de la MDA ni de las autoridades chinas respecto a los hechos.

PUBLICIDAD

La amenaza de campañas de hackeo asistidas por inteligencia artificial ha aumentado en los últimos meses, favorecida por la disponibilidad de modelos avanzados como Mythos, de Anthropic. Estas herramientas permiten realizar tareas de reconocimiento, identificación de vulnerabilidades y explotación de sistemas con rapidez y precisión.

Las autoridades reforzaron la vigilancia y actualizaron los protocolos de defensa tras el incidente. (Europa Press)

El investigador Cris Thomas, defensor de seguridad en la firma Semgrep, señaló a The Guardian que este caso ilustra la velocidad con la que los atacantes apoyados por IA pueden alcanzar sus objetivos.

PUBLICIDAD

No obstante, Thomas advirtió que la autonomía de estos sistemas no es absoluta. “Todavía hay una persona detrás de todo esto. Alguien decide a quién atacar, establece los objetivos y da las directivas”, explicó. “No es completamente autónomo. Un operador capacitado está a cargo”.