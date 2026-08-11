Textos creados con Claude ahora tendrán una marca de agua oculta: esto te interesa si usas IA

Claude, la IA de Anthropic, empezó a incluir marcas de agua invisibles en los textos que produce. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

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Claude, el asistente de inteligencia artificial de Anthropic, comenzó a integrar marcas de agua imperceptibles en todos los textos que genera, una medida orientada a identificar de forma automática el contenido producido por IA.

A medida que el contenido generado por IA se vuelve más frecuente, Anthropic argumenta que disponer de indicadores sobre la procedencia de un texto le da al lector contexto útil para evaluar la información.

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Por ahora, la detección de esas marcas no está disponible para usuarios individuales; la compañía adelantó que publicará documentación técnica con los mecanismos de detección en una fecha aún no precisada.

Por ahora, los usuarios no pueden detectar esas marcas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La iniciativa responde a compromisos legales asumidos por la compañía ante la Unión Europea y busca que los usuarios, los medios y las plataformas cuenten con señales confiables sobre el origen del material que consumen.

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Para qué sirven las marcas de agua

El objetivo de las marcas de agua es ofrecer una señal legible por computadoras, no por humanos a simple vista, de que un contenido fue procesado por Claude.

Si esa señal está presente en un texto o archivo, indica que el material pasó por el modelo.

Las marcas funcionan como una señal para computadoras —invisible al ojo humano— de que el contenido pasó por Claude. (X: claudeai)

Sin embargo, Anthropic advierte que la detección no es concluyente por sí sola: una marca no confirma la autoría completa del contenido.

Claude puede haber corregido, traducido, resumido o convertido un archivo cuyas ideas originales pertenecen a otra persona, y el resultado igualmente llevará la marca.

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La ausencia de marca tampoco equivale a garantía de que el texto no fue generado por IA.

Si Claude corrigió, tradujo o resumió un texto ajeno, el resultado igual llevará la marca. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El sistema tiene limitaciones concretas: si el texto fue editado en profundidad, parafraseado, traducido o mezclado con otra escritura, la marca puede no ser detectable.

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Lo mismo ocurre si el fragmento es muy breve, si fue producido por un modelo anterior al 2 de agosto de 2026, o si proviene de una plataforma o tipo de archivo donde el marcado no está disponible.

En el caso de archivos, la marca también puede perderse si el formato fue convertido, el archivo fue guardado nuevamente o se tomó una captura de pantalla.

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En archivos, la marca puede desaparecer al convertir el formato, guardar de nuevo o tomar una captura de pantalla. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Cómo se aplican las marcas de agua

Anthropic firmó el Código de Prácticas del Artículo 50(2) de la Ley de IA de la Unión Europea sobre transparencia en contenido generado por IA, en su calidad de proveedor tanto de modelos como de sistemas de IA generativa.

En ese marco, los modelos de Claude lanzados a partir del 2 de agosto de 2026 incorporan el marcado desde el primer día. Los modelos anteriores a esa fecha están en proceso de adaptación, con un período de transición previsto por la ley.

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Las marcas se aplican en todos los productos y superficies donde Claude opera: Claude Platform (API), Claude, Claude Code, Claude Cowork y Claude Tag, y también cuando el modelo es accedido a través de socios en la nube como AWS, Google Cloud o Microsoft Foundry. El marcado rige a nivel global, no solo en la Unión Europea.

La marca no afecta el texto y se mantiene al copiarlo y pegarlo en otro lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funcionan las marcas de agua

Claude emplea dos técnicas complementarias de las marcas de agua.

La primera es la marca de agua embebida en el texto: cuando un modelo compatible genera texto, teje una marca imperceptible directamente en el contenido.

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Esa marca no altera el significado, la calidad ni la legibilidad de la respuesta, y viaja con el texto cuando se copia y pega en otro lugar.

Al aplicarse a nivel del modelo, está presente independientemente del producto o la plataforma desde donde se generó el texto.

La marca no afecta el texto y se mantiene al copiarlo y pegarlo en otro lugar. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La segunda técnica aplica a archivos. Cuando Claude genera un archivo compatible —como .svg, .png o .jpg— adjunta metadatos de procedencia firmados digitalmente.

Esos metadatos siguen el estándar abierto de la Coalición para la Procedencia y Autenticidad del Contenido (C2PA, por sus siglas en inglés), utilizado en toda la industria para registrar información sobre el origen del contenido.

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Si la etiqueta de metadatos firmados está presente, indica que el archivo fue procesado por Claude y permite detectar si fue alterado con posterioridad.