Delcy Rodríguez reconfiguró casi todo el mando militar territorial en Venezuela

Delcy Rodríguez aplicó una nueva razia militar y reacomodó el mando militar territorial en Venezuela

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La estructura territorial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) volvió a moverse. De los 29 comandantes de Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) designados por Nicolás Maduro, solo permanece en su puesto el vicealmirante Aldo Abigail Torres Falcón, al frente de la Zodimain Atlántica. El resto del mapa de mando fue reconfigurado mediante una serie de sustituciones que Delcy Rodríguez ejecutó por etapas.

El primer movimiento ocurrió el 21 de enero, cuando fueron sustituidos 12 comandantes de ZODI. Ahora, cuatro de aquellos oficiales también salen de posiciones con poder de fuego y se produce una renovación casi total de la estructura. La maniobra confirma un reacomodo profundo en los mandos responsables de la defensa territorial y la seguridad operacional local.

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La relevancia de estos cambios radica en el papel estratégico de las ZODI. Estas áreas administrativas y operacionales, integradas dentro de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), funcionan como núcleos del Sistema Defensivo Territorial de la FANB. Desde allí se planifican, conducen y ejecutan operaciones tácticas locales, articulando la defensa armada con organismos de seguridad ciudadana e instituciones públicas.

Entre los nuevos nombramientos destaca el vicealmirante Virgilio José Hernández Azuaje, enviado a la ZODI Sucre. Hernández Azuaje proviene de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM): en agosto de 2022, cuando era contralmirante, Maduro lo designó jefe de la Región de Contrainteligencia Militar N.° 5 Oriental. En julio de 2025 fue ascendido a vicealmirante. También se desempeñó como director de Armamento en el Comando Logístico Operacional del Comando Estratégico Operacional de la FANB (Ceofanb).

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Delcy Rodríguez Gómez en el acto del Día del Ejército el 24 de junio 2026, junto a su hermano Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello

Entre los oficiales nombrados en enero de 2026 que no permanecieron en sus cargos figuran los generales de División (GNB) José Yunior Herrera Duarte, Rufo Daniel Parra Hernández, José Gregorio Caldera Vivas y José Freitas Gómez, quienes estaban al frente de las ZODI Falcón, Miranda, Monagas y Yaracuy, respectivamente. Freitas pasó a comandar la Defensa Aeroespacial Integral (CODAI).

El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb) publicó los nombres de los jefes de la ZODI, algunos erróneamente como nuevas designaciones cuando ya habían sido incorporados en esos cargos en la primera razia.

Barrido total

En total, fueron ratificados nueve de los 29 comandantes de ZODI. Tres son vicealmirantes de las zonas Marítima e Insular (Zodimain): Aldo Abigail Torres Falcón, en la N.° 75 Atlántica, quien ocupa el cargo desde 2024; Juan José Solórzano Araujo, en la N.° 74 Oriental; y Uldren Alberto Gedde Díaz, en la N.° 73 Occidental, ambos designados en enero.

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También continúan en sus cargos los generales de División Lumar José Hernández Vargas, en Trujillo; Carlos Augusto Bastidas Bastidas, en Táchira; Miguel Andrés Chacín Socorro, en Delta Amacuro; Gustavo Enrique Belizario Sánchez, en Barinas; Francisco Javier Sánchez Carballo, en Aragua; y el vicealmirante Pedro Elías González Rubio, en la ZODI N.° 71 Nueva Esparta.

El vicealmirante VA Aldo Abigail Torres Falcón es el único de los jefes de ZODI nombrados por Nicolás Maduro que queda en el cargo

La nueva lista de comandantes incluye a los vicealmirantes Virgilio José Hernández Azuaje, en la ZODI N.° 53 Sucre; Juan Manuel López Agudo, en la Marítima e Insular N.° 72 Central; y Héctor Demetrio Echeverría Osorio, en Falcón, una zona que ya había cambiado de mando en enero de 2026, cuando Delcy Rodríguez nombró al GD José Yunior Herrera Duarte en reemplazo del GD Francisco Luis Moreno.

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Entre los Divisionarios designados figuran Geovanny Ramón González, en Amazonas, quien fue segundo comandante y jefe del Estado Mayor de esa ZODI y director de Medios Terrestres de la Región Oriental del Ejército; Miguel Darío Colmenares Coronado, en Bolívar; Jesús Manuel Carpio Medina, en Carabobo; y Crismarth Darío Mavo Sánchez, en Guayana Esequiba.

Para Anzoátegui fue designado el general Manuel Emilio Belzarez Escobar, nombrado cinco meses antes como subinspector del Ejército. Es hermano del comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb), MG (Ej) Rubén Darío Belzares Escobar.

Maduro ratificando al director de la Academia de la Guardia

La reorganización se completa con Acisclo Guillermo Chaparro Godoy, en Portuguesa; José Gregorio Caldera Vivas, en Lara; Antonio Ramón Casadiego Pineda, en La Guaira; Okler Roberto Yustiz Castillo, en Zulia; Hilars José Larrarte Sosa, en Mérida; y Luis Enrique Pinto Rosales, en Apure.

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Monagas quedó bajo el mando del GD Francisco José Levison Carrillo, quien sustituye al GD José Gregorio Caldera Vivas, nombrado en enero en reemplazo del MG Romerl Enrique Romero Domínguez. En Miranda fue designado el GD Ediam Gabriel Lagonell Hernández, en sustitución del GD Rufo Daniel Parra Hernández, quien a su vez había reemplazado a Carlos Eduardo Aigster Villamizar.

En las ZODI restantes fueron nombrados los generales de dos soles Amilcar Jesús Cobos Díaz, en Guárico; Roberto Alexander Gil Ugas, en Cojedes; Yoel José Córcega Caraballo, en Capital; y Juan Carlos Sorongo Arrieta, en Yaracuy. Este último sustituye al GD José Freitas Gómez, quien había reemplazado en enero de 2026 al MG Luis Gerardo Reyes Rivero.

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Cambio en las Academia

El reacomodo no se limitó a los mandos territoriales. Con las resoluciones 1274 y 1275, del 11 de agosto de 2026, el régimen de Delcy Eloína Rodríguez Gómez también hizo nombramientos y ratificaciones en distintas academias de la FANB.

El nuevo rector de la Universidad Militar Bolivariana es el mayor general de la Aviación Militar Gustavo Adolfo Serrano Urdaneta, quien sustituye al MG Omar Enrique Pérez La Rosa. Serrano permaneció apenas cinco meses en el Alto Mando Militar Ampliado de la FANB, desde su nombramiento en marzo de 2026 como comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral N.° 3 Los Llanos.

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Al MG (AV) Gustavo Adolfo Serrano Urdaneta lo sacaron del Alto Mando Militar Ampliado y lo enviaron como rector de la Universidad Militar Bolivariana

Antes de ese cargo, Serrano fue director de Apresto Operacional de la Academia de la Aviación Militar Bolivariana y, en 2023, comandante de la Base Aérea “El Libertador” (BAEL), ubicada en Palo Negro, estado Aragua.

En las academias militares de los componentes fueron ratificados los directores nombrados en enero de 2026: el GB (Ej) Lansford José Castillo López, en la Academia del Ejército; el contralmirante Ronald José Briceño Huerta, en la Armada; y el GB (GNB) Franklin Martín Meléndez Rivas, en la Guardia Nacional Bolivariana. Este último es hermano de la exministra de Defensa y alcaldesa de Caracas, Carmen Teresa Meléndez Rivas.

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La única sustitución en ese bloque ocurrió en la Academia Militar de la Aviación. El general de División Juan Carlos Sorondo Arrieta dejó la dirección y asumió el GB Ronald Rolando González Ortega. Sorondo pasó luego a comandar la ZODI Yaracuy.

En la Academia Militar de Oficiales de Tropa “Comandante en Jefe Hugo Rafael Chávez Frías” fue designado el GB Gustavo Gregorio Godoy Briceño, en reemplazo del GD Jesús Rafael Calvo Araque.

Los cambios fueron más amplios en el Centro de Estudios de Oficiales Técnicos. El coronel Miguel Ángel Curbata Duque sustituyó al GB Óscar Adolfo Márquez Machado en la dirección de la Academia Técnica Militar del Ejército.

Delcy Rodríguez ha realizado en la Fuerza Armada la sustitución de los jefes militares por etapas~1

En la Academia Técnica Militar de la Armada, el contralmirante Joel Benito López Rangel ocupa ahora el cargo que tenía el vicealmirante Luis Leonardo Ortega Valles.

La Academia Técnica Militar de la Aviación Militar Bolivariana quedó bajo la dirección del GB Luis Enrique Acosta Colmenárez, quien reemplaza al GD Hernán Miguel Acosta Figueroa.

En la Academia Técnica Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, el GB Manuel Antonio Briceño Piñango reemplaza al GB Numa Alberto Coss Ferreiroa.

Fue ratificado el contralmirante Vladímir Dimitri Markovich Vivas en la dirección de la Academia Técnica Militar de Comunicaciones y Electrónica.

En el Centro de Estudios en Ciencias de la Salud también hubo movimientos. En la Academia Militar de Medicina asumió el GB Luis Manuel Camargo Salazar, en sustitución del GD Ronald Alexander Lugo Díaz, mientras que el coronel José Ángel Bolívar fue ratificado en la Academia Militar de Ciencias de la Salud.