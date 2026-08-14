Quién juega hoy: lo que no debes escribir en XUPER TV o Fútbol Libre TV

El auge de portales pirata como Xuper TV crece en cada etapa definitoria de los torneos Conmebol. (Imagen ilustrativa Infobae)

Guardar

La fase decisiva de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana paraliza a todo el continente. Con encuentros vibrantes y eliminatorias de alta tensión, la pasión por el fútbol lleva a miles de hinchas a buscar desesperadamente transmisiones en vivo por internet. En esa búsqueda, nombres de portales pirata como Xuper TV o Futbol Libre TV suelen figurar entre las principales tendencias de los motores de búsqueda.

Sin embargo, recurrir a estas plataformas para “ahorrar” dinero al ver un partido puede terminar costando muy caro. Detrás de la promesa de una señal gratuita se esconde un ecosistema diseñado para comprometer la seguridad digital de los usuarios, infectar dispositivos y sustraer información confidencial.

PUBLICIDAD

El peligro de los sitios “clon” y dominios trampa

Debido a las constantes operaciones judiciales y bloqueos de autoridades cibernéticas en América Latina contra marcas históricas de piratería deportiva, los ciberdelincuentes aprovechan la confusión de los usuarios. Crean decenas de páginas web “clon” usando nombres como Xuper TV o Fútbol Libre con variaciones en sus extensiones (.net, .xyz, .online).

Ciberdelincuentes aprovechan la confusión para crear sitios “clon” con nombres similares a los originales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El único propósito de estas páginas réplica no es transmitir el partido de la Conmebol, sino atraer tráfico masivo para ejecutar scripts maliciosos de forma automática nada más ingresar al sitio web.

PUBLICIDAD

Infección por malware e infostealers en segundo plano

El mayor riesgo al intentar usar estos reproductores clandestinos no son los anuncios molestos, sino el código malicioso invisible que se ejecuta silenciosamente en tu computadora o teléfono celular:

Infostealers: programas especializados en rastrear y robar credenciales guardadas en el navegador, incluyendo contraseñas de correos electrónicos, redes sociales y plataformas bancarias.

Secuestro de cookies de sesión: roban la información de autenticación activa para ingresar a tus cuentas personales sin necesidad de conocer tu clave ni pasar por la verificación en dos pasos.

Redirigimiento a troyanos: enlaces invisibles sobre el reproductor de video que fuerzan la descarga de archivos ejecutables disfrazados de parches o reproductores de video.

Los infostealers roban contraseñas y datos bancarios guardados en el navegador de la víctima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Falsos avisos del sistema e ingeniería social

Para lograr que el usuario baje la guardia en medio del entusiasmo por el partido, estas plataformas emplean agresivas técnicas de engaño mediante ventanas emergentes:

PUBLICIDAD

Falsas alertas de infección: ventanas que simulan ser del sistema operativo advirtiendo que el dispositivo “ha sido infectado por un virus” e incitan a instalar una aplicación de limpieza que en realidad es el verdadero código malicioso.

Actualizaciones engañosas: avisos que afirman que debes “actualizar el reproductor de video” o “instalar un nuevo códec HD” para poder destrabar la señal del encuentro.

Permisos de notificaciones: solicitudes para “permitir notificaciones” antes de ver el video, utilizadas después para bombardear la pantalla con spam y enlaces de phishing.

Una experiencia de transmisión deficiente y frustrante

Más allá de los evidentes riesgos de ciberseguridad, la calidad técnica de portales como Xuper TV o Futbol Libre está muy lejos de ofrecer una experiencia disfrutable para un evento deportivo de primer nivel:

Las transmisiones ilegales suelen presentar cortes frecuentes y retrasos en la señal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cortes constantes: las transmisiones suelen colapsar o caerse repentinamente en jugadas clave, minutos finales o definiciones por penales.

Desfase de audio e imagen (delay): la señal pirateada suele llevar un retraso de entre 30 segundos y 2 minutos respecto a la emisión real, lo que provoca que te enteres de los goles por los gritos de los vecinos o por notificaciones del celular antes de verlos en pantalla.

Publicidad invasiva: lograr reproducir la señal exige cerrar decenas de ventanas emergentes, capas de anuncios transparentes e interrupciones constantes durante los 90 minutos de juego.

Cómo ver los torneos de la Conmebol de forma segura

La única manera de garantizar la protección de tus datos personales, evitar fraudes financieros y disfrutar de una transmisión en alta definición sin cortes es contratar las plataformas de streaming y canales de televisión que poseen los derechos oficiales de la Conmebol para tu país.

PUBLICIDAD

Si ingresaste recientemente a uno de los portales mencionados por error, es recomendable realizar un escaneo completo con un software antivirus actualizado, borrar la memoria caché y las cookies de tu navegador, y revocar cualquier permiso de notificación concedido a páginas desconocidas.