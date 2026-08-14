Autoridades inspeccionan millonario cargamento de cigarrillos en la Zona Libre de Colón

La operación, de acuerdo con las autoridades, responde al objetivo de frenar el comercio ilícito de tabaco y derivados. (ANA)

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Autoridades panameñas llevaron a cabo un operativo en la Zona Libre de Colón donde inspeccionaron un cargamento de millones de cigarrillos.

Tras constatar el incumplimiento de la legislación nacional, funcionarios de la entidad procedieron a la aplicación de medidas aduaneras correspondientes.

La acción formó parte de la Operación Odisea, ejecutada en conjunto con la Policía Nacional, y de acuerdo con las autoridades responde al objetivo de frenar el comercio ilícito de tabaco y derivados.

En julio de este año la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá también retuvo en la Zona Libre de Colón un cargamento de cigarrillos de contrabando valorado en $60 millones.

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La retención, según se informó en el momento, alcanzó a los llamados cigarrillos “illicit whites”: productos fabricados legalmente en un país, que no falsifican marcas reconocidas, pero que se destinan a mercados donde no tienen autorización de venta y no pagan impuestos.

Los delitos más comunes en la Zona Libre de Colón son el hurto, el plagio de mercancía y el contrabando de cigarrillos.

Luisa Napolitano, gerente de la zona franca, manifestó que Napolitano desde hace más de dos años se combaten los ilícitos en la zona especial. La funcionaria, citada por EFE, dijo que antes “había mucho tema de hurto, mucho tema de plagio de mercancía, mucho tema de contrabando de cigarrillos”, y sostuvo que esa etapa quedó atrás.

El marco legal que sustenta los procedimientos se apoya en el Decreto Ley 1 de 13 de febrero de 2008 y la Ley 27 de 1 de julio de 2016, normas que refuerzan el compromiso de Panamá con los acuerdos internacionales en materia de control aduanero y vigilancia del tránsito internacional de mercancías.

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La combinación de operativos contra el blanqueo de capitales y el tráfico ilícito de productos demuestra, según una nota de prensa institucional, la prioridad que otorgan las autoridades panameñas a la seguridad fronteriza y a la cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional.

Las autoridades de Aduanas también informaron que el reciente decomiso de más de $34,000 y casi 35,000 euros a una pareja de nacionalidad coreana en el Aeropuerto Internacional de Tocumen ha puesto en evidencia los controles aduaneros en Panamá.

Tras arribar en un vuelo desde Surinam, el matrimonio fue retenido cuando inspectores detectaron cantidades no declaradas de dinero ocultas en maletas, ropa, una mochila y una cartera.

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Agentes de Aduanas inspeccionan un contenedor de carga lleno de miles de cartones de cigarrillo de contrabando en un puerto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante una revisión rutinaria con escáneres, los agentes de la Autoridad Nacional de Aduanas identificaron imágenes irregulares en el equipaje, lo que llevó al hallazgo del efectivo oculto en distintos compartimentos.

La acción inmediata de los inspectores activó el protocolo que exige la notificación al Ministerio Público, entidad que ahora investiga tanto el origen como el destino de los fondos.

La pareja permanece bajo investigación y el caso sigue abierto.

El procedimiento incluyó la intervención de distintas unidades de la Autoridad Nacional de Aduanas, como la Oficina de Análisis de Riesgo y el Centro de Monitoreo y Videovigilancia, que participaron de forma coordinada en el operativo.

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Por otro lado, funcionarios de la subdirección técnica de la entidad tuvieron un intercambio con expositores durante la presentación de un proyecto orientado a la “Detección de Drogas Sintéticas”.

Detención de hombres dedicados al transporte de cigarrillos de contrabando. (ANA)

Según los especialistas invitados por la Organización Mundial de Aduanas, resulta imprescindible fortalecer la formación de los inspectores panameños, con el fin de identificar nuevas sustancias y analizar tendencias delictivas en evolución.

En la actividad, los expertos Anderson Siqueira y Froilan Blanco describieron cómo el tráfico de cannabis, opioides y cocaína mantiene alta demanda en la región.

Advirtieron sobre el crecimiento del uso de drogas sintéticas, que ahora aprovechan rutas logísticas ya establecidas, lo que representa una amenaza para la seguridad panameña.

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Sus análisis incluyeron experiencias adquiridas en España, Brasil y otros países, además de observaciones sobre la relevancia de la aviación comercial, el correo postal y los equipos caninos en la detección de sustancias ilegales.