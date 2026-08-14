Si tu PS5 se sobrecalienta el motivo ya no es si se pone en vertical: hay un error más grave

Las PlayStation 5 más antiguas presentan un sobrecalentamiento vinculado a un defecto de diseño en su sistema de metal líquido. (PLAYSTATION)

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Las PlayStation 5 más antiguas están generando un problema de sobrecalentamiento severo, un fenómeno que ha causado preocupación en los jugadores, ya que el principal motivo ya no sería la posición en la que se ubique la consola, sino un defecto en su diseño.

El origen del problema se encuentra en el sistema de enfriamiento por metal líquido, una innovación introducida por Sony en la generación inicial de la consola, y cuya degradación está dejando causando problemas por la orientación en que se ubica el dispositivo en casa.

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Cuál es el problema del metal liquido en la PS5

La interfaz térmica de metal líquido, instalada entre el chip principal (APU) y el disipador de calor, ofrecía de inicio una capacidad superior para transferir calor. Sin embargo, después de varios años de uso, se han detectado complicaciones. Técnicos reconocidos, como Modyfikator89, han documentado casos en los que el metal líquido se desplaza o degrada, generando una costra endurecida y zonas completamente secas sobre la APU.

En las consolas modelo CFI-1116, lanzadas a finales de 2021, el recubrimiento protector del disipador puede verse afectado por el galio contenido en el metal líquido.

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En las PS5 modelo CFI-1116, el galio del metal líquido puede afectar el recubrimiento del disipador y causar pérdida de capacidad de enfriamiento. (EFE/EPA/Rungroj Yongrit)

Esto provoca la formación de una aleación dura y la pérdida de la capacidad de enfriamiento, lo que desemboca en sobrecalentamiento. Incluso tras una limpieza exhaustiva, las marcas en el disipador suelen ser irreversibles y, aunque el chip principal puede sobrevivir sin daños inmediatos, el riesgo de fallo permanece.

Qué tanto importa la posición de la consola

Durante mucho tiempo se pensó que mantener la PS5 en vertical era un factor determinante para el desplazamiento del metal líquido y el consiguiente sobrecalentamiento.

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Sin embargo, la experiencia de técnicos y talleres especializados desmiente esta creencia. De acuerdo con modyfikatorcasper, el problema de degradación y derrame del metal líquido ocurre “sin importar la posición en que se use la consola”, ya sea vertical u horizontal.

Las pruebas en talleres muestran que, tanto en consolas usadas siempre en horizontal como en las que permanecieron en vertical, el galio del metal líquido puede penetrar el recubrimiento protector del disipador. Esto forma una capa dura y seca sobre la APU, interrumpiendo la correcta transferencia térmica y provocando el temido sobrecalentamiento. Por lo tanto, la posición no ofrece una protección real frente a este fallo.

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Los usuarios de PS5 originales reportan apagados repentinos y alertas de sobrecalentamiento tras 20 o 30 minutos de uso en juegos exigentes. (REUTERS/Issei Kato/File Photo)

Manifestaciones y alcance del problema

Con el paso de los años, los síntomas se han vuelto más frecuentes. Propietarios de PS5 originales han reportado apagados repentinos después de entre 20 y 30 minutos de uso o advertencias de sobrecalentamiento en juegos exigentes. En la mayor parte de los casos documentados, la sustitución del metal líquido y de las almohadillas térmicas ha permitido recuperar el funcionamiento normal de la consola.

Sin embargo, hay situaciones en las que el sobrecalentamiento persiste incluso tras este mantenimiento. Los talleres especializados como TronicsFix y Salem Techsperts coinciden en que el desplazamiento del metal líquido es una de las averías más comunes en las PS5 de primera generación.

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Aunque la empresa optó por este sistema para mejorar el rendimiento térmico, el tiempo ha demostrado que requiere un manejo extremadamente cuidadoso y una protección superior, tanto en el montaje original como en cualquier reparación subsecuente.

Sony incorporó desde el modelo CFI-2100 una superficie con ranuras para limitar el desplazamiento del metal líquido y estabilizar la refrigeración. (PLAYSTATION)

Sony implementó una modificación significativa a partir del modelo CFI-2100, lanzado en septiembre de 2025. Esta revisión introdujo una superficie de contacto con ranuras, similar a la presente en la PS5 Pro, que tiene como objetivo evitar el desplazamiento del metal líquido y asegurar una refrigeración más estable a largo plazo.

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¿Existe una solución definitiva para las PS5 más antiguas?

No hay una respuesta única. En muchos casos, la limpieza meticulosa de los residuos de metal líquido y la aplicación de nuevo compuesto puede restablecer el funcionamiento normal del sistema. Es fundamental respetar las guías de mantenimiento: retirar completamente el material viejo y evitar que el metal líquido entre en contacto con la placa madre, ya que puede provocar cortocircuitos irreversibles.

Algunos técnicos sugieren evaluar alternativas como el uso del compuesto térmico PTM7950, menos riesgoso que el metal líquido, aunque con menor capacidad de transferencia de calor. No obstante, si el disipador ya muestra daños permanentes, incluso esta solución puede no ser suficiente para garantizar el correcto enfriamiento.

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El sobrecalentamiento de las PS5 más antiguas se debe principalmente al deterioro y desplazamiento de su interfaz de metal líquido, lo que genera zonas secas, costras metálicas y pérdida de eficiencia térmica tanto en posición vertical como horizontal. La única solución parcial es la limpieza y el reemplazo del compuesto, aunque en algunos casos el daño al disipador es irreversible y puede requerir el cambio de la pieza completa.