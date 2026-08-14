Apoyo canino es decisivo en el decomiso de productos que pretenden entrar a Panamá sin la debida certificación sanitaria

Panamá mantiene acciones de vigilancia mediante inspecciones con el apoyo de los binomios caninos de la Unidad Canina Agropecuaria. (MIDA)

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Entre enero y julio de 2026 se decomisaron en el puesto fronterizo de Paso Canoas, ubicado entre Panamá y Costa Rica, un total de 103.01 kilogramos de productos.

De esa cantidad, 57.77 kilogramos correspondieron a productos de origen vegetal y 45.24 kilogramos a productos de origen animal.

Entre los productos identificados se encuentran quesos, embutidos, granos, hojas y hierbas secas, procedentes principalmente de Costa Rica y Nicaragua.

Al ingresar al país sin la certificación o documentación sanitaria requerida, estos productos pueden representar un riesgo para la sanidad animal y vegetal local, toda vez que se desconoce si ha sido sometido o no a las condiciones mínimas de producción que garanticen la inocuidad y la debida mitigación de riesgos de contaminantes biológicos.

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En el punto de ingreso de Paso Canoas se mantienen acciones de vigilancia mediante inspecciones no intrusivas realizadas con el apoyo de los binomios caninos de la Unidad Canina Agropecuaria (UCA).

Vista del puesto fronterizo entre Panamá y Costa Rica, en Paso Canoas. EFE/Marcelino Rosario/Archivo

Esta es una herramienta especializada utilizada por la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), que permite detectar productos de origen animal y vegetal que puedan representar un riesgo para la sanidad agropecuaria del país.

Los binomios realizan recorridos e inspecciones a busetas, cabezales de camiones, vehículos de turismo y equipajes de pasajeros, identificando posibles productos sujetos a control, sin necesidad de realizar una revisión invasiva de los medios de transporte o pertenencias.

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Se explicó que la labor de la Unidad Canina Agropecuaria con sus binomios complementa los procedimientos de inspección que desarrolla la Dirección de Cuarentena Agropecuaria en Paso Canoas, al igual que en los diferentes puntos de ingreso del país, al ser no intrusivo y de una revisión dinámica y muy eficaz.

La Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria insiste en que antes de ingresar a Panamá los viajeros y usuarios deben verificar los requisitos aplicables a los productos de origen animal y vegetal que transporten.

“Evitar el ingreso de mercancías sin la certificación correspondiente contribuye directamente a proteger la producción nacional y prevenir riesgos para la sanidad agropecuaria”, sostuvo una fuente ministerial.

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Se aconseja que antes de ingresar a Panamá los viajeros deben verificar los requisitos aplicables a los productos de origen animal y vegetal que transporten. Ticabus

Tan solo en abril, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen los binomios de la Unidad Canina Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario interceptaron un total de 286.19 kilogramos de productos de origen animal y vegetal ocultos en equipajes, informó en su momento el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

En detalle, la información asegura que estos operativos tienen como objetivo salvaguardar el patrimonio fito y zoosanitario de Panamá, evitando el ingreso de plagas o enfermedades que puedan poner en riesgo la producción nacional.

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la mayor cantidad de retenciones correspondió a productos vegetales, aunque la variedad de artículos animales también fue significativa.

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De los 90.24 kg de origen animal, se confiscó miel, queso bovino, jamón de cerdo, salami, camarones, suero y diversos embutidos provenientes de países como Colombia, Venezuela, República Dominicana y El Salvador.

Mientras que los 195.95 kg correspondientes a productos de origen vegetal incluyeron frutas como manzanas, granadillas, naranjas y guineos; además de rosas naturales, granos (lentejas, garbanzos, frijol de monte) y especias como canela y anís estrellado.

Un perro detector de sustancias olfatea una maleta bajo la supervisión de un agente en el aeropuerto de Tocumen, Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los principales países de procedencia se encuentran Colombia, China, Perú y Cuba.

Para mantener la efectividad de estos controles, el MIDA informó sobre la reciente capacitación de nuevos integrantes de la Unidad Canina.

Los nuevos binomios recibieron inducción teórica y práctica en técnicas de manejo, obediencia y protocolos de inspección.

La Unidad Canina Agropecuaria opera de manera permanente en los puntos de entrada al país, garantizando que todo producto que represente un riesgo sanitario sea detectado antes de su introducción al territorio nacional.

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