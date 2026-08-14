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Harry Potter estará de regreso en los videojuegos: confirman el desarrollo de Hogwarts Legacy 2

Después de meses de rumores, Warner confirmó que el proyecto está en marcha y podría llegar pronto

Hogwarts Legacy, de Avalanche Software.
Warner Bros. confirmó el desarrollo de Hogwarts Legacy 2 y ubicó la secuela entre los pilares de su estrategia inmediata.
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La noticia que muchos esperaban: Warner Bros. ha confirmado el desarrollo de la secuela de uno de los videojuegos más vendidos de los últimos años: Hogwarts Legacy 2. La empresa aseguró que el proyecto está en marcha y lo ha posicionado como uno de los pilares de su estrategia para el futuro inmediato.

El anuncio llega en medio del renacer de la franquicia, que en cines está cumpliendo 25 años y en diciembre de este 2026 estrenará la serie en HBO.

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Qué dijo Warner Bros. sobre Hogwarts Legacy 2

Warner Bros. anunció la noticia a través de su más reciente informe de resultados financieros. En el documento, la empresa dejó en claro su apuesta por los videojuegos, y en particular, por la continuación de la aventura ambientada en el universo mágico.

“Esperamos que los videojuegos contribuyan de forma significativa a la rentabilidad del segmento a medida que nuestra cartera de lanzamientos siga creciendo, incluida la segunda entrega de Hogwarts Legacy”, señala el texto corporativo.

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Hogwarts Legacy, de Avalanche Software.
La confirmación de Hogwarts Legacy 2 llegó después de meses de rumores sobre una secuela prioritaria para Warner Bros. Games.

La confirmación venía precedida de meses de rumores y expectativas. Desde el lanzamiento del primer juego, Warner Bros. Games había sugerido que una secuela era una prioridad para el grupo, pero la comunicación oficial no se había producido hasta este momento.

El informe deja claro que Hogwarts Legacy 2 será una de las grandes apuestas para el futuro próximo de la compañía, aunque no se brindaron detalles específicos sobre la trama, el estudio desarrollador ni la posible ventana de lanzamiento.

En este sentido, la empresa tampoco ha ofrecido imágenes, avances ni detalles sobre las nuevas mecánicas, aunque sí ha dejado entrever que el éxito comercial del primer juego justifica plenamente la inversión y los recursos destinados a la secuela.

El éxito de Hogwarts Legacy y la estrategia de Warner Bros.

El fenómeno de Hogwarts Legacy fue una gran impacto en su llegada en 2023. El videojuego se transformó en un suceso global, desplazando a franquicias históricas como Call of Duty y Rockstar Games en la cima de las ventas anuales. Más de 40 millones de copias vendidas convirtieron al título en uno de los más exitosos de todos los tiempos para la empresa.

Hogwarts Legacy, de Avalanche Software
Hogwarts Legacy superó los 40 millones de copias vendidas desde 2023 y se convirtió en uno de los mayores éxitos de Warner Bros.

La estrategia de Warner Bros. Games fue que tras el lanzamiento original, prefirió no expandir el contenido con nuevas actualizaciones o expansiones, sino enfocar todos sus esfuerzos en una secuela.

Esta decisión sorprendió a parte de la comunidad, que esperaba una edición “Director’s Cut” o una versión definitiva con contenido adicional. Según filtraciones, el estudio Rocksteady trabajó en una edición especial que contemplaba una expansión de más de diez horas de juego, pero el proyecto no vio la luz. Así, todos los recursos se destinaron a la siguiente entrega.

El universo sigue en expansión Harry Potter

Mientras crecen las expectativas por la secuela del juego, Warner Bros. avanza en otra apuesta fuerte para revitalizar la franquicia: la nueva serie de televisión de Harry Potter en HBO. El proyecto, que ya tiene confirmada una segunda temporada y la participación de figuras como Nicholas Hoult, busca relanzar la marca ante una nueva generación de espectadores y fans, esta vez dividiendo los libros en una serie.

HBO lanzó nuevo vistazo a la serie de “Harry Potter”
La expansión del universo Harry Potter incluye una serie de HBO prevista para diciembre de 2026 y ya confirmada para una segunda temporada. (HBO)

Además de esto, Warner Bros. Discovery festeja los 25 años de Harry Potter y la piedra filosofal con su reestreno mundial en cines del 27 de agosto al 2 o 3 de septiembre de 2026, en versión 4K y con 12 minutos de material inédito.

La celebración también incluye “Back to Hogwarts”, una siere de eventos en parques de Universal, lanzamientos de coleccionables LEGO y espectáculos especiales como shows de drones y clases de varitas, junto con adelantos de la próxima serie de HBO.

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