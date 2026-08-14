Mark Zuckerberg donará el 99% de sus acciones de Facebook para la investigación médica y tecnológica

Zuckerberg y su esposa, Priscilla Chan, lanzaron la Iniciativa Chan Zuckerberg. REUTERS/Brendan McDermid

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Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, trazó un plan junto a su esposa, Priscilla Chan, al crear la Iniciativa Chan Zuckerberg, una organización filantrópica cuyo objetivo es promover el potencial humano y la igualdad mediante el impulso de la ciencia, la tecnología y la investigación médica, con la meta de curar o prevenir enfermedades.

Zuckerberg y Chan donarán el 99% de sus acciones de Facebook (al momento de iniciar el proyecto, hace diez años, eran 45.000 millones de dólares) a lo largo de sus vidas para impulsar esa misión.

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“Sabemos que es una pequeña contribución en comparación con todos los recursos y el talento de quienes ya trabajan en estos temas. Pero queremos hacer lo que esté a nuestro alcance, colaborando con muchos otros”, dijo Zuckerberg en una carta cuando presentó el proyecto.

La pareja donará el 99% de sus acciones de Facebook. REUTERS/Alessandro Garofalo

La carta pública estuvo dirigida a su hija, Maxima Chan Zuckerberg, quien, explicó, fue la motivación para iniciar el proyecto.

“Hoy, tu madre y yo nos comprometemos a dedicar nuestras vidas a aportar nuestro granito de arena para ayudar a resolver estos desafíos”, dijo el ejecutivo.

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“Seguiré siendo el director ejecutivo de Facebook durante muchos años, pero estos temas son demasiado importantes como para esperar a que tú o nosotros seamos mayores para empezar. Al comenzar desde jóvenes, esperamos ver beneficios acumulativos a lo largo de nuestras vidas”, agregó.

Su misión prioriza inversión a largo plazo, trabajo con comunidades e innovación tecnológica. REUTERS/Carlos Barria

En qué consiste la misión de Zuckerberg y Chan

La misión de Zuckerberg y Chan se apoya en inversiones de largo plazo, el contacto directo con las comunidades, el desarrollo de tecnología, la participación en el debate de políticas públicas, el respaldo a líderes independientes y la disposición a asumir riesgos para aprender.

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El enfoque, según plantean, parte de la idea de que los grandes desafíos no se resuelven con una mirada de corto plazo: proponen horizontes de 25, 50 o incluso 100 años para sostener proyectos e inversiones.

También sostienen que necesitan interactuar de manera directa con las personas a las que buscan ayudar, con el objetivo de comprender las necesidades y los deseos de sus comunidades antes de diseñar soluciones.

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Sostienen que los desafíos grandes exigen plazos de 25, 50 o hasta 100 años. REUTERS/Evelyn Hockstein

Otro eje es el desarrollo de tecnología como motor de cambio. En ese marco, afirman que, aunque muchas instituciones aportan fondos para enfrentar estos desafíos, una parte importante del progreso llega a través de aumentos de productividad impulsados por la innovación.

Además, plantean que es necesario participar en la formulación de políticas y en la defensa de intereses para influir en los debates públicos. A su criterio, el avance solo se vuelve sostenible cuando cuenta con el respaldo de movimientos sociales.

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El plan también incluye respaldar a líderes “fuertes e independientes” de cada campo, al considerar que colaborar con expertos resulta más eficaz para la misión que intentar encabezar los esfuerzos por cuenta propia.

El plan prevé apoyar a líderes “fuertes e independientes” en cada área. REUTERS/Stephen Lam/File Photo

Por último, remarcan la necesidad de asumir riesgos en el presente para extraer aprendizajes de cara al futuro. Admiten que no todo lo que intenten funcionará, pero aseguran que escucharán, aprenderán y seguirán ajustando su estrategia.

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Qué ha hecho la Iniciativa Chan Zuckerberg

La doctora Priscilla Chan y su esposo, Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, donaron USD 1,48 millones para incorporar nueva tecnología de diagnóstico por imágenes en el Wilcox Medical Center, en Līhuʻe.

Según informaron autoridades del hospital de Kauaʻi, el aporte financiará una unidad móvil de resonancia magnética y un equipo de mamografía 3D.

Chan y Zuckerberg donaron USD 1,48 millones para nueva tecnología de imágenes en el Wilcox Medical Center, en Līhuʻe. REUTERS/Carlos Barria

“Una y otra vez, la doctora Priscilla Chan y Mark Zuckerberg dan un paso al frente para garantizar que nuestra comunidad tenga acceso a la mejor tecnología médica”, dijo Jen Chahanovich, presidenta y directora ejecutiva de Wilcox Medical Center y directora ejecutiva de Kaua‘i Medical Clinic.

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La Chan Zuckerberg Initiative (CZI) también anunció una serie de subvenciones e inversiones por más de USD 10 millones para apoyar a familias, estudiantes y organizaciones no gubernamentales en East Palo Alto y Belle Haven, con el objetivo de sostener y ampliar los servicios integrados y centrados en las familias que encabeza The Primary School (TPS).

Según detallaron, el paquete de inversiones busca dar continuidad a componentes del modelo de TPS, como la atención integrada, el apoyo a la primera infancia y el bienestar familiar.

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CZI anunció subvenciones e inversiones por más de USD 10 millones para familias, estudiantes y ONG en East Palo Alto y Belle Haven. REUTERS/Manuel Orbegozo

Como parte de un compromiso de USD 50 millones anunciado el año pasado, CZI indicó que trabajó con socios comunitarios para identificar y alinear inversiones con mayor impacto para las familias.

Además, señaló que destinó USD 3,6 millones a casi 550 cuentas de ahorro educativo para estudiantes de The Primary School en East Bay y East Palo Alto.

Esos fondos, según explicó, crecen con el tiempo y apuntan a ayudar a las familias a cubrir costos futuros de educación con beneficios fiscales.