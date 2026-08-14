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Esta es la propiedad residencial en venta más cara del país: los detalles de lujo de este penthouse de Puerto Madero y cuánto cuesta

La unidad, ubicada en los pisos 52 y 53 del edificio de Carlos Ott, es la oferta residencial más costosa hoy en Argentina

Harbour Tower Penthouse
En el piso inferior, la propiedad tiene palier privado, antecámara de seguridad y una recepción de 160 m² con doble altura de ocho metros
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El penthouse salió a la venta por USD 21 millones.

Se trata de una residencia que forma parte de un edificio de 53 pisos y 194 metros de altura, ubicado en el Dique 1 de Puerto Madero. La torre cuenta con 217 residencias y más de 1.800 m² de amenities, entre ellos gimnasio, spa, piscinas, espacios de coworking, cavas privadas, zona de parrillas, microcine Hi-Tech y áreas para eventos.

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Distribuido en dos niveles, el penthouse suma 674 m² de superficie residencial y otros 149 m² destinados a cocheras y servicios privados. La unidad se entrega terminada, equipada, amoblada y decorada por Estudio Piana.

Harbour Tower Penthouse
Una vista exterior del penthouse

La propiedad está en Harbour Tower del barrio más joven de la Ciudad de Buenos Aires y, según informó GNV Group, se trata de la propiedad residencial más cara ofrecida actualmente en Argentina.

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La residencia ocupa dos pisos e incluye piscina cubierta, wellness y seis cocheras

En el piso inferior, la propiedad tiene palier privado, antecámara de seguridad y una recepción de 160 m² con doble altura de ocho metros. En ese nivel se ubican el living, el comedor, un bar, una cava de vinos, toilette, dos dormitorios con vestidor y baño en suite, dependencia de servicio, cocina con parrilla y comedor diario.

Harbour Tower Penthouse
Uno de los baños

Una escalera conecta con el piso 53, donde está la master suite de 120 m², equipada con dos baños y dos vestidores individuales. En ese mismo nivel se encuentra una piscina cubierta y climatizada con vistas abiertas a la ciudad y al río.

El sector superior también incorpora un espacio de wellness con gimnasio, sala de tratamientos y sauna, además de un media room y un estudio privado. El proyecto fue planteado para mantener una relación permanente entre los ambientes interiores y las visuales del entorno.

Harbour Tower Penthouse
La master suite de 120 m² está en el piso 53

Uno de los diferenciales del inmueble está en sus 149 m² dedicados al estacionamiento y áreas de apoyo. Allí se incluyen una cochera privada cerrada para dos vehículos, un sector adicional para motovehículos o bicicletas, toilette y office para choferes, a lo que se agregan otras cuatro cocheras en los subsuelos de la torre, con capacidad total para seis vehículos.

Desde el sector de estacionamiento, además, hay acceso directo al helipuerto de Distrito Madero Harbour. Ese punto aparece entre los atributos centrales de la propuesta de privacidad y comodidad del inmueble.

Harbour Tower fue diseñada por Carlos Ott y suma 217 residencias en Puerto Madero

Alejandro Ginevra, presidente y fundador de GNV Group, definió la unidad como parte de una búsqueda orientada a propuestas irrepetibles para familias. “Al desarrollar un proyecto, nuestra visión siempre se orienta a lo excepcional, respaldado con la calidad arquitectónica: creamos propuestas únicas, singulares e irrepetibles para las familias. El penthouse fue concebido como una experiencia residencial extraordinaria, donde la amplitud, las visuales privilegiadas y la privacidad absoluta se combinan con un diseño sofisticado”, afirmó.

Harbour Tower Penthouse
La propiedad suma 674 m² de superficie residencial y otros 149 m² destinados a cocheras y servicios privados

Ginevra también sostuvo que la torre fue pensada para modificar el perfil urbano de la ciudad. “Es una torre concebida para vivir a la altura, con una ubicación, visuales y categoría únicas. Se trata de un desarrollo a gran escala que transforma el skyline de Buenos Aires”, agregó.

El desarrollo comenzó a tomar forma a partir de los primeros bocetos de Carlos Ott, según la empresa. La torre presenta una fachada completamente vidriada, ventanales de piso a techo y una silueta de múltiples esquinas, rasgos con los que el proyecto busca potenciar orientaciones y vistas sobre la ciudad y el Río de la Plata.

Harbour Tower Penthouse
La torre, un ícono de Puerto Madero

En ese esquema, el penthouse aparece como la unidad que concentra la propuesta completa de Harbour Tower: una residencia en la cima del edificio, con ambientes en doble nivel, piscina privada, área de bienestar, seis cocheras y conexión directa con el helipuerto dentro de uno de los desarrollos más grandes de Puerto Madero.

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