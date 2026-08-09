John Ternus tomará el mando de Apple con dos retos: la IA y el negocio después del iPhone

El asesoramiento de Cook al nuevo líder de la empresa será clave para la innovación y la gestión operativa. (Foto: REUTERS/David Swanson)

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John Ternus asumirá como CEO de Apple el 1 de septiembre de 2026 y recibirá una compañía que, tras 15 años bajo Tim Cook, enfrenta dos exigencias inmediatas: acelerar su respuesta en inteligencia artificial (IA) y definir cuál será su próximo gran producto más allá del iPhone.

El relevo llega en un momento de presión por resultados. El iPhone todavía sostiene cifras de gran escala, con un crecimiento interanual del 23% y 85.300 millones de dólares en ingresos en el último trimestre, pero la categoría muestra signos de madurez y obliga a pensar en la siguiente etapa del negocio.

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Ternus era hasta ahora vicepresidente sénior de ingeniería de hardware. Su ascenso coloca al frente de la empresa a un ejecutivo formado dentro del área que desarrolló algunos de los productos más importantes del ecosistema de la compañía.

John Ternus asumirá como CEO de Apple el 1 de septiembre y recibirá una empresa presionada por acelerar su estrategia de inteligencia artificial. (Foto: REUTERS/Stephen Lam/File Photo)

Tim Cook había asumido el mando en 2011. Durante su gestión, Apple expandió su cartera de productos, avanzó en servicios y conservó una posición dominante en el mercado de dispositivos de consumo.

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Quién es John Ternus y qué trayectoria construyó al interior de Apple

John Ternus se incorporó a Apple en julio de 2001. Antes se había graduado en 1997 en la Universidad de Pensilvania y había trabajado cuatro años en Virtual Research Systems como ingeniero mecánico.

Dentro de Apple desarrolló toda su carrera en ingeniería de hardware hasta convertirse en vicepresidente sénior. Desde ese puesto quedó al frente del desarrollo de productos como el iPhone, el iPad y la línea Mac.

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Durante esos años participó en el diseño y lanzamiento de aparatos que marcaron la última década de la compañía. Entre ellos figuran el Apple Watch, los AirPods y el Apple Vision Pro.

John Ternus construyó su carrera en ingeniería de hardware de Apple y lideró desarrollos vinculados con iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods y Apple Vision Pro. (Foto: REUTERS/David Swanson)

Según el analista Ben Wood, Ternus tuvo un papel decisivo en el desarrollo del MacBook Neo, al que describió como uno de los lanzamientos más innovadores de la empresa en los últimos años.

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Wood añadió, en declaraciones a Fortune, que la relación de trabajo con Cook facilitará el traspaso: “Esta mentoría garantizará sin duda una transición sin problemas y, en un principio, preveo muy pocos cambios en la estrategia de la empresa”.

Qué retos tiene John Turnus al asumir el cargo de CEO de Apple

El principal desafío del nuevo CEO será volver competitiva la estrategia de IA de Apple. Analistas como Dan Ives, de Wedbush, sostienen que la mayor presión estará en lograr que la oferta de la compañía tenga relevancia frente al avance de Google, Meta y Microsoft.

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Apple apostó por alianzas con Google y OpenAI en lugar de invertir de forma prioritaria en modelos fundacionales propios de inteligencia artificial. (Foto: REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

Hasta ahora, Apple optó por una línea más cauta. En lugar de realizar grandes inversiones en modelos fundacionales propios, eligió apoyarse en alianzas con empresas como Google y OpenAI para incorporar herramientas como Gemini y ChatGPT a sus sistemas.

Apple Intelligence, presentada en 2024, incluye generación de imágenes, reescritura de textos, resúmenes de notificaciones e integración con ChatGPT. El reto para Ternus será convertir ese conjunto de funciones en una hoja de ruta clara que convenza tanto a accionistas como al mercado.

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Timothy Hubbard, de la Universidad de Notre Dame, interpretó la designación como una señal sobre la visión interna de la empresa: “Apple sigue creyendo que el futuro de la IA pasará por dispositivos integrados y no solo por el software”.

La presión por mostrar avances rápidos es alta. Para ganar credibilidad en el arranque de su gestión, el nuevo ejecutivo necesitará resultados tempranos precisamente en el área donde Apple aparece más rezagada dentro de la carrera tecnológica actual.

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Por qué es clave lanzar dispositivos que vayan más allá del iPhone

Apple enfrenta el desafío de definir su próximo gran producto más allá del iPhone en una categoría que ya muestra signos de madurez. (Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

El segundo gran frente para Ternus será imaginar la vida de Apple más allá de su teléfono. El iPhone sigue marcando ventas récord, pero el consenso de analistas y especialistas del sector, citado en un informe de Finance Yahoo, es que el próximo salto dependerá de nuevos dispositivos.

En ese grupo aparecen el esperado teléfono plegable, gafas inteligentes, wearables impulsados por IA y aparatos de realidad mixta como el Apple Vision Pro. La presión competitiva ya es visible: OpenAI compró la startup de hardware de Jony Ive por 6.500 millones de dólares para desarrollar su propio dispositivo.

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La elección de un jefe con largo recorrido en hardware responde a ese escenario. Ternus deberá usar esa experiencia para detectar tendencias con anticipación y fijar el rumbo de la empresa en una etapa en la que el liderazgo ya no depende solo del iPhone.