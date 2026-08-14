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Honduras lidera el crecimiento de las remesas en el Triángulo Norte con un alza de 12.3% en el semestre según organismo internacional

La Organización Internacional para las Migraciones reportó que la subregión recibió USD 24,554.6 millones entre enero y junio de 2026, mientras Guatemala mantuvo el mayor volumen absoluto con USD 12,978.5 millones

El flujo constante de remesas y el aumento de la estabilidad macroeconómica impulsan la resiliencia económica de Honduras en Centroamérica. (Foto: Cortesía)
El flujo constante de remesas y el aumento de la estabilidad macroeconómica impulsan la resiliencia económica de Honduras en Centroamérica. (Foto: Cortesía)
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Honduras lideró el crecimiento de las remesas en el Triángulo Norte durante el primer semestre de 2026, con un alza del 12.3% que superó el ritmo de sus vecinos, aunque Guatemala siguió siendo el mayor receptor en volumen absoluto, con USD 12,978.5 millones, de acuerdo a una nota de la agencia EFE publicada este viernes.

En conjunto, los tres países acumularon USD 24,554.6 millones entre enero y junio, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Las cifras muestran una paradoja regional: los flujos de dinero crecen al mismo tiempo que los flujos de personas se contraen. Las detenciones de migrantes del Triángulo Norte en Estados Unidos y México cayeron 67% en los primeros cuatro meses del año, lo que apunta a que la comunidad ya establecida en el exterior envía más, no a que haya más migrantes enviando.

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Guatemala y Honduras, los grandes motores del crecimiento

Guatemala concentró más de la mitad del total regional: 52.9% de las remesas, con un crecimiento de 7% frente al primer semestre de 2025. Honduras, pese a recibir menos en términos absolutos, con USD 6,515.5 millones, fue el país que más aceleró, con un incremento de 12.3%.

Guatemala concentró más de la mitad del total regional: 52.9% de las remesas, con un crecimiento de 7% frente al primer semestre de 2025.. EFE/ Luis Torres
Guatemala concentró más de la mitad del total regional: 52.9% de las remesas, con un crecimiento de 7% frente al primer semestre de 2025.. EFE/ Luis Torres

El Salvador recibió USD 5,060.6 millones, 4.5% más que el año anterior. Según el Banco Central de Reserva salvadoreño, más de 1.91 millones de personas recibieron esos envíos al menos una vez en el semestre, y las mujeres concentraron 55,3% de los receptores. El promedio por remesa se ubicó en USD 363.7 al cierre de junio.

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El impuesto de Trump y la desaceleración proyectada

El crecimiento del primer semestre ocurre en un escenario adverso que podría frenar la tendencia. El gobierno de Donald Trump decretó un impuesto de 1% sobre los envíos de dinero al exterior, una medida que el Fondo Monetario Internacional identificó como uno de los factores detrás de la desaceleración proyectada para el año.

El Banco de Guatemala ya anticipa que el crecimiento de las remesas se moderará a 5% en 2026, frente al 18.7% registrado en 2025. La cifra de julio, USD 15,447.1 millones acumulados solo para Guatemala, sugiere que, por ahora, el flujo se mantiene, aunque a menor velocidad.

Guatemala recibió USD 12.219 millones en remesas en el primer semestre y registró un crecimiento interanual de 7%.
El Salvador recibió USD 5,060.6 millones, 4.5% más que el año anterior. Según el Banco Central de Reserva salvadoreño (Diario de Centro América)

Más deportados, menos migrantes nuevos

La política migratoria de la administración Trump generó en paralelo un volumen de retornos sin precedentes recientes. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acumuló más de 400,000 arrestos entre enero de 2025 y marzo de 2026.

Honduras registró más de 23,000 deportados solo en el primer semestre de 2026; El Salvador, 5,351 retornados en el primer trimestre, 90.2% más que en el mismo período del año anterior.

Una mano sostiene billetes de dólar estadounidense en abanico, con un mercado callejero borroso de frutas y personas al fondo.
La combinación de menos migrantes nuevos y más deportados que regresan sin ingresos estables plantea una presión creciente sobre economías que dependen estructuralmente de las remesas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aprehensiones de salvadoreños en territorio estadounidense bajaron 71.8% entre enero y abril, y en México la caída llegó a 93.8%. La reducción más marcada del Triángulo Norte corresponde al país cuyo gobierno, el de Nayib Bukele, mantiene una relación más cercana con la Casa Blanca.

La combinación de menos migrantes nuevos y más deportados que regresan sin ingresos estables plantea una presión creciente sobre economías que dependen estructuralmente de las remesas. En El Salvador, ese dinero llega a 25% de los hogares y se destina principalmente al consumo de servicios básicos.

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