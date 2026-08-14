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Trump condenó la vandalización al memorial de la Segunda Guerra Mundial en Washington DC: “¿De dónde vienen estos animales?"

El hecho se produce semanas después de que el presidente afirmara que el cercano Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln había sido dañado deliberadamente

Un miembro de la Guardia Nacional permanece de pie cerca del Monumento a la Segunda Guerra Mundial, después de que, según informes, la piscina fuera vandalizada con jabón y grafitis en Washington, D.C., EE. UU., el 13 de agosto de 2026. REUTERS/Kylie Cooper
Un miembro de la Guardia Nacional permanece de pie cerca del Monumento a la Segunda Guerra Mundial, después de que, según informes, la piscina fuera vandalizada con jabón y grafitis en Washington, D.C., EE. UU., el 13 de agosto de 2026. REUTERS/Kylie Cooper
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El Monumento a la Segunda Guerra Mundial en el National Mall ha sido vandalizado: una fuente se llenó de burbujas y se escribió con pintura roja la frase “Manos limpias, dinero sucio”.

El vandalismo se produce semanas después de que el presidente Donald Trump afirmara que el cercano Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln había sido dañado deliberadamente. Calificó a los responsables de “animales”.

“Nuestro hermoso Monumento a la Segunda Guerra Mundial acaba de ser atacado por vándalos que pintaron con aerosol”, declaró el viernes en su sitio web Truth Social. “NO PUEDE HABER MAYOR INSULTO A ESOS HÉROES ESTADOUNIDENSES QUE MURIERON EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL”.

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Un investigador trabaja en el Monumento a la Segunda Guerra Mundial, después de que, según informes, la piscina fuera vandalizada con jabón y grafitis en Washington, D.C., EE. UU., el 13 de agosto de 2026. REUTERS/Kylie Cooper
Un investigador trabaja en el Monumento a la Segunda Guerra Mundial, después de que, según informes, la piscina fuera vandalizada con jabón y grafitis en Washington, D.C., EE. UU., el 13 de agosto de 2026. REUTERS/Kylie Cooper

El Departamento del Interior informó que la Policía de Parques de EE. UU. se encontraba en el lugar tras el vandalismo del jueves y que la investigación continúa. “El público debe saber que encontraremos al responsable de este acto repugnante”, declaró el departamento.

La organización sin fines de lucro Amigos del Monumento Nacional a la Segunda Guerra Mundial, que ayuda a mantener el sitio, declaró: “Hay muchos lugares en nuestro país para la expresión, el debate y el desacuerdo. Un monumento nacional que honra a quienes sirvieron y a quienes nunca regresaron a casa jamás debería usarse como lienzo para el vandalismo”.

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La organización Veteranos de Guerras Extranjeras calificó el vandalismo como “un acto de profunda falta de respeto, una bofetada a los veteranos que sirvieron y se sacrificaron, y a las familias que cargaron con ese peso en casa”.

El Monumento a la Segunda Guerra Mundial se encuentra justo al este del Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln en el National Mall. Después de una reparación fallida a principios de este año que dejó el estanque con el sellador azul descascarado y algas verdes, Trump culpó al vandalismo sin presentar pruebas.

“Primero el Estanque Reflectante, ahora esto”, dijo Trump en su publicación de Truth Social. “¡Los estamos siguiendo! ¿De dónde salen estos animales?”.

Miembros de la Guardia Nacional permanecen cerca del Monumento a la Segunda Guerra Mundial, luego de que la piscina fuera presuntamente vandalizada con jabón y grafitis en Washington, D.C., EE. UU., el 13 de agosto de 2026. REUTERS/Kylie Cooper
Miembros de la Guardia Nacional permanecen cerca del Monumento a la Segunda Guerra Mundial, luego de que la piscina fuera presuntamente vandalizada con jabón y grafitis en Washington, D.C., EE. UU., el 13 de agosto de 2026. REUTERS/Kylie Cooper

Un exatleta olímpico fue acusado a finales de julio de dañar deliberadamente el Estanque Reflectante, pero el Departamento de Justicia posteriormente solicitó el sobreseimiento del caso, argumentando que las pruebas presentadas por la fiscalía refutaban la idea de que los vándalos fueran los responsables.

Trump criticó duramente la evaluación de la fiscal federal Jeanine Pirro, quien afirmó que los daños al Estanque Reflectante fueron resultado de una construcción deficiente y no de actos vandálicos, como él alegaba.

El sobreseimiento del caso representó un revés embarazoso para el Departamento de Justicia, que previamente había respaldado las afirmaciones de Trump y había presentado el procesamiento como una forma de exigir responsabilidades por los daños a un monumento emblemático de Washington, un proyecto predilecto del presidente. La decisión de Pirro de archivar el caso también constituyó un raro momento durante el segundo mandato de Trump en el que un asesor o funcionario político lo desafió abiertamente.

Pirro culpó al Departamento del Interior por proporcionar información insuficiente al inicio del caso. Fue un giro inesperado por parte de Pirro, quien había afirmado que el caso del gobierno se basaba en “pruebas contundentes” cuando anunció la acusación.

El secretario del Interior, Doug Burgum, en una publicación en X, pareció refutar las críticas de Pirro, alegando que algunos de los actos de vandalismo fueron grabados en video.

(Con información de AP)

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