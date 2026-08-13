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Fuego patrio no se encenderá en el Obelisco tras un intento por recuperar una celebración marcada por la violencia en Guatemala

El cierre del Obelisco el 14 de septiembre obliga a repartir el encendido de antorchas en cinco sedes, con un horario diurno y un operativo coordinado con el Ejército y la Policía Nacional Civil

El cierre del Obelisco también responde a la construcción del AeroMetro y a la reducción de carriles en ese sector de la Ciudad de Guatemala.
El Obelisco permanecerá cerrado el 14 de septiembre y no será el punto de encendido de antorchas por el 205 aniversario de la Independencia de Guatemala. (Prensa Libre)
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El Obelisco no será este año el punto de encendido de las antorchas para conmemorar el 205 aniversario de la Independencia de Guatemala, como una medida para descentralizar la celebración y buscar acciones para recuperar la tradición que se ha visto envuelta de violencia y agresiones.

El gobernador departamental de Guatemala, Mauricio Benard, explicó en conferencia de prensa que el cambio responde a incidentes repetidos durante las celebraciones patrias como el lanzamiento de bolsas con agua contra quienes participan en los recorridos y señaló que, en algunos casos, esas bolsas han sido congeladas, lo que ha dejado personas heridas.

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Además, mencionó que la Municipalidad de Guatemala realizó la petición, debido a los trabajos que se llevan a cabo por la construcción del AeroMetro en esa zona.

El nuevo esquema funcionará entre 06:00 y 18:00 horas del 14 de Septiembre, según informó la Gobernación Departamental de Guatemala. Ese horario busca evitar los problemas registrados en años anteriores, en especial durante la noche, cuando se han producido actos vandálicos.

El funcionario añadió que la situación había derivado en episodios de violencia. “Creemos que es un día que debemos celebrarlo con muchísima alegría, entusiasmo y patriotismo.

Sin embargo, desafortunadamente desde hace algunos años se ha degradado terrible y desagradablemente, porque se ha estado dando la costumbre de tirar bolsas de agua a las personas que van corriendo con las antorchas. Esta situación provoca verdaderas molestias, desasosiegos sociales que llegan hasta la violencia y, en algunos casos, hasta la muerte de las personas”.

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El Gobernador Departamental de Guatemala, Mauricio Benard, atribuyó el cambio en la celebración patria a los ataques con bolsas de agua, que en algunos casos fueron congeladas y causaron personas heridas.

Cinco puntos reemplazarán al Obelisco en la capital

La medida central para este año es la habilitación de cinco sectores de la Ciudad de Guatemala con pebeteros para encender las antorchas. Los nuevos puntos serán:

  • El Parque Erick Barrondo,
  • El Campo Marte,
  • Los Campos del Roosevelt,
  • La Municipalidad de Guatemala y
  • El CC Los Álamos en zona 18, donde funciona una alcaldía auxiliar.

Hugo Godoy, director de la Empresa Municipal de Tránsito (Emetra), detalló que la distribución fue pensada según la procedencia de los participantes. Quienes lleguen del norte podrán acudir a zona 18; los del occidente, al Parque Erick Barrondo; los del sur, a Roosevelt; y quienes provengan de las zonas 4, 9, 10 y 15 o de la carretera a El Salvador, a Campo Marte.

El cierre del Obelisco también responde a la construcción del AeroMetro y a la reducción de carriles en ese sector de la Ciudad de Guatemala.
El nuevo esquema de encendido de antorchas funcionará entre las 06:00 y las 18:00 horas para reducir incidentes registrados en años anteriores. (Soy502)

La reorganización también responde a las condiciones físicas del área del Obelisco. Benard confirmó que ese espacio permanecerá cerrado el 14 de septiembre por los trabajos de construcción del AeroMetro, mientras que Godoy agregó que la reducción de carriles en el sector influyó en la decisión de no concentrar allí la actividad.

La campaña oficial incluye controles de seguridad y veto a las bolsas con agua

La Gobernación Departamental abordó el plan con el Ejército y la Policía Nacional Civil para reforzar el control durante las celebraciones. De esas reuniones surgieron las disposiciones para el 14 de septiembre dentro del programa “Tradiciones seguras”, orientado a evitar incidentes entre los participantes.

La jornada estará marcada además por la campaña “Antorchas Seguras” y por la prohibición de vender y lanzar bolsas con agua durante la celebración patria. Benard sostuvo que la expectativa oficial es que las nuevas restricciones alivien la problemática observada el año pasado.

El encendido de antorchas en el Obelisco había sido la práctica tradicional cada 14 de septiembre, en la víspera de la conmemoración de la Independencia el 15 de septiembre. Este año, las autoridades resolvieron sustituir ese único foco de distribución por cinco puntos en distintos sectores de la ciudad.

El cierre del Obelisco también responde a la construcción del AeroMetro y a la reducción de carriles en ese sector de la Ciudad de Guatemala.
Mauricio Benard atribuyó el cambio en la celebración patria a los ataques con bolsas de agua, que en algunos casos fueron congeladas y causaron personas heridas. (Facebook)

Historia y tradición

Durante décadas, el Fuego Patrio concentró a cientos de estudiantes en el Obelisco, ubicado en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala.

La tradición inició cuando el expresidente Jorge Ubico (1931-1944) reconstruyó la Plaza donde se encontraba el Palacio de la Reforma y ordenó la construcción de un monumento dedicado a los próceres de la independencia.

El proyecto fue inaugurado el 15 de septiembre de 1936. Fecha en la que se colocó una urna con la llama de la libertad, razón por la que se convirtió en el epicentro de las antorchas.

La festividad del Fuego Patrio surgió entre las décadas del 30, 40 y 50, debido a que la tradición establecía que el fuego purifica y marca el inicio de una nueva realidad. Además, simbolizan el recorrido de la noticia de Independencia que partió desde la capital de la Capitanía General hacia los estados integrantes del antiguo reino.

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