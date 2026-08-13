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Cómo tener 75% de batería en 30 minutos en un celular Galaxy

Para utilizar la función de carga rápida debes tener un adaptador de 60W y un cable original o certificado

Para llegar al 75% en 30 minutos en un Samsung Galaxy, activa Super Fast Charging 3.0. REUTERS/Bruna Casas
Para llegar al 75% en 30 minutos en un Samsung Galaxy, activa Super Fast Charging 3.0. REUTERS/Bruna Casas
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Para obtener el 75% de batería en 30 minutos en un celular Samsung Galaxy, debes activar la tecnología Super Fast Charging 3.0 a través de los ajustes del dispositivo y utilizar el adaptador de 60W del fabricante surcoreano, así como un cable original o certificado.

El paso a paso para asegurarte que esta opción está activada es el siguiente:

  1. Ve a Ajustes y luego a Batería.
  2. Selecciona Configuración de carga.
  3. Pulsar Carga rápida.

Asimismo, ten presente que esta opción solo es compatible con el modelo S26 Ultra. Este dispositivo incorpora una batería de 5.000 mAh capaz de ofrecer hasta 31 horas de reproducción de video.

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Esta función solo es compatible con el S26 Ultra. REUTERS/Bruna Casas
Esta función solo es compatible con el S26 Ultra. REUTERS/Bruna Casas

En qué momentos es útil utilizar esta carga

Acudir a esta carga en el modelo S26 Ultra es útil, por ejemplo, cuando estás por salir de casa y descubres que no tienes suficiente batería para aguantar un día de trabajo.

Esos 30 minutos que tarda el celular en obtener 75% de batería pueden aprovecharse mientras la persona se prepara para salir de casa, toma desayuno o hace una pausa durante la jornada laboral.

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En lugar de esperar horas para volver a utilizar el equipo, una carga breve permite recuperar gran parte de la autonomía y continuar el día con tranquilidad.

En el S26 Ultra, es útil si vas a salir y te queda poca batería. REUTERS/Carlos Barria
En el S26 Ultra, es útil si vas a salir y te queda poca batería. REUTERS/Carlos Barria

De esta forma, la persona no se cohíbe de realizar actividades durante el día para ahorrar batería: puede tomar fotos, jugar videojuegos, editar videos, ver redes sociales, hacer videollamadas y más. Ni siquiera, debe disminuir el brillo de la pantalla.

“A medida que los smartphones incorporan más funciones, también aumenta la necesidad de contar con una autonomía que acompañe ese nivel de uso”, indica la compañía coreana.

Qué hacer si mi celular no tiene esta función

Si un celular no cuenta con carga rápida, una alternativa es ponerlo en modo avión durante algunos minutos mientras se carga.

Así, no necesitas limitar tus actividades durante el día para ahorrar carga. REUTERS/Carlos Barria
Así, no necesitas limitar tus actividades durante el día para ahorrar carga. REUTERS/Carlos Barria

De acuerdo con la empresa española Yup Charge, activar esa función puede acortar hasta en un 25% el tiempo necesario para llegar al 100%, ya que el dispositivo deja de gastar energía en sostener conexiones de WiFi, datos móviles y Bluetooth.

En uso normal, los sistemas de comunicación del teléfono permanecen activos en segundo plano y consumen parte de la energía que recibe del cargador.

En cambio, al desactivar esas conexiones con un solo toque, la corriente disponible se concentra en recargar la batería, lo que acelera la carga sin necesidad de comprar accesorios extra.

Primer plano de un hombre mirando con confusión un cargador de celular y un smartphone, con un enchufe de pared al fondo.
Ahorrar batería no depende de un ajuste: requiere hábitos diarios más eficientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ahorrar batería

Ahorrar batería en el celular no depende de un solo ajuste, sino de una rutina diaria de uso más eficiente e inteligente.

El primer paso es controlar la pantalla: baja el brillo, activa el brillo automático y reduce el tiempo de bloqueo para que no quede encendida de más. También conviene usar el modo oscuro cuando la pantalla es OLED y elegir fondos de pantalla simples.

Otra medida clave es gestionar conexiones y apps. Desactiva Bluetooth, WiFi o datos móviles cuando no los necesites y evita que muchas aplicaciones se actualicen en segundo plano.

Modo avión - celular - tecnología - 1 de febrero
El modo avión puede reducir hasta un 25% el tiempo de carga hasta el 100%. (Imagen ilustrativa Infobae)

Revisa qué apps consumen más energía en el apartado de batería y limita permisos como ubicación permanente. Si puedes, usa la ubicación solo “al usar la app”.

Las notificaciones constantes también drenan la carga: silencia las que no sean esenciales y reduce la vibración. En llamadas o mensajería, una buena señal mejora el consumo, así que si estás en una zona con poca cobertura, el modo avión puede ayudar.

Para cuidar la batería a largo plazo, evita el calor, no dejes el teléfono al sol y procura no llevarlo al 0% con frecuencia. Cargar entre el 20% y el 80% suele ser una práctica más saludable.

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