IA de Google supera el diagnóstico de médicos humanos en videoconsultas: tuvo el 91% de éxito

La inteligencia artificial AMIE de Google superó a médicos de atención primaria en diagnósticos y manejo clínico durante videoconsultas.

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Durante su desarrollo, la inteligencia artificial AMIE (Articulate Medical Intelligence Explorer), creada por Google, ha logrado superar el desempeño de médicos de atención primaria en la realización de diagnósticos y manejo clínico durante videoconsultas. Este avance, basado en tecnologías como Gemini y Project Astra, busca potenciar los resultados de las videoconsultas analizando detalles más allá de lo que dicen los pacientes.

El núcleo de esta innovación radica en la capacidad de AMIE para abordar una de las limitaciones históricas de las consultas médicas a distancia: la pérdida de matices sensoriales fundamentales presentes en el encuentro presencial entre médico y paciente.

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A diferencia de los sistemas basados exclusivamente en texto, la IA incorpora la observación de gestos, postura, tono de voz, signos físicos evidentes y la interacción directa para guiar maniobras de examen físico adaptadas a la modalidad virtual.

Cómo la IA de Google ha superado los diagnósticos de médicos humanos

La consulta médica clásica abarca mucho más que el simple intercambio verbal. Un profesional observa la marcha, los gestos, la respiración y otros signos que pueden ser críticos para el diagnóstico.

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La IA de Google busca resolver la pérdida de matices sensoriales que limita la precisión diagnóstica en la telemedicina.

Textos previos advierten que los modelos conversacionales convencionales obligan al paciente a traducir síntomas complejos en descripciones escritas, lo que puede disminuir la precisión diagnóstica, sobre todo en personas con baja alfabetización digital o sanitaria.

AMIE resuelve esa barrera mediante el análisis simultáneo de flujos visuales y auditivos. Durante una videoconsulta, el sistema es capaz de detectar cambios en la expresión facial, movimientos anormales, dificultades para respirar, alteraciones en el habla y otras señales que, en la práctica clínica, orientan la toma de decisiones.

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La eficacia fue probada en un estudio aleatorizado de gran escala, con 100 escenarios clínicos, 300 consultas estandarizadas y la participación de 30 médicos certificados en atención primaria junto a 15 pacientes actores. Un panel independiente evaluó el desempeño usando criterios clínicos rigurosos y escalas de competencia.

Los resultados muestran que la IA fue calificada igual o superior a los médicos humanos en ámbitos como la entrevista clínica, la precisión diagnóstica, la planificación del manejo y la calidad de la comunicación. Destacó de manera notable en la detección de signos físicos y la guía de exámenes virtuales, superando a los médicos en la proactividad para conducir maniobras de exploración.

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Un estudio aleatorizado con 100 escenarios clínicos, 300 consultas y 30 médicos evaluó el desempeño de AMIE en atención primaria. (AP Foto/Thibault Camus, archivo)

En el aspecto diagnóstico, la IA logró incluir el diagnóstico correcto como primera opción en el 91% de los casos, frente al 77% alcanzado por los médicos de carne y hueso. En cuanto a la guía de exámenes físicos a distancia, obtuvo un 72% de éxito, frente al 39% registrado por los profesionales humanos.

Un dato central es que los pacientes actores prefirieron la experiencia de videoconsulta con AMIE en comparación con el chat de texto, valorando la interfaz como más efectiva para expresar inquietudes y recibir una atención comprensiva.

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Cómo es el funcionamiento de la IA de Google

El funcionamiento de AMIE se apoya en una arquitectura multiagente. Tres agentes trabajan en paralelo para mantener la fluidez de la consulta clínica:

El agente conversacional gestiona el diálogo directo con el paciente, manteniendo el ritmo natural de la conversación.

Un segundo agente se dedica a la percepción continua de señales visuales y auditivas, identificando manifestaciones clínicas relevantes.

El agente planificador organiza el razonamiento médico, ajusta hipótesis diagnósticas, detecta lagunas de información y redefine prioridades de exploración.

Este esquema permite evitar los silencios prolongados que erosionan la confianza del paciente y, al mismo tiempo, mantiene la rigurosidad clínica necesaria para un diagnóstico seguro y una recomendación de tratamiento adecuada. La arquitectura asíncrona es clave para equilibrar la velocidad de respuesta con la profundidad del análisis médico.

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Google aclaró que AMIE sigue en fase experimental, fue probada solo con actores y debe complementar el criterio médico ante desafíos de privacidad y seguridad. (Imagen ilustrativa Infobae)

A pesar de los avances, Google y los investigadores aclaran que AMIE sigue en fase experimental y solo ha sido probada en simulaciones con actores, no con pacientes reales.

Se detectaron errores y limitaciones técnicas, por lo que su eficacia debe confirmarse en entornos clínicos auténticos. Google resalta que la IA debe complementar, nunca reemplazar, el criterio médico, y advierte sobre desafíos de privacidad, seguridad y adaptación cultural.

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