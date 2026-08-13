La inflación en Venezuela subió 6,1 puntos en julio y llegó al 19,9%

Una mujer compra manzanas en un puesto callejero con un cartel que dice "3 por 1 dólar", en Caracas, Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Archivo)

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Venezuela registró una inflación de 19,9% en julio, lo que representó un aumento de 6,1 puntos respecto a junio, cuando el crecimiento de precios fue de 13,8%, según informó el Banco Central de Venezuela (BCV).

El organismo indicó: “Este aumento fue coyuntural y se debió al impacto del doblete sísmico del pasado 24 de junio, que afectó la distribución de bienes”, en una breve nota de prensa publicada en su sitio web.

El BCV anticipó una posible disminución de la inflación para agosto, ya que “el tipo de cambio se desaceleró en las últimas tres semanas de julio”.

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Entre los sectores con mayores incrementos en julio se encuentran servicios de educación (23,9%), bebidas alcohólicas y tabaco (21,6%), salud (21,5%), vestido y calzado (20,8%), equipamiento del hogar (20,1%), alimentos y bebidas no alcohólicas (19,3%), bienes y diversos servicios (19,8%), así como transporte, comunicaciones, restaurantes y hoteles (18%).

Un hombre pasa frente a una tienda en Caracas (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Archivo)

El indicador mantiene una tendencia ascendente, tras ubicarse en 13,8% en junio y 6,3% en mayo.

En junio se produjeron dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron la zona norte de Venezuela, especialmente el estado La Guaira, con un saldo de al menos 6.301 fallecidos, según el balance más reciente.

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El Banco de Desarrollo del Caribe (CDB) anunció el lunes la aprobación de una contribución de un millón de dólares para el Fondo para la Recuperación y Reconstrucción de Venezuela, creado tras los sismos.

Este fondo fue establecido por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con el objetivo de centralizar aportes de gobiernos, organismos internacionales, empresas, fundaciones y personas naturales dentro de un marco de transparencia y rendición de cuentas.

Un informe del Banco Mundial estima que los daños ocasionados por los terremotos tendrán un costo de 19.600 millones de dólares.