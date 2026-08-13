El Salvador elevó ingresos fiscales y bajó el déficit en el último periodo, según su última rendición

Entre alza en ingresos del sector público, baja en erogaciones corrientes y un saldo primario en terreno positivo, el documento deja un giro clave en la comparación con 2024.

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El Ministerio de Hacienda de El Salvador presentó su informe de labores correspondiente al período 2025-2026, con resultados sobre la gestión fiscal, la optimización de recursos públicos y el fortalecimiento institucional. Los datos muestran el cumplimiento de las metas operativas y la evolución de los principales indicadores fiscales del Sector Público No Financiero (SPNF).

Durante el período analizado, el Ministerio de Hacienda reportó el cumplimiento del 100% de las metas programadas en sus actividades clave. Entre ellas figuran la atención de recursos de apelación, la tramitación de solicitudes de información, la gestión de denuncias de corrupción y soborno y la verificación en procesos de compras públicas.

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En la atención de recursos de apelación, el 100% de los recursos sentenciados se resolvió dentro del plazo legal. En las solicitudes de información, todas las recibidas fueron gestionadas en los plazos establecidos.

En la gestión de denuncias de corrupción y soborno, se atendió el 100% de las denuncias recibidas. En los procesos de compras públicas, los informes de verificación fueron remitidos en su totalidad a la máxima autoridad.

FOTO DE ARCHIVO REFERENCIAL. El reporte oficial desagrega aportes por tamaño y muestra un salto anual en el segmento menor, mientras tributos como el IVA y la renta mantienen el mayor peso dentro del total. REUTERS/Willy Kurniawan

Desempeño fiscal del SPNF

Los ingresos totales del SPNF al cierre de 2025 ascendieron a USD 9.803,7 millones, un incremento de 8,3% respecto de 2024, equivalente a USD 755,4 millones adicionales. Como porcentaje del PIB, los ingresos totales representaron el 26,7%.

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La recaudación tributaria alcanzó USD 8.108,8 millones, equivalentes al 22,1% del PIB, con un aumento de 8,3% respecto del año anterior. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) aportó USD 3.817,6 millones, el 47,1% de la recaudación tributaria, con un alza de 9%.

El impuesto sobre la renta sumó USD 3.328,3 millones, con una participación del 41% y un crecimiento de 7,3%. Los derechos arancelarios a la importación alcanzaron USD 383 millones, con un incremento de 12,4%, mientras que las contribuciones especiales totalizaron USD 206,2 millones, con un alza de 6,1%.

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Los grandes contribuyentes aportaron USD 4.486,6 millones, los medianos USD 1.377,3 millones y los pequeños USD 2.122,1 millones. En este último segmento se registró un crecimiento anual de 23,1%.

El sistema prevé auditorías periódicas y sanciones en caso de abuso, estableciendo salvaguardias para garantizar el uso debido de las ventajas (Cortesía Ministerio de Hacienda).

Gastos y balance fiscal

El gasto total ascendió a USD 10.853,9 millones, equivalentes al 29,6% del PIB, impulsado por la inversión pública y el gasto de capital. Los gastos corrientes, en tanto, disminuyeron en USD 72,3 millones respecto de 2024.

Los gastos de consumo sumaron USD 5.679,3 millones y las transferencias corrientes, USD 1.714,5 millones. El gasto corriente representó el 25% del PIB, 0,8 puntos porcentuales menos que el año anterior.

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El déficit global, incluidas las pensiones, se ubicó en -USD 1.050,3 millones, mientras que el balance primario mejoró a USD 705,6 millones. El déficit fiscal como porcentaje del PIB pasó de -4,6% en 2024 a -2,9% en 2025.

Comparativo presupuestario y gestión

La recaudación tributaria y de contribuciones en 2025 superó la meta presupuestaria en 3,3% y el resultado anual en 8,4%. El IVA, el impuesto sobre la renta y los aranceles a la importación registraron crecimientos por encima de lo previsto.

El informe también señala el cumplimiento en la gestión de infraestructura tecnológica y comunicaciones, con 99,9% de disponibilidad, además de la administración de plataformas electrónicas y la supervisión técnica contable para instituciones públicas y municipales.

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Se ejecutó el 100% de los procesos de adquisición y contratación bajo normativa nacional. También se priorizó la asignación y ejecución de subsidios, la gestión de nuevos puntos de venta para la entrega de subsidios al gas licuado y la validación de subsidios al consumo de energía eléctrica. Todas las metas asociadas a estos procesos reportaron cumplimiento total.