Los Juegos Juan Pablo Duarte 2026 reunirán en Nueva York a más de 2,000 atletas dominicanos

Recientemente, República Dominicana fue sede de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026./ (Foto cortesía Santo Domingo 2026)

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El Ministerio de Deportes de la República Dominicana anunció la celebración de los Juegos Juan Pablo Duarte 2026 en Nueva York, un evento que busca fortalecer la integración y los lazos entre el país caribeño y la comunidad dominicana en Estados Unidos.

Según informó la Presidencia dominicana, la cita deportiva tendrá lugar del viernes 14 al domingo 23 de agosto, reuniendo a más de 2,000 atletas procedentes de diferentes ciudades estadounidenses con fuerte presencia de la diáspora dominicana.

“Más de 2,000 atletas dominicanos e hijos de dominicanos estarán celebrando junto con nosotros lo que será la segunda versión de los Juegos Juan Pablo Duarte New York durante mi administración de casi dos años”, dijo el ministro de Deportes, Kelvin Cruz.

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El evento contará con la participación de delegaciones de Nueva York, Rhode Island, Lawrence, Pensilvania y Boston, además de invitados de Connecticut y Nueva Jersey.

La sede principal será la escuela George Washington en Manhattan, con competencias en 22 disciplinas deportivas y un programa de exhibiciones culturales y artísticas.

De acuerdo con la información difundida por la Presidencia, la edición 2026 de los Juegos Juan Pablo Duarte estará dedicada al presidente ad vitam del Comité Olímpico Dominicano (COD), José Joaquín Puello, y a la velocista Felicia Candelario, ambos miembros del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

El anuncio se realizó en el Salón James Rodríguez del Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), con la presencia de figuras clave de la organización como el exsenador y cónsul general de República Dominicana en Nueva York, Jesús “Chu” Vásquez; Evaristo Madrigal, presidente de la Unión Deportiva Dominicana de Nueva York; y Garibaldy Bautista, presidente del COD.

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La organización de los Juegos Juan Pablo Duarte en Nueva York reúne al Ministerio de Deportes, al Consulado dominicano en Nueva York, al Banco de Reservas y a otras entidades./ (Presidencia de la República Dominicana)

Según la nota oficial, los Juegos Juan Pablo Duarte representan un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Deportes, el Consulado de Nueva York, el Banco de Reservas y otras entidades que colaboran en la organización.

Cruz agradeció el respaldo de estas instituciones y subrayó que “este es un esfuerzo mancomunado que permite mantener viva la tradición deportiva entre los dominicanos en el exterior”, según consigna la nota de la Presidencia.

El gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, sostiene el compromiso de utilizar el deporte como herramienta de transformación social, integración y promoción de los valores patrios, abarcando a los dominicanos que residen fuera del territorio nacional. Según aseguró el ministro Cruz, los Juegos Juan Pablo Duarte ofrecen la oportunidad de identificar y estimular nuevos talentos deportivos en la diáspora y servir como plataforma para promover la cultura dominicana y el sentido de pertenencia entre las nuevas generaciones.

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En el acto de lanzamiento, tanto Vásquez como Madrigal destacaron la visión de Cruz por rescatar estos juegos y cumplir la promesa de organizarlos anualmente tras varios años de ausencia. La edición anterior, celebrada en 2025, marcó el regreso exitoso del evento tras una prolongada pausa.

El respaldo de la República Dominicana al desarrollo deportivo se ha reflejado en diferentes escenarios internacionales. Recientemente, el país fue sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, un acontecimiento que consolidó su posición en la región. De acuerdo con los datos oficiales, la delegación dominicana obtuvo 25 medallas de oro, 36 de plata y 50 de bronce en la última edición de esos juegos, según registraron medios locales y la propia organización del evento. Este desempeño reafirma la apuesta nacional por la excelencia deportiva y el apoyo sostenido a sus atletas tanto dentro como fuera de sus fronteras.

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República Dominicana cosechó 25 medallas de oro, 36 de plata y 50 de bronce en los recientes juegos centroamericanos. /(EFE/ Orlando Barría)

El Ministerio de Deportes reiteró que la edición 2026 de los Juegos Juan Pablo Duarte no solo busca estimular la actividad física, sino también fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia en la diáspora, al tiempo que reconoce la trayectoria de figuras emblemáticas como José Joaquín Puello y Felicia Candelario, quienes han elevado el nombre del deporte dominicano a nivel internacional.

La organización de los Juegos en Nueva York refuerza la política de integración y apoyo a la comunidad dominicana en el extranjero, un sector que mantiene lazos culturales y familiares con la isla. El evento promete ser una plataforma para el intercambio deportivo y cultural, reafirmando el compromiso de la República Dominicana con el desarrollo integral de su población, dondequiera que se encuentre.

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