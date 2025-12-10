Australia ejecuta el veto a redes sociales para menores de 16 años

La normativa australiana impide la creación y mantenimiento de cuentas en plataformas. (Infobae: REUTERS/Hollie Adams/Francis Mascarenhas/Dado Ruvic / AP/Patrick Semansky)

Australia ha puesto en marcha una medida para la regulación digital infantil y adolescente: la prohibición de acceso a algunas de las redes sociales más populares para menores de 16 años. La decisión, que comenzó a regir el 10 de diciembre de 2025, busca proteger a niños y adolescentes ante los peligros asociados al uso temprano e intensivo de plataformas en línea.

Prohibición de redes sociales y responsabilidad de las plataformas

La normativa australiana impide la creación y mantenimiento de cuentas en plataformas como Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch y X a todos los menores de 16 años residentes en el país. Esto significa que servicios ampliamente usados por adolescentes ya no estarán disponibles legalmente para este grupo de edad.

Pinterest y WhatsApp quedan fuera por ahora, aunque el Gobierno ha dejado abierta la posibilidad de extender la medida a otras plataformas en futuras actualizaciones legales.

El veto a las redes sociales comenzó a regir en Australia el 10 de diciembre de 2025. REUTERS/Edgar Su

La ley asigna por primera vez la responsabilidad directa a las propias plataformas, que deberán demostrar la implementación de “medidas razonables” para detectar y bloquear cuentas de usuarios menores de la edad permitida. Si las empresas incumplen la normativa, pueden enfrentar multas que llegan hasta los 49,5 millones de dólares australianos (32 millones de dólares estadounidenses).

La reacción de los gigantes tecnológicos ha sido diversa: mientras empresas como YouTube han cuestionado la medida por el impacto sobre su base de usuarios, la mayoría —incluido Meta, matriz de Facebook e Instagram— anunció la baja activa de cuentas de menores en cumplimiento con la legislación.

El debate también ha llegado a los tribunales, con organizaciones de defensa de derechos digitales presentando demandas en el Tribunal Superior de Australia, lo que anticipa un proceso legal y social en desarrollo.

Un adolescente utiliza su celular para ver redes sociales, en Sydney, Australia. (Dean Lewins/AAP Image vía AP)

Entornos digitales más seguros para los australianos

El gobierno australiano justifica la prohibición como una acción crucial ante peligros en línea como la adicción a las pantallas, el ciberacoso, los contenidos violentos o sexuales y los efectos adversos sobre la salud mental.

“Aprovecha al máximo las próximas vacaciones escolares. En lugar de pasarlo navegando por tu teléfono, comienza un nuevo deporte, aprende un nuevo instrumento o lee ese libro que ha estado ahí durante algún tiempo en tu estante”, recomendó el primer ministro Anthony Albanese en un mensaje dirigido a los jóvenes, animándolos a pasar más tiempo con familiares y amigos fuera del mundo digital.

Además, el Ejecutivo remarca que la exposición temprana a algoritmos y presiones sociales puede intensificar problemas como ansiedad, baja autoestima o aislamiento escolar.

La ley busca devolver protagonismo a la vida real y aliviar la presión que ejercen los entornos digitales sobre los más jóvenes, en un intento de restablecer equilibrios saludables entre la tecnología y las experiencias vitales fuera de pantalla.

En Estados Unidos, la regulación podría abarcar Instagram, Snapchat, Facebook y YouTube. REUTERS/Hollie Adams/Ilustración

La ley que prohíbe el acceso de niños a redes sociales en Estados Unidos

Tras la decisión del 11º Circuito de Apelaciones de revocar la suspensión judicial previa, ha comenzado a aplicarse en Florida (EE. UU.) la ley HB 3, normativa que restringe el acceso de menores a las redes sociales. El estado puede implementar la medida mientras prosigue el litigio, en un clima de discusión sobre cómo proteger a los menores en la red y hasta dónde debe llegar la intervención estatal en ese ámbito.

La ley HB 3, promulgada por el gobernador Ron DeSantis en marzo de 2024, prohíbe a los menores de 14 años abrir cuentas en ciertas redes sociales y establece que quienes tengan 14 y 15 años requerirán el consentimiento de sus padres.

Si bien el texto legal no especifica qué plataformas están alcanzadas, informes de CBS News y Fox News señalan que la regulación podría abarcar Instagram, Snapchat, Facebook y YouTube, enfocándose en aquellas que utilizan dinámicas adictivas como el desplazamiento infinito, la reproducción automática y las notificaciones push.