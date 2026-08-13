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Con qué electrodoméstico se puede reemplazar una freidora de aire y conservar el sabor

La tecnología de convección utiliza ventiladores para distribuir el aire caliente alrededor de los alimentos, acelerando el proceso de cocción

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Al analizar las funciones de los hornos de aire caliente y de las freidoras de aire o air fryer, se observa que ambos equipos comparten principios de funcionamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En la búsqueda de alternativas prácticas y saludables para cocinar en casa, muchas personas se preguntan con qué electrodoméstico se puede reemplazar una freidora de aire sin perder el sabor y la textura crujiente tan apreciados. Los hornos de aire caliente, también conocidos como hornos de convección, han surgido como una opción que permite preparar recetas con resultados similares.

Hornos de aire caliente como alternativa a la freidora de aire

Al analizar las funciones de los hornos de aire caliente y de las freidoras de aire o air fryer, se observa que ambos equipos comparten principios de funcionamiento. Los dos emplean un sistema de circulación de aire caliente que cocina los alimentos de manera rápida y uniforme, logrando superficies doradas y crujientes.

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Esto permite disfrutar de comidas ligeras, con menos grasa, y es ideal para quienes buscan mantener una dieta equilibrada sin sacrificar sabor.

Horno de aire
Una característica principal de los hornos de aire caliente (o de convección) es que incorporan un ventilador interno. (Amazon)

A diferencia de las freidoras de aire, los hornos de aire caliente suelen ofrecer mayor capacidad, lo que los hace aptos para preparar porciones grandes de comida. Este aspecto resulta especialmente útil para familias o grupos numerosos.

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Además, al integrar la función de freír al aire en hornos convencionales, empotrados o tostadores, se elimina la necesidad de sumar otro aparato en la cocina, optimizando el espacio disponible.

La tecnología de convección, presente en estos hornos, utiliza ventiladores para distribuir el aire caliente alrededor de los alimentos, acelerando el proceso de cocción y asegurando una textura crujiente.

Horno de aire
Cocinan o procesan los alimentos y materiales entre un 20% y un 25% más rápido que los equipos estáticos tradicionales. (Amazon)

De este modo, los hornos de aire caliente permiten obtener resultados comparables a los de una freidora de aire, incluso en preparaciones como papas fritas o pollo crujiente, y con el valor añadido de poder cocinar mayores cantidades en una sola tanda.

Cuáles son las diferencias entre freidoras de aire y hornos de aire caliente

Aunque comparten el mismo objetivo de preparar comidas más saludables, existen diferencias notables en el uso y el diseño de ambos electrodomésticos. Por un lado, las freidoras de aire destacan por su tamaño compacto y facilidad de manejo, lo que las convierte en una opción práctica para quienes disponen de poco espacio o cocinan porciones pequeñas.

En contraste, los hornos de aire caliente requieren más lugar en la cocina, pero compensan con una mayor capacidad. Esto implica que, para quienes deben cocinar para varias personas, los hornos de convección permiten ahorrar tiempo y esfuerzo al poder hornear o freír al aire grandes cantidades en una sola operación.

horno de convección
Este horno de convección de sobremesa está diseñado para uso intensivo y se caracteriza por utilizar perillas mecánicas en la parte inferior para graduar la temperatura y el temporizador.

Otra diferencia relevante radica en el tiempo de cocción y el proceso de precalentamiento. Las pruebas realizadas por Consumer Reports muestran que los hornos de aire caliente pueden reducir entre 20 y 30 minutos el tiempo total de preparación respecto al horneado tradicional, ya que no necesitan precalentarse cuando se utiliza la función de freír al aire.

Sin embargo, los resultados en cuanto a textura pueden variar: aunque las papas fritas obtenidas en el horno no siempre igualan la perfección de una freidora de aire, el volumen de comida preparado puede ser el doble o más.

Métodos para freír sin aceite en hornos convencionales y tostadores

El funcionamiento de la freidora de aire se basa en la rápida circulación de aire caliente junto a una pequeña cantidad de aceite, logrando una cocción eficiente por convección y conducción directa del calor.

Un horno tostador eléctrico de acero inoxidable y negro, su caja de producto y un manual de instrucciones abiertos sobre una encimera de cocina.
Un horno tostador eléctrico de acero inoxidable se presenta sobre una encimera de cocina junto a su caja y un manual en una vivienda moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hornos de convección replican este proceso mediante la función de freír al aire, disponible en algunos modelos de estufa y empotrados, así como en hornos tostadores que incluyen la opción específica o accesorios como canastillas.

Para quienes no disponen de un horno con función específica de freír al aire, es posible obtener resultados similares utilizando la función de asado con convección. Un detalle práctico para optimizar el dorado es elegir bandejas oscuras, ya que absorben más calor y ayudan a que los alimentos desarrollen una corteza más crujiente. Esta recomendación se aplica tanto a hornos convencionales como a tostadores.

Muchos hornos tostadores de nueva generación incluyen no solo la tecnología de convección, sino también ajustes específicos para freír al aire y bandejas diseñadas para este propósito. Estas características permiten replicar la experiencia de la freidora de aire con la ventaja de cocinar porciones mayores o incluso varios alimentos a la vez.

Freidora de aire de acero inoxidable desmontada sobre una encimera blanca, con su cesta y bandeja separadas. Junto a ella, una esponja amarilla y un spray limpiador.
Una característica principal de la freidora de aire es su sistema de circulación de aire caliente a alta velocidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las ventajas y consideraciones de los hornos de aire caliente

Los hornos de aire caliente ofrecen varios beneficios frente a la freidora de aire tradicional. Además de la mayor capacidad y la posibilidad de aprovechar un electrodoméstico que ya está presente en muchas cocinas, estos hornos permiten reducir el consumo eléctrico en comparación con otros métodos de cocción.

La versatilidad de uso, sumada a la facilidad para preparar recetas con menos grasa, los convierte en una opción atractiva para quienes desean mejorar sus hábitos alimenticios sin renunciar a la practicidad.

Al evaluar qué dispositivo conviene utilizar, el tamaño de la familia, el espacio disponible en la cocina y el tipo de recetas que se preparan habitualmente son factores decisivos. Para hogares donde se cocinan porciones pequeñas o se necesita rapidez, la freidora de aire sigue siendo una solución válida.

Interior de una heladera abierta con un recipiente transparente que contiene pollo frito. Al lado, sobre una encimera, una freidora de aire negra.
Las freidoras de aire logran que el pollo quede crujiente al dorar el exterior con aire caliente, manteniendo el interior jugoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, para quienes buscan preparar grandes cantidades o prefieren evitar la compra de un nuevo aparato, los hornos de aire caliente representan una opción eficaz para reemplazar la freidora de aire y conservar el sabor y la textura de los alimentos.

En definitiva, tanto los hornos de convección como los hornos tostadores con función de freír al aire se han consolidado como alternativas modernas para cocinar saludable y con las características crujientes que antes solo se lograban con abundante aceite.

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