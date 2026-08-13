Facebook busca impulsar a creadores de contenido: lanza aplicación para aumentar sus audiencias

Facebook lanzó Creator Studio, su app para potenciar el trabajo de creadores de contenido. (Europa Press)

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Facebook ha presentado una aplicación independiente impulsada por inteligencia artificial diseñada para ayudar a creadores de contenido a comprender su desempeño y aumentar su audiencia. El nuevo Creator Studio se lanzó oficialmente el 12 de agosto tras un periodo de prueba limitado iniciado en junio.

Meta ha puesto a disposición de los creadores de Facebook en Estados Unidos y Canadá esta herramienta para reducir el tiempo dedicado al análisis de métricas y maximizar la producción de contenido.

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La aplicación, disponible actualmente para iOS, se presenta como un asistente diario que utiliza inteligencia artificial para planificar prioridades, ofrecer sugerencias personalizadas y facilitar la interacción con seguidores. La versión para Android se encuentra en desarrollo.

La herramienta utiliza inteligencia artificial para ofrecer recomendaciones personalizadas de crecimiento. (Europa Press)

Cómo funciona Creator Studio

Al acceder a Creator Studio, los usuarios encuentran un espacio de trabajo integrado que centraliza la gestión de cuentas y actividades frecuentes, como la revisión de publicaciones recientes, el seguimiento de objetivos y la moderación de comentarios. El núcleo de la aplicación es el asistente de IA para creadores, una funcionalidad que analiza el contenido, el rendimiento y la interacción con la audiencia para proporcionar recomendaciones adaptadas a cada caso.

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En lugar de explorar paneles de analítica compleja, los creadores pueden realizar consultas directas como “¿Cuándo debería publicar?” o “¿Por qué este Reel tuvo mejor rendimiento que los anteriores?”. También es posible solicitar sugerencias sobre formatos, tendencias y perfiles similares para inspirar nuevas estrategias.

La aplicación identifica comentarios que pueden requerir respuesta y redacta propuestas de respuesta alineadas con el tono habitual del creador. Cada mensaje puede ser editado o aprobado antes de su publicación, lo que facilita una gestión dinámica de la comunidad. Algunos usuarios que participaron en la prueba han modificado su estrategia de contenidos tras recibir las recomendaciones del asistente.

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Creator Studio permite a los usuarios gestionar publicaciones, analizar desempeño y responder a seguidores desde un solo lugar. (Europa Press)

Durante la fase de prueba, Mymanabites, dedicada a contenido de gastronomía y bienestar, reportó que al implementar un formato sugerido por la aplicación, obtuvo 4.000 nuevos seguidores en un solo video, con el 82% del público proveniente de personas que no la seguían previamente. Por su parte, Michael Tushouse, creador y cineasta, manifestó que el asistente permitió incrementar sus ingresos en un 144% en apenas una semana de uso.

Competencia en el mercado de aplicaciones para creadores

La estrategia de Meta busca posicionarse frente a otras plataformas como TikTok y YouTube, que han lanzado herramientas basadas en inteligencia artificial para asistir a sus comunidades de creadores. TikTok ofrece la función AI Outline, que transforma tendencias en guiones y títulos para videos, mientras que YouTube dispone de Ask Studio, capaz de resumir comentarios y sugerir ideas en función del comportamiento de la audiencia.

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Creator Studio representa la apuesta de Facebook para convertirse en el espacio centralizado donde los creadores planifican, publican y hacen crecer sus proyectos.

El asistente de IA sugiere tendencias y formatos adaptados a cada perfil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La introducción de Creator Studio se suma a una serie de aplicaciones independientes que Meta ha lanzado durante el año. La empresa puso en circulación Forum, una plataforma similar a Reddit para grupos de Facebook; Instants, destinada al envío de fotos efímeras en Instagram; Seller, orientada a la gestión de ventas y mensajes en Facebook Marketplace; y StoryKit, una app experimental para la creación de historias infantiles personalizadas a través de IA en mercados seleccionados.

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El futuro de Creator Studio dependerá de la utilidad y la integración de sus recomendaciones en la rutina diaria de los creadores. El objetivo de Meta es que esta herramienta se convierta en la primera opción antes de acceder a la red social, marcando un cambio en la forma en que los creadores planifican y gestionan su contenido.