Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Facebook busca impulsar a creadores de contenido: lanza aplicación para aumentar sus audiencias

La herramienta utiliza inteligencia artificial para ofrecer recomendaciones personalizadas de crecimiento

Facebook - Meta
Facebook lanzó Creator Studio, su app para potenciar el trabajo de creadores de contenido. (Europa Press)
Guardar

Facebook ha presentado una aplicación independiente impulsada por inteligencia artificial diseñada para ayudar a creadores de contenido a comprender su desempeño y aumentar su audiencia. El nuevo Creator Studio se lanzó oficialmente el 12 de agosto tras un periodo de prueba limitado iniciado en junio.

Meta ha puesto a disposición de los creadores de Facebook en Estados Unidos y Canadá esta herramienta para reducir el tiempo dedicado al análisis de métricas y maximizar la producción de contenido.

PUBLICIDAD

La aplicación, disponible actualmente para iOS, se presenta como un asistente diario que utiliza inteligencia artificial para planificar prioridades, ofrecer sugerencias personalizadas y facilitar la interacción con seguidores. La versión para Android se encuentra en desarrollo.

La herramienta utiliza inteligencia artificial para ofrecer recomendaciones personalizadas de crecimiento. (Europa Press)
La herramienta utiliza inteligencia artificial para ofrecer recomendaciones personalizadas de crecimiento. (Europa Press)

Cómo funciona Creator Studio

Al acceder a Creator Studio, los usuarios encuentran un espacio de trabajo integrado que centraliza la gestión de cuentas y actividades frecuentes, como la revisión de publicaciones recientes, el seguimiento de objetivos y la moderación de comentarios. El núcleo de la aplicación es el asistente de IA para creadores, una funcionalidad que analiza el contenido, el rendimiento y la interacción con la audiencia para proporcionar recomendaciones adaptadas a cada caso.

PUBLICIDAD

En lugar de explorar paneles de analítica compleja, los creadores pueden realizar consultas directas como “¿Cuándo debería publicar?” o “¿Por qué este Reel tuvo mejor rendimiento que los anteriores?”. También es posible solicitar sugerencias sobre formatos, tendencias y perfiles similares para inspirar nuevas estrategias.

La aplicación identifica comentarios que pueden requerir respuesta y redacta propuestas de respuesta alineadas con el tono habitual del creador. Cada mensaje puede ser editado o aprobado antes de su publicación, lo que facilita una gestión dinámica de la comunidad. Algunos usuarios que participaron en la prueba han modificado su estrategia de contenidos tras recibir las recomendaciones del asistente.

Creator Studio permite a los usuarios gestionar publicaciones, analizar desempeño y responder a seguidores desde un solo lugar. (Europa Press)
Creator Studio permite a los usuarios gestionar publicaciones, analizar desempeño y responder a seguidores desde un solo lugar. (Europa Press)

Durante la fase de prueba, Mymanabites, dedicada a contenido de gastronomía y bienestar, reportó que al implementar un formato sugerido por la aplicación, obtuvo 4.000 nuevos seguidores en un solo video, con el 82% del público proveniente de personas que no la seguían previamente. Por su parte, Michael Tushouse, creador y cineasta, manifestó que el asistente permitió incrementar sus ingresos en un 144% en apenas una semana de uso.

Competencia en el mercado de aplicaciones para creadores

La estrategia de Meta busca posicionarse frente a otras plataformas como TikTok y YouTube, que han lanzado herramientas basadas en inteligencia artificial para asistir a sus comunidades de creadores. TikTok ofrece la función AI Outline, que transforma tendencias en guiones y títulos para videos, mientras que YouTube dispone de Ask Studio, capaz de resumir comentarios y sugerir ideas en función del comportamiento de la audiencia.

Creator Studio representa la apuesta de Facebook para convertirse en el espacio centralizado donde los creadores planifican, publican y hacen crecer sus proyectos.

Una mujer con ropa deportiva hace ejercicio frente a un aro de luz con un teléfono, un tapete de yoga y bandas de resistencia en un apartamento luminoso.
El asistente de IA sugiere tendencias y formatos adaptados a cada perfil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La introducción de Creator Studio se suma a una serie de aplicaciones independientes que Meta ha lanzado durante el año. La empresa puso en circulación Forum, una plataforma similar a Reddit para grupos de Facebook; Instants, destinada al envío de fotos efímeras en Instagram; Seller, orientada a la gestión de ventas y mensajes en Facebook Marketplace; y StoryKit, una app experimental para la creación de historias infantiles personalizadas a través de IA en mercados seleccionados.

El futuro de Creator Studio dependerá de la utilidad y la integración de sus recomendaciones en la rutina diaria de los creadores. El objetivo de Meta es que esta herramienta se convierta en la primera opción antes de acceder a la red social, marcando un cambio en la forma en que los creadores planifican y gestionan su contenido.

Temas Relacionados

FacebookCreador de contenidoAplicacionesInfluencerCreator StudioTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Con qué electrodoméstico se puede reemplazar una freidora de aire y conservar el sabor

La tecnología de convección utiliza ventiladores para distribuir el aire caliente alrededor de los alimentos, acelerando el proceso de cocción

Con qué electrodoméstico se puede reemplazar una freidora de aire y conservar el sabor

Made by Google: lanzamiento de Google Pixel 11 Pro, Pixel Watch 5, Pixel Buds Pro 2 y Gemini

La próxima generación de teléfonos Google Pixel encabezó el evento, con la introducción de los modelos Pixel 11, Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL

Made by Google: lanzamiento de Google Pixel 11 Pro, Pixel Watch 5, Pixel Buds Pro 2 y Gemini

Google presenta un modelo de lenguaje de señas como alternativa al dictado de voz en celulares

El modelo SL2T convierte gestos y expresiones en texto para aplicaciones móviles

Google presenta un modelo de lenguaje de señas como alternativa al dictado de voz en celulares

Bill Gates propone una medida ante el avance de los robots: “Si un robot hace lo mismo que tú, debe pagar impuestos”

La propuesta del fundador de Microsoft busca compensar la pérdida de ingresos fiscales asociada a la automatización

Bill Gates propone una medida ante el avance de los robots: “Si un robot hace lo mismo que tú, debe pagar impuestos”

Gustavo Cerati revive con tecnología 3D e inicia gira de shows

La inteligencia artificial aísla la voz y la guitarra del cantante, lo que logra un sonido fiel en los conciertos tributo

Gustavo Cerati revive con tecnología 3D e inicia gira de shows

DEPORTES

Con el ingreso de Messi, el Inter Miami vence a León y sueña con seguir en la Leagues Cup

Con el ingreso de Messi, el Inter Miami vence a León y sueña con seguir en la Leagues Cup

Platense dejó escapar el triunfo e igualó 1-1 ante Coquimbo Unido por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana

Tigre perdió 1-0 ante Montevideo City Torque en el comienzo de la llave de octavos de la Copa Sudamericana

Abandono y un penal sin oposición: escándalo en la definición de un torneo en Europa

“Me fue inevitable llorar”: la reacción de uno de los históricos compañeros de Messi tras leer la carta de despedida a su padre

TELESHOW

La transformación de Daniela Celis para su debut en Sex: smokey eyes, brillo y tonos plateados

La transformación de Daniela Celis para su debut en Sex: smokey eyes, brillo y tonos plateados

Cande Molfese reveló que ya eligió el nombre de su bebé y contó las opciones que tenía en mente: “Es muy lindo”

El ex Gran Hermano que abandonó OnlyFans: “Necesitaba plata fácil y la hice, pero la gente que lo consume es rara”

Sergio Lapegüe se emocionó hasta las lágrimas al leer al aire la carta de Lionel Messi para despedir a su padre

Juana Molina en Infobae a la Tarde: “En mi música me siento turista y guía a la vez”

INFOBAE AMÉRICA

Ombudsman de Guatemala declara violadores de los derechos humanos a dos altos mandos de la policía, tras el desalojo violento de una mujer de 72 años

Ombudsman de Guatemala declara violadores de los derechos humanos a dos altos mandos de la policía, tras el desalojo violento de una mujer de 72 años

Dodgers rindió homenaje a la herencia salvadoreña en Los Ángeles

Panamá se alista para la Quinta Ronda del GAFI con el reto de probar resultados contra el blanqueo

Presionada por la compra de computadoras portátiles, renuncia la ministra de Educación de Panamá, Lucy Molinar

Gobierno de Costa Rica destaca caída de casi 4% en el precio de los alimentos durante el último año