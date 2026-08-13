Guía para ahorrar batería en el celular durante emergencias como terremotos o sismos

Todos los pasos se pueden hacer desde los ajustes del teléfono y no requieren descargas adicionales. (Foto: Europa Press)

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Durante un terremoto o sismo, conservar la batería del celular puede marcar la diferencia entre recibir ayuda o perder comunicación. Así que se presentan las estrategias que ayudan a maximizar la autonomía del dispositivo en estos escenarios.

Los usuarios pueden prolongar la vida útil de la batería mediante acciones que van desde el ajuste de brillo hasta la gestión de aplicaciones y conexiones inalámbricas que no se necesitan o no funcionan.

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Cómo ajustar el brillo y el bloqueo automático para ahorrar energía en el celular

El brillo de la pantalla influye directamente en el consumo de energía. Kaspersky sugiere reducir la luz de fondo hasta el nivel más bajo posible que permita una lectura adecuada.

Se debe bajar el brillo de la pantalla y configurar el apagado automático después de 5 segundos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la mayoría de los usuarios, el modo automático facilita este ajuste, aunque siempre es posible modificarlo manualmente según las condiciones del ambiente.

Otra medida eficaz es acortar el tiempo de bloqueo automático. Configurar el celular para que apague la pantalla tras unos segundos de inactividad evita un gasto innecesario.

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Los expertos indican que los tiempos más cortos favorecen el ahorro, aunque debe encontrarse un equilibrio si se usa el dispositivo para leer información relevante durante la emergencia. Estos cambios pueden realizarse desde el menú de configuración y no requieren conocimientos técnicos avanzados.

Qué aplicaciones y funciones conviene limitar o desactivar en el celular

Las aplicaciones que operan en segundo plano y las notificaciones frecuentes representan una carga adicional para la batería. Kaspersky sugiere revisar el consumo de cada aplicación desde la configuración del celular y restringir o eliminar las que muestran un uso elevado.

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Es clave evitar ejecutar muchas aplicaciones en el celular mientras pasa la emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicaciones que extraen datos de manera constante o que generan múltiples notificaciones suelen ser las principales responsables del agotamiento prematuro de la batería.

Además, es aconsejable desactivar funciones gráficas avanzadas, como fondos de pantalla animados y transiciones visuales, porque demandan energía adicional para su funcionamiento. Suprimir estos elementos no afecta la operatividad del teléfono y prolonga su autonomía en un contexto de emergencia.

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En qué momento conviene apagar el celular o activar el modo avión

Durante una emergencia, puede haber momentos en los que no sea imprescindible mantener el celular encendido. Se sugiere apagar el dispositivo en esos intervalos, lo que ayuda a preservar la carga para instantes en los que realmente se requiere comunicación.

El modo avión no consume mucha energía y restringe diferentes opciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si resulta necesario utilizar ciertas funciones sin conectividad, el modo avión desactiva las radios de comunicación y reduce el consumo, permitiendo el acceso a herramientas básicas como la linterna o el bloc de notas. La pauta es alternar entre el uso activo y los períodos de ahorro, según las necesidades.

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Asimismo, mantener el celular apagado o en modo avión en lugares sin cobertura evita que el dispositivo busque señales de manera continua, un proceso que agota la batería rápidamente.

Qué medidas de carga ayudan a extender la vida útil de la batería tras un sismo

La gestión adecuada de la carga es clave para prolongar la vida útil de la batería en emergencias. Los fabricantes aconsejan evitar niveles extremos de carga, procurando mantenerla entre el 20% y el 80% siempre que sea posible.

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No se debe usar de forma intensiva el teléfono durante la carga, porque esto puede generar calor y provocar ciclos de carga irregulares. El uso de cargadores rápidos debe limitarse a situaciones imprescindibles, priorizando cargas más lentas y frecuentes en pequeñas cantidades.

Es clave evitar dejar descargar el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar el teléfono con una carga alrededor del 50% es una buena alternativa si debe permanecer apagado por largos períodos, porque las baterías se descargan de forma natural con el tiempo.

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Por qué se debe revisar el estado del dispositivo antes de una emergencia

Verificar que el celular funcione correctamente y esté libre de amenazas es un paso fundamental. La presencia de malware puede agotar la batería de forma inesperada, lo que reduce el tiempo de uso disponible.

Si el teléfono muestra un consumo anómalo, instalar un antivirus confiable puede ayudar a protegerlo y eliminar programas maliciosos responsables de ese desgaste.