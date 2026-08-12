Panamá consolida su papel como sede regional para las discusiones que definen el futuro de la comunicación y los negocios en América Latina

En 2024 se realizó la primera versión del evento que reúne a miembros de la industria de las comunicaciones de la región latinoamericana. (Cortesía)

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Panamá será sede de XCOM LATAM 2026, una plataforma regional de influencia, comunicación y negocios que reunirá a periodistas, líderes de medios, marketeros, empresarios, directores de comunicación y tomadores de decisión de América Latina.

El evento, que se realizará el 1 de octubre en el Panamá Convention Center, reunirá a 500 asistentes en una jornada presencial de diez horas, con una agenda centrada en liderazgo, innovación y alianzas estratégicas.

El foro, dijeron sus organizadores, se presenta como un punto de encuentro para periodistas, líderes de medios, empresarios y directores de comunicación de toda América Latina.

A lo largo de la jornada, los participantes tendrán acceso a conferencias con expertos internacionales, espacios de networking, activaciones de marca y exhibiciones orientadas a la conexión y el desarrollo de oportunidades profesionales.

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Se asegura que XCOM LATAM 2026 no será un congreso tradicional, toda vez que su objetivo es transformar el diálogo sobre el futuro de los medios, el marketing y la reputación empresarial en un contexto donde la influencia y la capacidad de adaptación resultan decisivas para el crecimiento de marcas y organizaciones.

Panamá reunirá a figuras clave de la industria, permitiendo el intercambio de ideas, la generación de negocios y la creación de alianzas. (Alex Hernández)

Para quienes se preguntan por el núcleo del encuentro, la cita reunirá a figuras clave de la industria en un solo espacio, permitiendo el intercambio de ideas, la generación de negocios y la creación de alianzas que buscan expandir el alcance de los medios y las empresas latinoamericanas.

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El evento apuesta por el debate sobre innovación, audiencias y liderazgo narrativo como motores de transformación regional.

Entre los invitados destaca Ronald Day, CEO de Miss Universe y ex presidente de Telemundo, quien abordará en su ponencia los retos del liderazgo narrativo, la evolución de las audiencias y la construcción de influencia regional a partir de plataformas de alto impacto.

De igual manera, se contará con la presencia de 12 speakers, quienes compartirán estrategias, experiencias y perspectivas sobre los cambios que están marcando el rumbo de estas industrias.

“XCOM LATAM 2026 es la plataforma donde los medios de comunicación toman decisiones, definen la ruta de la industria, generan negocios y crean alianzas para expandir su alcance”, sostuvo Michelle Domínguez, directora general del encuentro.

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El Panamá Convention Center, en las riberas del Canal, será el escenario del encuentro comunicacional.

“Desde Panamá, queremos reunir a las voces que están transformando la forma de comunicar, conectar y hacer negocios en la región”, agregó Domínguez, nervio y motor de la actividad.

Uno de los ejes diferenciales de la edición de este año, dijo, será la apuesta por la accesibilidad.

El evento incorporará lenguaje de señas, materiales en braille y otras adaptaciones para garantizar la participación plena de todos los asistentes, posicionándose como un referente en inclusión dentro de los encuentros del sector.

De igual manera, la plataforma integrará el programa social Reporteritos, que busca llevar herramientas de comunicación a comunidades vulnerables y fomentar el uso responsable de plataformas digitales entre niños, niñas y adolescentes.

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La iniciativa subraya el compromiso de XCOM LATAM con la comunicación como herramienta de inclusión social y desarrollo comunitario.

Evento incorporará el lenguaje de señas, materiales en braille y otras adaptaciones para garantizar la participación plena de todos los asistentes.

Con esta apuesta, Panamá consolida su papel como sede regional para las discusiones que están definiendo el futuro de la comunicación y los negocios en América Latina. XCOM LATAM 2026 se perfila como un espacio donde la innovación y la colaboración serán los motores principales del cambio en la industria.