Autos 0 Km en 48 cuotas: cómo tramitar los préstamos personales del Banco Nación y quiénes pueden hacerlo

El Banco Nación y Volkswagen Argentina ofrecen créditos personales para la compra de autos 0 km en concesionarios oficiales, con montos de hasta $20.000.000 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Banco Nación y Volkswagen Argentina lanzaron una propuesta que permite adquirir autos 0 km mediante créditos personales de hasta $20.000.000, en plazos de hasta 48 meses, con tasas diferenciales según el perfil del cliente. La iniciativa, enmarcada dentro de la línea “+Autos con BNA”, busca ampliar el acceso a vehículos nuevos de la automotriz alemana en concesionarios oficiales, con condiciones pensadas para distintos tipos de usuarios.

Este plan surge en un contexto en el que las opciones de financiación para autos nuevos suelen estar limitadas por requisitos estrictos o tasas elevadas. El acuerdo entre la entidad pública y la automotriz introduce una alternativa para quienes aspiran a renovar su vehículo sin recurrir a prendarios tradicionales, y al mismo tiempo, responde a la demanda de mayor flexibilidad en el mercado automotor argentino.

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Qué ofrece el programa “+Autos con BNA”

La propuesta contempla la posibilidad de solicitar préstamos personales sin prenda, es decir, sin que el vehículo quede como garantía prendaria para el banco. El monto máximo a financiar llega a los $20.000.000, siempre que el auto elegido no supere un valor de $60.000.000. Esta condición aplica a los modelos Volkswagen comercializados por los concesionarios oficiales adheridos al programa.

Según informó el Banco Nación, los modelos incluidos en el acuerdo abarcan una gama variada: Polo, Tera, Virtus, Nivus, T-Cross, Taos, Saviero y Amarok. Todos deben cumplir con el límite de precio establecido para acceder a la financiación especial. La operatoria utiliza el sistema de amortización francés, que se caracteriza por cuotas mensuales fijas en pesos.

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Tasas diferenciadas según perfil del cliente

Uno de los puntos centrales del plan es la diferenciación en las tasas de interés nominal anual (TNA), que varían según el plazo seleccionado y el vínculo del cliente con el Banco Nación. Las condiciones se dividen en dos grandes grupos:

Clientes que acreditan haberes en el Banco Nación

TNA del 27% para operaciones a 24 meses

TNA del 30% para plazos de 30 a 48 meses

Clientes que no perciben sus haberes en el Banco Nación

TNA del 37% para 24 meses

TNA del 40% para 30 a 48 meses

Las tasas preferenciales buscan beneficiar a quienes ya poseen relación comercial con la entidad, aunque el acceso al crédito también se encuentra disponible para quienes no acreditan su sueldo en el banco. En todos los casos, el otorgamiento está sujeto a evaluación crediticia y la aprobación depende de la normativa vigente.

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El programa del Banco Nación busca hacer repuntar las ventas de automóviles

Cómo iniciar el trámite y requisitos

Toda la gestión del crédito se realiza en los concesionarios oficiales Volkswagen adheridos al programa. Allí, los interesados pueden consultar los modelos disponibles, verificar el precio de los vehículos y avanzar con la solicitud según su perfil crediticio.

El proceso incluye los siguientes pasos:

1. Acercarse a un concesionario oficial Volkswagen participante

Es el punto de partida obligatorio para conocer los modelos habilitados y obtener información sobre las condiciones del préstamo.

2. Consultar el precio del vehículo y verificar que no supere los $60.000.000

Solo los autos que cumplen con este requisito acceden a la financiación especial.

3. Presentar la documentación requerida

El concesionario orienta sobre qué papeles presentar para avanzar con la solicitud. Este paso es obligatorio para la evaluación crediticia.

4. Esperar la aprobación formal

El Banco Nación realiza el análisis de perfil y determina si el solicitante puede acceder al crédito, según las normas de la entidad.

5. Firmar la documentación y concretar la compra

Una vez aprobada la operación, se formaliza el préstamo y se inicia el proceso para la entrega del vehículo.

La operatoria se gestiona íntegramente en el concesionario, sin necesidad de acudir a una sucursal bancaria para la presentación de documentación ni para la aprobación final.

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El programa “+Autos con BNA” incluye modelos como Polo, Tera, Virtus, Nivus, T-Cross, Taos, Saviero y Amarok, siempre que el valor no supere los $60.000.000 (Reuters)

Qué modelos de Volkswagen participan

La lista de vehículos incluidos en el acuerdo es amplia, lo que permite elegir entre diferentes segmentos y estilos de auto. Los modelos habilitados, según la información proporcionada por la automotriz y el banco, son:

Polo

Tera

Virtus

Nivus

T-Cross

Taos

Saviero

Amarok

Cada uno de estos modelos debe estar disponible en un concesionario oficial adherido y el valor del vehículo no puede superar los $60.000.000 para acceder al crédito. Los precios de lista de esos modelos rondan entre algo más de $33.000.000 y superan en algunos casos los $66.000.000, con lo cual el préstamo de hasta $20.000.000 cubre sólo una parte del la operación.

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Plazos y sistema de amortización

El préstamo se otorga en plazos que van desde 24 hasta 48 meses, lo que permite adaptar las cuotas al presupuesto del solicitante. El sistema de amortización francés distribuye el monto en cuotas fijas, de manera que el pago mensual se mantiene constante durante toda la vida del crédito.

Esta modalidad facilita la planificación financiera de quienes buscan adquirir un auto nuevo, ya que elimina la incertidumbre sobre aumentos de cuota durante el plazo del préstamo.

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Ventajas frente a otras alternativas de financiamiento

El programa “+Autos con BNA” introduce ventajas respecto a otras opciones habituales en el mercado automotor argentino. El hecho de que se trata de un préstamo personal sin prenda elimina la necesidad de que el vehículo quede como garantía ante el banco, lo que agiliza el trámite y simplifica la gestión para el comprador.

Las tasas nominales anuales ofrecidas resultan competitivas frente a otras líneas de crédito, especialmente para quienes ya son clientes del Banco Nación. Además, la amplitud de modelos y el monto máximo a financiar permiten acceder a vehículos de diferentes segmentos, cubriendo desde autos compactos hasta camionetas.

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Requisitos y condiciones de aprobación

El Banco Nación remarcó que el otorgamiento de los préstamos depende de una evaluación integral del perfil crediticio del solicitante. Entre los factores que se consideran para la aprobación, se encuentran:

Relación ingreso/cuota

Historial crediticio

Situación laboral

Documentación respaldatoria

La entidad aclara que la aprobación está sujeta a la normativa vigente y puede variar según el perfil del cliente.